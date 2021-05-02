Отправлено: - 21:28

abaika95:

Ну он такого не несёт

abaika95:

И уж темболее не говорит Казазстан

abaika95:

Ниче ты тут тоже много че пишешь под 174 УК РК и все под ником А он открыто

abaika95:

давай обьективно Что творится в коментах тут на НГ

abaika95:

ты тут тоже много че пишешь под 174 УК РК и все под ником

abaika95:

А объедение двух аудиторий на одной площадке и выяснение отношений почему-то не получается

Цитата:То что он несёт понятно посмотрев его ютуб-канал. И твоё голосовное, без фактов, мнение, ровным счетом-твле мнение. Которое может совпадать или не совпадать...Цитата:Он говорит ассалаумагалейкум казакели.Переведи, если грамотный!Цитата:Про него - понятно! Хотя если тут ты про него признал, что он разжигает, то чего раньше этого не видел?Лево справа перепутал, или наконец, глаза открыл?Цитата:Давай! Обьективно, предметно. С цитатами.А что творится?Цитата:Что пишу?Повторюсь.Давай! Обьективно, предметно. С цитатами. Кто что где пишет.А без этого- с твоей стороны всегдашний треп.Цитата:Ну почему же!?Ты и есть, та вторая сторона. Только чего то у тебя не получается быть убедительным...