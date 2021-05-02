Re: Вот они, условия! - Как рудничане после прокладки...

Отправлено: - 17:32

У соседа металлическая труба каждый год забивается и ссужается, вода практически капает и не идёт напором, приходится ему набирать в ёмкость. Вангую, нас на промышленной тоже ждёт такая же история, единственное утешает мы подключены из колодца. В случае замены основной трубы, обойдёмся без дополнительных трат, хотя каждый год обещают менять