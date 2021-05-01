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Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
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Я робот(Пользователи)
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- 41456
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 11:13
22 апреля в Костанае провели общегородской субботник по очистке города. Понятно, что дата его проведения случайно совпала с датой рождения Ленина. Однако у старшего поколения это вызвало приятные воспоминания. Приятные потому, что они уверены: в Советском Союзе им жилось лучше и было все честнее.
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Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 11:13
Цитата:
Ну вот и ответ на вопрос почему союз развалился
Пока страна тратила деньги на помощь Алжирам да Анголам в самой стране люди стояли в очередях чтобы купить сапоги которых на всех не хватало
Пока страна запускала людей в космос,люди в стране пытались достать заграничный ширпотреб потомучто отечественный совсем был плох
Пока страна проводила помпезные олимпиады и мероприятия в самой стране люди копили деньги на телевизор
Пока страна поставляла тысячи танков в страны сателлиты (табаки привет) в свой стране люди боялись что-то сказать против высокого начальства или политики партии,потомучто уволят и квартиру (бесплатную) придется отдать
Ведь квартиры были бесплатные но государственные
И да выбор между "есть деньги но нет товаров"
И "полки ломятся но нет денег" логически разрешается в пользу второго варианта
Деньги всегда можно заработать,работы валом на вкус и цвет а вот как нужные товары достать когда их нет в магазинах? Но люди умудрялись через связи и знакомых и это в стране победившего социализма!
И нет я не антсоветчик
Советский союз великий проект который разбился об чудовищную реализацию
Когда сейчас в том или ином случае говорят о нехватке денег, я часто вспоминаю СССР, который тратил огромные средства на Варшавский договор, на Совет экономической взаимопомощи и т. д., но в то же время хватало на культуру, науку, пионерские лагеря и тому подобное.
Ну вот и ответ на вопрос почему союз развалился
Пока страна тратила деньги на помощь Алжирам да Анголам в самой стране люди стояли в очередях чтобы купить сапоги которых на всех не хватало
Пока страна запускала людей в космос,люди в стране пытались достать заграничный ширпотреб потомучто отечественный совсем был плох
Пока страна проводила помпезные олимпиады и мероприятия в самой стране люди копили деньги на телевизор
Пока страна поставляла тысячи танков в страны сателлиты (табаки привет) в свой стране люди боялись что-то сказать против высокого начальства или политики партии,потомучто уволят и квартиру (бесплатную) придется отдать
Ведь квартиры были бесплатные но государственные
И да выбор между "есть деньги но нет товаров"
И "полки ломятся но нет денег" логически разрешается в пользу второго варианта
Деньги всегда можно заработать,работы валом на вкус и цвет а вот как нужные товары достать когда их нет в магазинах? Но люди умудрялись через связи и знакомых и это в стране победившего социализма!
И нет я не антсоветчик
Советский союз великий проект который разбился об чудовищную реализацию
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 11:35
Цитата:
А почему распалась Монгольская империя, Казахское ханство?
Ответь на вопрос!
Не торопись, погугли хорошенько, собери в пучок остатки своих мозгов и сформулируй...внятно, не как обычно.
Цитата:
Ты сам ответил. Отечественный, т.е. советский был неплох. Но людям хотелось импортного, почему-то...
А так, да дефицит обуви был настолько, что простой народ ходил в ватниках на босу ногу...
Одежды тоже не было, ходили голыми...
Еды не было, ходили голодными...
Как выжили?
Цитата:
Сейчас проще!
После Экспы, можно пойти в банк и взять кредит, на телевизор, свадьбу, той, день рождения ну или на айфон!
Ты уже Погремуха, свой кредит за айфон уже погасил?
abaika95:
Ну вот и ответ на вопрос почему союз развалился
Ну вот и ответ на вопрос почему союз развалился
А почему распалась Монгольская империя, Казахское ханство?
Ответь на вопрос!
Не торопись, погугли хорошенько, собери в пучок остатки своих мозгов и сформулируй...внятно, не как обычно.
Цитата:
abaika95:
люди стояли в очередях чтобы купить сапоги которых на всех не хватало Пока страна запускала людей в космос,люди в стране пытались достать заграничный ширпотреб потомучто отечественный совсем был плох
люди стояли в очередях чтобы купить сапоги которых на всех не хватало Пока страна запускала людей в космос,люди в стране пытались достать заграничный ширпотреб потомучто отечественный совсем был плох
Ты сам ответил. Отечественный, т.е. советский был неплох. Но людям хотелось импортного, почему-то...
А так, да дефицит обуви был настолько, что простой народ ходил в ватниках на босу ногу...
Одежды тоже не было, ходили голыми...
Еды не было, ходили голодными...
Как выжили?
