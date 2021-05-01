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≡ Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41459
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 11:13
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22 апреля в Костанае провели общегородской субботник по очистке города. Понятно, что дата его проведения случайно совпала с датой рождения Ленина. Однако у старшего поколения это вызвало приятные воспоминания. Приятные потому, что они уверены: в Советском Союзе им жилось лучше и было все честнее.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2346
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 12:26
#15
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Цитата:
abaika95:
А вот как козырь что в любой момент тебя могут выпнуть на улицу потому-что квартира тебе не принадлежит,уже сильно давила на некие струны души и языка)


Да что ж ты продолжаешь бредить! "В любой момент"!!! Дебилизм!
Тебе ещё раз говорят: НИКТО и НИЧТО не могло ОТОБРАТЬ квартиру у гражданина СССР!
На законодательном уровне!!! (Особый случай - мошеничество, когда проходимцы обманом прибирали к рукам квартиры алкоголиков и одиноких стариков)
Откуда такую информацию взял и сеешь её здесь? Или опять твои убогие домыслы?
Так что заткнись про "струны души и языка"!
Другое дело, были ВЕДОМСТВЕННЫЕ квартиры, которые давало не государство (советская власть), а ведомство, специально построившее жильё для своих СПЕЦИАЛИСТОВ, после увольнения они обязаны были выехать из квартиры
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2346
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 12:39
#16
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Кстати, вспомнила. Знакомая старушка рассказывала. В начале 60-х она с семьёй приехала в Кустанай. Муж устроился работать в промзоне, получили комнату в бараке. Рядом застройка из "финских" домов. В одном из них освободилась 3-х комнатная квартира (кто знает, такие 2-х кв-ные дома). И она САМОВОЛЬНО заняла эту квартиру, т.к. с тремя разнополыми детьми жить в одной комнате в бараке было сложно. И хотя у неё ордера не было, её так и Не ВЫГНАЛИ из этой квартиры. Через несколько лет подошла очередь на благоустроенную квартиру, тогда переехали
Такое вот было отношение к людям, даже нарушителям
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
965
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 13:08
#17
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Цитата:
abaika95:
Я вроде не собачка Павлова как ты На голос команды не выполняю Мнение ты мое знаешь Я знаю твое

Вот и все что следует знать о смелости данного субъекта!
:lol:
Как он смело, открыто, имея своё мнение о том что руководство Казахстана -преступники (мнение может не совпадать с мнением редакции), как он его бесстрашно объявил...
:lol:
Цитата:
abaika95:
Мнение ты мое знаешь Я знаю твое Мое честное а твое лицемерное) Голос!

Это прямо, судейский приговор!
:-o Цитата:
abaika95:
что не надо скрываться вот раньше бы тебя посадили за бутлегерство Особенно при Горбаче А сейчас не сажают

А что, Сайлау, Погремушка тут пишет что вы при союзе, получается самогон варили, и за счёт этого так замечательно при союзе жили.
Это так?
;-)
Цитата:
abaika95:
Так 1 майский стейк с грузинским вином поел Теперь и на тебя время есть Че там у тебя?Цит

Мне не интересно знать о тебе что ты питаешься полусырым мясом и запиваешь его бурдой, называемым тобой вином.
Зачем ты это пишешь?
Для кого ?
:lol:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7393
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 13:20
#18
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Цитата:
abaika95:
Так 1 майский стейк с грузинским вином поел

Заканыч, ты палишся! ;-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
965
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 13:32
#19
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Цитата:
таноми52:
Кстати, вспомнила.

А ведь ещё были кооперативные квартиры, частный сектор, где можно было уже за деньги, приобрести жильё!
Цитата:
yudjin: Заканыч, ты палишся!

