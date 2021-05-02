abaika95: Он вроде как только за язык воюет, чтобы его могли обслуживать на языке обращения Имеет право или нет?)
Конечно имеет, только мозги он должен выносить предприятию или организации, которая по закону должна его обслуживать, а не конкретному человеку, или работнику. Обслуживать на языке обращения - это обязанность предприятия или организации а не каждого работника или сотрудника.
maxsaf: Обслуживать на языке обращения - это обязанность предприятия или организации а не каждого работника или сотрудника.
Ну это из той же песни когда мониторинговая группа приходит в заведение то там местные владельцы пытаются высказать недовольство группе а не сан врачу который указ издал)) Страдают всегда исполнители Так что Куат создаёт определенную среду Если владелец не понимает этого То страдать будут продавцы Цитата:
Coopidon: Православные и сочувствующие, с Праздником!
Сочувствую И поздравляю Цитата:
Coopidon: Да везде! Собственно. Особенно на своём ютуб-канале. Госязык в Казазстане- казахский. Точка. Казахстан- это страна -казахов. Точка.
Ну он такого не несёт И уж темболее не говорит Казазстан Вроде взрослая погремуха а не знает страну где живёт Цитата:
Coopidon: Имеет, если не нарушает законодательство о разжигании межнациональной розни. Вот здесь, как один из многочисленных примеров
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