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Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
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- 41459
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 11:13
22 апреля в Костанае провели общегородской субботник по очистке города. Понятно, что дата его проведения случайно совпала с датой рождения Ленина. Однако у старшего поколения это вызвало приятные воспоминания. Приятные потому, что они уверены: в Советском Союзе им жилось лучше и было все честнее.
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Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 12:26
Цитата:
Да что ж ты продолжаешь бредить! "В любой момент"!!! Дебилизм!
Тебе ещё раз говорят: НИКТО и НИЧТО не могло ОТОБРАТЬ квартиру у гражданина СССР!
На законодательном уровне!!! (Особый случай - мошеничество, когда проходимцы обманом прибирали к рукам квартиры алкоголиков и одиноких стариков)
Откуда такую информацию взял и сеешь её здесь? Или опять твои убогие домыслы?
Так что заткнись про "струны души и языка"!
Другое дело, были ВЕДОМСТВЕННЫЕ квартиры, которые давало не государство (советская власть), а ведомство, специально построившее жильё для своих СПЕЦИАЛИСТОВ, после увольнения они обязаны были выехать из квартиры
abaika95:
А вот как козырь что в любой момент тебя могут выпнуть на улицу потому-что квартира тебе не принадлежит,уже сильно давила на некие струны души и языка)
А вот как козырь что в любой момент тебя могут выпнуть на улицу потому-что квартира тебе не принадлежит,уже сильно давила на некие струны души и языка)
Да что ж ты продолжаешь бредить! "В любой момент"!!! Дебилизм!
Тебе ещё раз говорят: НИКТО и НИЧТО не могло ОТОБРАТЬ квартиру у гражданина СССР!
На законодательном уровне!!! (Особый случай - мошеничество, когда проходимцы обманом прибирали к рукам квартиры алкоголиков и одиноких стариков)
Откуда такую информацию взял и сеешь её здесь? Или опять твои убогие домыслы?
Так что заткнись про "струны души и языка"!
Другое дело, были ВЕДОМСТВЕННЫЕ квартиры, которые давало не государство (советская власть), а ведомство, специально построившее жильё для своих СПЕЦИАЛИСТОВ, после увольнения они обязаны были выехать из квартиры
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 12:39
Кстати, вспомнила. Знакомая старушка рассказывала. В начале 60-х она с семьёй приехала в Кустанай. Муж устроился работать в промзоне, получили комнату в бараке. Рядом застройка из "финских" домов. В одном из них освободилась 3-х комнатная квартира (кто знает, такие 2-х кв-ные дома). И она САМОВОЛЬНО заняла эту квартиру, т.к. с тремя разнополыми детьми жить в одной комнате в бараке было сложно. И хотя у неё ордера не было, её так и Не ВЫГНАЛИ из этой квартиры. Через несколько лет подошла очередь на благоустроенную квартиру, тогда переехали
Такое вот было отношение к людям, даже нарушителям
Такое вот было отношение к людям, даже нарушителям
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 13:08
Цитата:
Вот и все что следует знать о смелости данного субъекта!
Как он смело, открыто, имея своё мнение о том что руководство Казахстана -преступники (мнение может не совпадать с мнением редакции), как он его бесстрашно объявил...
Цитата:
Это прямо, судейский приговор!
Цитата:
А что, Сайлау, Погремушка тут пишет что вы при союзе, получается самогон варили, и за счёт этого так замечательно при союзе жили.
Это так?
Цитата:
Мне не интересно знать о тебе что ты питаешься полусырым мясом и запиваешь его бурдой, называемым тобой вином.
Зачем ты это пишешь?
Для кого ?
abaika95:
Я вроде не собачка Павлова как ты На голос команды не выполняю Мнение ты мое знаешь Я знаю твое
Я вроде не собачка Павлова как ты На голос команды не выполняю Мнение ты мое знаешь Я знаю твое
Вот и все что следует знать о смелости данного субъекта!
Как он смело, открыто, имея своё мнение о том что руководство Казахстана -преступники (мнение может не совпадать с мнением редакции), как он его бесстрашно объявил...
Цитата:
abaika95:
Мнение ты мое знаешь Я знаю твое Мое честное а твое лицемерное) Голос!
Мнение ты мое знаешь Я знаю твое Мое честное а твое лицемерное) Голос!
Это прямо, судейский приговор!
Цитата:
abaika95:
что не надо скрываться вот раньше бы тебя посадили за бутлегерство Особенно при Горбаче А сейчас не сажают
что не надо скрываться вот раньше бы тебя посадили за бутлегерство Особенно при Горбаче А сейчас не сажают
А что, Сайлау, Погремушка тут пишет что вы при союзе, получается самогон варили, и за счёт этого так замечательно при союзе жили.
