Отправлено: - 17:58

maxsaf:

Обслуживать на языке обращения - это обязанность предприятия или организации а не каждого работника или сотрудника.

Coopidon:

Православные и сочувствующие, с Праздником!

Coopidon:

Да везде! Собственно. Особенно на своём ютуб-канале. Госязык в Казазстане- казахский. Точка. Казахстан- это страна -казахов. Точка.

Coopidon:

Имеет, если не нарушает законодательство о разжигании межнациональной розни. Вот здесь, как один из многочисленных примеров https://youtube.com/watch?v=P-n2nsjMp0M А уж, комментарии... Имеет, если не нарушает законодательство о разжигании межнациональной розни. Вот здесь, как один из многочисленных примеровА уж, комментарии...

Цитата:Ну это из той же песни когда мониторинговая группа приходит в заведение то там местные владельцы пытаются высказать недовольство группе а не сан врачу который указ издал))Страдают всегда исполнителиТак что Куат создаёт определенную средуЕсли владелец не понимает этогоТо страдать будут продавцыЦитата:СочувствуюИ поздравляю Цитата:Ну он такого не несётИ уж темболее не говорит КазазстанВроде взрослая погремуха а не знает страну где живёт Цитата:Ниче ты тут тоже много че пишешь под 174 УК РК и все под никомА он открытоТак что терпи и греми дальше бесполезно)