2 майский стейк, не зашёл! Денег наверное не хватило. Теперь только через год!
:lol: ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4622
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 14:09
#20
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Погремушка тут пишет что вы при союзе,
самогон варили
Я был коммунистом, комсоргом на заводе, какой самогон? В то время редко пили, так по праздникам. Душа была чистая и люди добрее.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21738
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 14:20
#21
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Цитата:
yudjin:
Заканыч, ты палишся! ;-)

Это не заканыч. Он диссер не писал... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21738
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 14:25
#22
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Цитата:
сайлау курманов:
Погремушка тут пишет что вы при союзе, самогон варили

За продажу Самогона - была Уголовная ответственность... :-o
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
965
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 14:36
#23
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Цитата:
drakon:
Это

Вы чтото от нас скрываете!?
Цитата:
abaika95: Пишет человек из Германии Который в СССР.... кхм Мягко говоря был антисоциальным элементом Иронично

;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7867
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 15:02
#24
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Цитата:
таноми52:
Да что ж ты продолжаешь бредить! "В любой момент"!!! Дебилизм! Тебе ещё раз говорят: НИКТО и НИЧТО не могло ОТОБРАТЬ квартиру у гражданина СССР! На законодательном уровне!!! (Особый случай - мошеничество, когда проходимцы обманом прибирали к рукам квартиры алкоголиков и одиноких стариков)

Ну тоесть когда у врагов народа коих обвиняли по статье отбирали квартиру и выселяли в бараки это законно или это другое и я не должен путать?)
Цитата:
таноми52:
Так что заткнись про "струны души и языка

Ну хамло в чистом виде)
Нутро базарное полезло)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7867
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 15:08
#25
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Цитата:
таноми52:
Такое вот было отношение к людям, даже нарушителям

Ну норм
А ещё людей убивали в промышленных масштабах потмоучто план надо было выполнить
Такое было отношение к людям,даже к не нарушителям)Цитата:
Coopidon:
Вот и все что следует знать о смелости данного субъекта!

Ну я вроде писал тут уже
Путин-вор(мое мнение может не совпадать с редакцией)
Такое же отношение к остальным ворам)
А теперь голос!
Цитата:
Coopidon:
Для кого ?

Для тебя
Тебе же по медицинским показаниям это нельзя
Сиди мучайся)
Цитата:
yudjin:
Заканыч, ты палишся

А че тока заканыч стейки ест с вином? А остальные бедные и не могут позволить?
Беда беда)
Цитата:
сайлау курманов:
Я был коммунистом, комсоргом на заводе, какой самогон? В то время редко пили, так по праздникам. Душа была чистая и люди добрее.

А потом что с вами случилось?
Коммунизм кончился и сразу все людьми стали?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7867
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 15:11
#26
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Вот так бывает посмотришь советский фильм
Подумаешь ну вот же была такая великая культура такие идеи продвигала!
А потом вспомнишь Большинство тех кто советский союз тут защищает с пеной у рта
И понимаешь что не получилось у той культуры то)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7867
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 15:21
#27
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Цитата:
рихард:
. И понятие "независимость" вообще в голову не приходило. Это сейчас его пихают всюду и гордятся этой независимостью.

Так вам то кончено было удобно
Вы жили в своей стране
А прибалты в чужой к примеру
Их захватили в 40ых
Им независимость нужна была
Потом у нас 1986 году хотели в наглую Колбина поставить
И уже местные о независимости задумались
Потомучто чья это страна? Колбиных? И народ ничего не решает?
Цитата:
рихард:
Бред. Сейчас то зависимость ото всего и ото всех практически и есть. Тут все грамотные и поймут о чем именно я . Независимые только президент со своей семьей и его ближайшее окружение плюс олигархат. В СССР мы намного счастливее были это факт.

Ну ВЫ то наверно да
Были счастливее
А вот дети врага народа которого потом реабилитировали потмоучто осудили того врага по навету, наверно были не очень счастливые
Цитата:
рихард:
Его разваливали планомерно и упорно

В первую очередь СССР развалил Сталин
Построил жёсткую тоталитарную систему и не оставил после себя того кто будет эту систему поддерживать
А дальше все пошло по инерции как и должно было быть
Гайки спустили а людям то этот советский союз с его проектами,стройками и космосами нафиг не сдался
Дайте жить нормально
Как в кино про запад показывают
А потом космоса покоряйте
Цитата:
рихард:
дефицит товаров, это не главное. Ведь тот же дефицит зачастую был искусственно создан.

Кем же?
Властями СССР и был создан
Своим планированием они и создали искусственный дефицит
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