Это так?
Цитата:
abaika95:
Так 1 майский стейк с грузинским вином поел Теперь и на тебя время есть Че там у тебя?Цит
Так 1 майский стейк с грузинским вином поел Теперь и на тебя время есть Че там у тебя?Цит
Мне не интересно знать о тебе что ты питаешься полусырым мясом и запиваешь его бурдой, называемым тобой вином.
Зачем ты это пишешь?
Для кого ?
(Уважаемые пользователи)
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- 19.07.08
- Сообщений:
- 7393
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 13:20
Цитата:
Заканыч, ты палишся!
abaika95:
Так 1 майский стейк с грузинским вином поел
Так 1 майский стейк с грузинским вином поел
Заканыч, ты палишся!
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 13:32
Цитата:
А ведь ещё были кооперативные квартиры, частный сектор, где можно было уже за деньги, приобрести жильё!
Цитата:
2 майский стейк, не зашёл! Денег наверное не хватило. Теперь только через год!
таноми52:
Кстати, вспомнила.
Кстати, вспомнила.
А ведь ещё были кооперативные квартиры, частный сектор, где можно было уже за деньги, приобрести жильё!
Цитата:
yudjin: Заканыч, ты палишся!
2 майский стейк, не зашёл! Денег наверное не хватило. Теперь только через год!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
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- 03.07.12
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- 4622
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 14:09
Погремушка тут пишет что вы при союзе,
самогон варили
Я был коммунистом, комсоргом на заводе, какой самогон? В то время редко пили, так по праздникам. Душа была чистая и люди добрее.
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 14:20
Цитата:
Это не заканыч. Он диссер не писал...
yudjin:
Заканыч, ты палишся!
Заканыч, ты палишся!
Это не заканыч. Он диссер не писал...
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 14:25
Цитата:
За продажу Самогона - была Уголовная ответственность...
сайлау курманов:
Погремушка тут пишет что вы при союзе, самогон варили
Погремушка тут пишет что вы при союзе, самогон варили
За продажу Самогона - была Уголовная ответственность...
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 14:36
Цитата:
Вы чтото от нас скрываете!?
Цитата:
drakon:
Это
Это
Вы чтото от нас скрываете!?
Цитата:
abaika95: Пишет человек из Германии Который в СССР.... кхм Мягко говоря был антисоциальным элементом Иронично
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 15:02
Цитата:
Ну тоесть когда у врагов народа коих обвиняли по статье отбирали квартиру и выселяли в бараки это законно или это другое и я не должен путать?)
Цитата:
Ну хамло в чистом виде)
Нутро базарное полезло)
таноми52:
Да что ж ты продолжаешь бредить! "В любой момент"!!! Дебилизм! Тебе ещё раз говорят: НИКТО и НИЧТО не могло ОТОБРАТЬ квартиру у гражданина СССР! На законодательном уровне!!! (Особый случай - мошеничество, когда проходимцы обманом прибирали к рукам квартиры алкоголиков и одиноких стариков)
Да что ж ты продолжаешь бредить! "В любой момент"!!! Дебилизм! Тебе ещё раз говорят: НИКТО и НИЧТО не могло ОТОБРАТЬ квартиру у гражданина СССР! На законодательном уровне!!! (Особый случай - мошеничество, когда проходимцы обманом прибирали к рукам квартиры алкоголиков и одиноких стариков)
Ну тоесть когда у врагов народа коих обвиняли по статье отбирали квартиру и выселяли в бараки это законно или это другое и я не должен путать?)
Цитата:
таноми52:
Так что заткнись про "струны души и языка
Так что заткнись про "струны души и языка
Ну хамло в чистом виде)
Нутро базарное полезло)
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 15:08
Цитата:
Ну норм
А ещё людей убивали в промышленных масштабах потмоучто план надо было выполнить
Такое было отношение к людям,даже к не нарушителям)Цитата:
Ну я вроде писал тут уже
Путин-вор(мое мнение может не совпадать с редакцией)
Такое же отношение к остальным ворам)
А теперь голос!
Цитата:
Для тебя
Тебе же по медицинским показаниям это нельзя
Сиди мучайся)
Цитата:
А че тока заканыч стейки ест с вином? А остальные бедные и не могут позволить?
Беда беда)
Цитата:
А потом что с вами случилось?
Коммунизм кончился и сразу все людьми стали?
таноми52:
Такое вот было отношение к людям, даже нарушителям
Такое вот было отношение к людям, даже нарушителям
Ну норм
А ещё людей убивали в промышленных масштабах потмоучто план надо было выполнить
Такое было отношение к людям,даже к не нарушителям)Цитата:
Coopidon:
Вот и все что следует знать о смелости данного субъекта!
