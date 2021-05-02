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Зеленый пояс от "Костанайских минералов" - 1500 деревьев посадили возле Житикары участники акции “KM Green”
Зеленый пояс от "Костанайских минералов" - 1500 деревьев посадили возле Житикары участники акции “KM Green”
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