Цитата:
abaika95:
Пока страна проводила помпезные олимпиады и мероприятия в самой стране люди копили деньги на телевизор
Пока страна проводила помпезные олимпиады и мероприятия в самой стране люди копили деньги на телевизор
Сейчас проще!
После Экспы, можно пойти в банк и взять кредит, на телевизор, свадьбу, той, день рождения ну или на айфон!
Ты уже Погремуха, свой кредит за айфон уже погасил?
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 11:42
Цитата:
Какбэ они равнозначны...
Потому что ты не можешь ни в 1 ни во 2 варианте купить нужные тебе товары.
Вукампране!?
Цитата:
Ну сейчас, то все совсем -по другому!
Ты же считаешь руководство Казахстана преступниками?
Ну и скажи, не бойся!
Честно и открыто.
Н...такой-то-вор!
Или боишься?
abaika95:
И да выбор между "есть деньги но нет товаров" И "полки ломятся но нет денег" логически разрешается в пользу второго варианта
И да выбор между "есть деньги но нет товаров" И "полки ломятся но нет денег" логически разрешается в пользу второго варианта
Какбэ они равнозначны...
Потому что ты не можешь ни в 1 ни во 2 варианте купить нужные тебе товары.
Вукампране!?
Цитата:
abaika95:
в свой стране люди боялись что-то сказать против высокого начальства или политики партии,потомучто
в свой стране люди боялись что-то сказать против высокого начальства или политики партии,потомучто
Ну сейчас, то все совсем -по другому!
Ты же считаешь руководство Казахстана преступниками?
Ну и скажи, не бойся!
Честно и открыто.
Н...такой-то-вор!
Или боишься?
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 12:26
Погремуху смотрю врачи раньше времени разбудили))
Ну ниче ниче
Ну ниче ниче
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21734
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 14:06
Цитата:
Вы хотите назад в СССР?»,
Да, хотим...
[Исправлено: drakon, 01.05.2021 - 14:07]
Вы хотите назад в СССР?»,
Да, хотим...
[Исправлено: drakon, 01.05.2021 - 14:07]
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 14:56
Ну вот и ответ на вопрос почему союз развалился
Какой то простенький ответ. Лишенный знания той ситуации и наверно личного опыта.
Какой то простенький ответ. Лишенный знания той ситуации и наверно личного опыта.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4621
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 15:27
Что бы там не клеветали, я жил при союзе лучше всех, квартира, работа, поездки на курорт, продукты питания и всё остальное , ни в чем я не нуждался. Впрочем и сейчас тоже, однако наглость чиновников, участковых переходят в беспредел, чего при советах не было
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 18:14
Цитата:
Пишет человек из Германии
Который в СССР.... кхм
Мягко говоря был антисоциальным элементом
Иронично Цитата:
Ну да ответ что союз развалили вредные американцы, конечно логичнее
Цитата:
Так 1 майский стейк с грузинским вином поел
Теперь и на тебя время есть
Че там у тебя?Цитата:
Элементарно
Польской гарнитур не могли достать
И финские стенки
Вот и развалились
Дальше Цитата:
Так погремуха ещё и слепенькая
Не различает плох и не плох
Цитата:
Да детство у тебе было ужас
Цитата:
Кредиты не беру
Зачем?
А тебе не советую кредиты на телик брать
Утонешь)
Цитата:
Ну если к примеру ты бомжа и пропила всю свою зарплату то ты не можешь и так потмоучто денег нет
А если ты миллионер и некуда миллионы девать то ещё обиднее
Ты заработала деньги но ты бомжа всеровно)Цитата:
Я вроде не собачка Павлова как ты
На голос команды не выполняю
Мнение ты мое знаешь
Я знаю твое
Мое честное а твое лицемерное)
Голос!
drakon:
Да, хотим.
Да, хотим.
Пишет человек из Германии
Который в СССР.... кхм
Мягко говоря был антисоциальным элементом
Иронично Цитата:
MAN:
Лишенный знания той ситуации и наверно личного опыта.
Лишенный знания той ситуации и наверно личного опыта.
Ну да ответ что союз развалили вредные американцы, конечно логичнее
Цитата:
Coopidon:
Ответь на вопрос!
Ответь на вопрос!
Так 1 майский стейк с грузинским вином поел
Теперь и на тебя время есть
Че там у тебя?Цитата:
Coopidon:
А почему распалась Монгольская империя, Казахское ханство?
А почему распалась Монгольская империя, Казахское ханство?
