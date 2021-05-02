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≡ Зеленый пояс от "Костанайских минералов" - 1500 деревьев посадили возле Житикары участники акции “KM Green”
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41460
Зеленый пояс от "Костанайских минералов" - 1500 деревьев посадили возле Житикары участники акции “KM Green”
Отправлено: 02.05.21 - 17:50
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480 саженцев – ивы, 150 – вязы, 250 – кусты смородины, 200 – акации. На посадку деревьев в промышленной зоне Житикары вышли работники управления АО «Костанайские минералы», ветераны предприятия и спортсмены бегового клуба «KM run club».
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7870
Re: Зеленый пояс от "Костанайских минералов" - 1500...
Отправлено: 02.05.21 - 17:50
#1
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Посадить можно хоть миллион деревьев
А вот сколько из них приживутся и за сколькими будут ухаживать?
Вот где должен быть красивый отчёт по примеру
КМ посадили 1000 деревьев и кустов из них прижились 450 вот он видимый результат!
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