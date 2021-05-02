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≡ Вот они, условия! - Как рудничане после прокладки водопровода остались без воды
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41460
Вот они, условия! - Как рудничане после прокладки водопровода остались без воды
Отправлено: 02.05.21 - 11:19
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В конце октября 2020 года работники ТОО "Рудненский водоканал" заменили трубы подачи питьевой воды по улице им. Топоркова. По новым технологиям - безтраншейным способом. И звучит красиво, и выглядит эстетично. По крайней мере так задумывается. Но для жителей результат этих работ оказался неожиданным.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21741
Re: Вот они, условия! - Как рудничане после прокладки...
Отправлено: 02.05.21 - 11:19
#1
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Чё вы тут - ноете? Вот в Рязани,
так ещё - хуже.
Боярышницв.- говорит... :lol:
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4623
Re: Вот они, условия! - Как рудничане после прокладки...
Отправлено: 02.05.21 - 17:32
#2
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У соседа металлическая труба каждый год забивается и ссужается, вода практически капает и не идёт напором, приходится ему набирать в ёмкость. Вангую, нас на промышленной тоже ждёт такая же история, единственное утешает мы подключены из колодца. В случае замены основной трубы, обойдёмся без дополнительных трат, хотя каждый год обещают менять
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