Элементарно
Польской гарнитур не могли достать
И финские стенки
Вот и развалились
Дальше Цитата:
Coopidon:
Ты сам ответил. Отечественный, т.е. советский был неплох. Но людям хотелось импортного, почему-то
Ты сам ответил. Отечественный, т.е. советский был неплох. Но людям хотелось импортного, почему-то
Так погремуха ещё и слепенькая
Не различает плох и не плох
Цитата:
Coopidon:
А так, да дефицит обуви был настолько, что простой народ ходил в ватниках на босу ногу... Одежды тоже не было, ходили голыми... Еды не было, ходили голодными...
А так, да дефицит обуви был настолько, что простой народ ходил в ватниках на босу ногу... Одежды тоже не было, ходили голыми... Еды не было, ходили голодными...
Да детство у тебе было ужас
Цитата:
Coopidon:
После Экспы, можно пойти в банк и взять кредит, на телевизор, свадьбу, той, день рождения ну или на айфон! Ты уже Погремуха, свой кредит за айфон уже погасил
После Экспы, можно пойти в банк и взять кредит, на телевизор, свадьбу, той, день рождения ну или на айфон! Ты уже Погремуха, свой кредит за айфон уже погасил
Кредиты не беру
Зачем?
А тебе не советую кредиты на телик брать
Утонешь)
Цитата:
Coopidon:
Потому что ты не можешь ни в 1 ни во 2 варианте купить нужные тебе товары.
Потому что ты не можешь ни в 1 ни во 2 варианте купить нужные тебе товары.
Ну если к примеру ты бомжа и пропила всю свою зарплату то ты не можешь и так потмоучто денег нет
А если ты миллионер и некуда миллионы девать то ещё обиднее
Ты заработала деньги но ты бомжа всеровно)Цитата:
Coopidon:
Ты же считаешь руководство Казахстана преступниками? Ну и скажи, не бойся! Честно и открыто. Н...такой-то-вор! Или боишься?
Ты же считаешь руководство Казахстана преступниками? Ну и скажи, не бойся! Честно и открыто. Н...такой-то-вор! Или боишься?
Я вроде не собачка Павлова как ты
На голос команды не выполняю
Мнение ты мое знаешь
Я знаю твое
Мое честное а твое лицемерное)
Голос!
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 18:16
Цитата:
Сайлау это конечно иронично
Но ты сейчас как коммерсант имеешь тоже самое что при союзе имел но с поправкой что не надо скрываться
вот раньше бы тебя посадили за бутлегерство
Особенно при Горбаче
А сейчас не сажают
Да однозначно союз был лучше,соглашусь.....
сайлау курманов:
Что бы там не клеветали, я жил при союзе лучше всех, квартира, работа, поездки на курорт, продукты питания и всё остальное , ни в чем я не нуждался. Впрочем и сейчас тоже, однако наглость чиновников, участковых переходят в беспредел, чего при советах не было
Что бы там не клеветали, я жил при союзе лучше всех, квартира, работа, поездки на курорт, продукты питания и всё остальное , ни в чем я не нуждался. Впрочем и сейчас тоже, однако наглость чиновников, участковых переходят в беспредел, чего при советах не было
Сайлау это конечно иронично
Но ты сейчас как коммерсант имеешь тоже самое что при союзе имел но с поправкой что не надо скрываться
вот раньше бы тебя посадили за бутлегерство
Особенно при Горбаче
А сейчас не сажают
Да однозначно союз был лучше,соглашусь.....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2344
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 20:02
Цитата:
Что за бред?
Даже за заключёнными в тюрьму сохранялись квартиры!
Да, квартира не была в собственности, продать нельзя было, но и отобрать НИКТО не мог! В том числе и власть.
Квартира давалась навечно,а ремонты домов делались государством. При появлении детей люди имели право на расширение площади.
На счёт дефицита: перекос в планировании - основное внимание было обращено на тяжёлую, а не лёгкую промышленность
abaika95:
в свой стране люди боялись что-то сказать против высокого начальства или политики партии,потомучто уволят и квартиру (бесплатную) придется отдать
в свой стране люди боялись что-то сказать против высокого начальства или политики партии,потомучто уволят и квартиру (бесплатную) придется отдать
Что за бред?
Даже за заключёнными в тюрьму сохранялись квартиры!
Да, квартира не была в собственности, продать нельзя было, но и отобрать НИКТО не мог! В том числе и власть.
Квартира давалась навечно,а ремонты домов делались государством. При появлении детей люди имели право на расширение площади.
На счёт дефицита: перекос в планировании - основное внимание было обращено на тяжёлую, а не лёгкую промышленность
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 01:47
Цитата:
Человек вытягивающие любое обсуждение на личность, априори не может быть интересным в диспуте.
abaika95:
Человек вытягивающие любое обсуждение на личность, априори не может быть интересным в диспуте.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 182
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 02.05.21 - 06:08
Про Советский Союз мне рассказывает тот, кто там ни разу не был. Академик! Он всё знает)) Особенно про грузинское пиво
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