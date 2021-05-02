Re: Зеленый пояс от "Костанайских минералов" - 1500...

Отправлено: - 17:50

Посадить можно хоть миллион деревьев

А вот сколько из них приживутся и за сколькими будут ухаживать?

Вот где должен быть красивый отчёт по примеру

КМ посадили 1000 деревьев и кустов из них прижились 450 вот он видимый результат!