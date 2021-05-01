Отправлено: - 13:08

abaika95:

Я вроде не собачка Павлова как ты На голос команды не выполняю Мнение ты мое знаешь Я знаю твое

abaika95:

Мнение ты мое знаешь Я знаю твое Мое честное а твое лицемерное) Голос!

abaika95:

что не надо скрываться вот раньше бы тебя посадили за бутлегерство Особенно при Горбаче А сейчас не сажают

abaika95:

Так 1 майский стейк с грузинским вином поел Теперь и на тебя время есть Че там у тебя?Цит

Цитата:Вот и все что следует знать о смелости данного субъекта!Как он смело, открыто, имея своё мнение о том что руководство Казахстана -преступники (мнение может не совпадать с мнением редакции), как он его бесстрашно объявил...Цитата:Это прямо, судейский приговор!Цитата:А что, Сайлау, Погремушка тут пишет что вы при союзе, получается самогон варили, и за счёт этого так замечательно при союзе жили.Это так?Цитата:Мне не интересно знать о тебе что ты питаешься полусырым мясом и запиваешь его бурдой, называемым тобой вином.Зачем ты это пишешь?Для кого ?