Вот и все что следует знать о смелости данного субъекта!
Ну я вроде писал тут уже
Путин-вор(мое мнение может не совпадать с редакцией)
Такое же отношение к остальным ворам)
А теперь голос!
Цитата:
Coopidon:
Для кого ?
Для кого ?
Для тебя
Тебе же по медицинским показаниям это нельзя
Сиди мучайся)
Цитата:
yudjin:
Заканыч, ты палишся
Заканыч, ты палишся
А че тока заканыч стейки ест с вином? А остальные бедные и не могут позволить?
Беда беда)
Цитата:
сайлау курманов:
Я был коммунистом, комсоргом на заводе, какой самогон? В то время редко пили, так по праздникам. Душа была чистая и люди добрее.
Я был коммунистом, комсоргом на заводе, какой самогон? В то время редко пили, так по праздникам. Душа была чистая и люди добрее.
А потом что с вами случилось?
Коммунизм кончился и сразу все людьми стали?
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 15:11
Вот так бывает посмотришь советский фильм
Подумаешь ну вот же была такая великая культура такие идеи продвигала!
А потом вспомнишь Большинство тех кто советский союз тут защищает с пеной у рта
И понимаешь что не получилось у той культуры то)
Подумаешь ну вот же была такая великая культура такие идеи продвигала!
А потом вспомнишь Большинство тех кто советский союз тут защищает с пеной у рта
И понимаешь что не получилось у той культуры то)
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 15:21
Цитата:
Так вам то кончено было удобно
Вы жили в своей стране
А прибалты в чужой к примеру
Их захватили в 40ых
Им независимость нужна была
Потом у нас 1986 году хотели в наглую Колбина поставить
И уже местные о независимости задумались
Потомучто чья это страна? Колбиных? И народ ничего не решает?
Цитата:
Ну ВЫ то наверно да
Были счастливее
А вот дети врага народа которого потом реабилитировали потмоучто осудили того врага по навету, наверно были не очень счастливые
Цитата:
В первую очередь СССР развалил Сталин
Построил жёсткую тоталитарную систему и не оставил после себя того кто будет эту систему поддерживать
А дальше все пошло по инерции как и должно было быть
Гайки спустили а людям то этот советский союз с его проектами,стройками и космосами нафиг не сдался
Дайте жить нормально
Как в кино про запад показывают
А потом космоса покоряйте
Цитата:
Кем же?
Властями СССР и был создан
Своим планированием они и создали искусственный дефицит
рихард:
. И понятие "независимость" вообще в голову не приходило. Это сейчас его пихают всюду и гордятся этой независимостью.
. И понятие "независимость" вообще в голову не приходило. Это сейчас его пихают всюду и гордятся этой независимостью.
Так вам то кончено было удобно
Вы жили в своей стране
А прибалты в чужой к примеру
Их захватили в 40ых
Им независимость нужна была
Потом у нас 1986 году хотели в наглую Колбина поставить
И уже местные о независимости задумались
Потомучто чья это страна? Колбиных? И народ ничего не решает?
Цитата:
рихард:
Бред. Сейчас то зависимость ото всего и ото всех практически и есть. Тут все грамотные и поймут о чем именно я . Независимые только президент со своей семьей и его ближайшее окружение плюс олигархат. В СССР мы намного счастливее были это факт.
Бред. Сейчас то зависимость ото всего и ото всех практически и есть. Тут все грамотные и поймут о чем именно я . Независимые только президент со своей семьей и его ближайшее окружение плюс олигархат. В СССР мы намного счастливее были это факт.
Ну ВЫ то наверно да
Были счастливее
А вот дети врага народа которого потом реабилитировали потмоучто осудили того врага по навету, наверно были не очень счастливые
Цитата:
рихард:
Его разваливали планомерно и упорно
Его разваливали планомерно и упорно
В первую очередь СССР развалил Сталин
Построил жёсткую тоталитарную систему и не оставил после себя того кто будет эту систему поддерживать
А дальше все пошло по инерции как и должно было быть
Гайки спустили а людям то этот советский союз с его проектами,стройками и космосами нафиг не сдался
Дайте жить нормально
Как в кино про запад показывают
А потом космоса покоряйте
Цитата:
рихард:
дефицит товаров, это не главное. Ведь тот же дефицит зачастую был искусственно создан.
дефицит товаров, это не главное. Ведь тот же дефицит зачастую был искусственно создан.
Кем же?
Властями СССР и был создан
Своим планированием они и создали искусственный дефицит
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