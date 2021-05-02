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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7870
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 11:42
#2431
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Цитата:
maxsaf:
У Куата надеюсь в этот день - выходной?

А где он собственно против единства?
Он вроде как только за язык воюет, чтобы его могли обслуживать на языке обращения
Имеет право или нет?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10236
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 12:20
#2432
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Цитата:
abaika95:
Он вроде как только за язык воюет, чтобы его могли обслуживать на языке обращения Имеет право или нет?)

Конечно имеет, только мозги он должен выносить предприятию или организации, которая по закону должна его обслуживать, а не конкретному человеку, или работнику. Обслуживать на языке обращения - это обязанность предприятия или организации а не каждого работника или сотрудника.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
965
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 13:13
#2433
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Православные и сочувствующие, с Праздником!
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
965
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 13:41
#2434
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Цитата:
abaika95:
А где он собственно против единства?

Да везде!
Собственно. Особенно на своём ютуб-канале.
Госязык в Казазстане- казахский. Точка.
Казахстан- это страна -казахов. Точка.
Цитата:
abaika95:
Он вроде как только за язык воюет, чтобы его могли обслуживать на языке обращения

Собственно отвечать на языке обращения, обязанность госструктур.
Сможешь привести ссылку, где сказано что обслуживание должно осуществляться на языке по желанию клиента?
Цитата:
abaika95:
Имеет право или нет?)

Имеет, если не нарушает законодательство о разжигании межнациональной розни.
;-)
Вот здесь, как один из многочисленных примеров

А уж, комментарии...
:-o

[Исправлено: Coopidon, 02.05.2021 - 13:47]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7870
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.05.21 - 17:58
#2435
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Цитата:
maxsaf:
Обслуживать на языке обращения - это обязанность предприятия или организации а не каждого работника или сотрудника.

Ну это из той же песни когда мониторинговая группа приходит в заведение то там местные владельцы пытаются высказать недовольство группе а не сан врачу который указ издал))
Страдают всегда исполнители
Так что Куат создаёт определенную среду
Если владелец не понимает этого
То страдать будут продавцы
Цитата:
Coopidon:
Православные и сочувствующие, с Праздником!

Сочувствую
И поздравляю Цитата:
Coopidon:
Да везде! Собственно. Особенно на своём ютуб-канале. Госязык в Казазстане- казахский. Точка. Казахстан- это страна -казахов. Точка.

Ну он такого не несёт
И уж темболее не говорит Казазстан
Вроде взрослая погремуха а не знает страну где живёт Цитата:
Coopidon:
Имеет, если не нарушает законодательство о разжигании межнациональной розни. Вот здесь, как один из многочисленных примеров А уж, комментарии...

Ниче ты тут тоже много че пишешь под 174 УК РК и все под ником
А он открыто
Так что терпи и греми дальше бесполезно)
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