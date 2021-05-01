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≡ Срок вакцинации вторым компонентом "Спутника V" увеличили до 90 дней
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41456
Срок вакцинации вторым компонентом "Спутника V" увеличили до 90 дней
Отправлено: 01.05.21 - 17:34
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Согласно тексту документа, второй этап вакцинации будут проводить через 45 дней без учета дня вакцинации, тогда как ранее было через 21 день. При этом вакцинация вторым компонентом "Спутника V" допустима в течение 90 дней.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
67
Срок вакцинации вторым компонентом "Спутника V" увеличили до 90 дней
Отправлено: 01.05.21 - 17:34
#1
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Ну вот допрыгались.... Вакцины нет и на ходу выдумываются новые правила. Главный санитарный врач, что - разработчик вакцин или господь бог? Он договорился с вирусом и попросил его подождать? Или с антителами?

[Исправлено: ladas, 01.05.2021 - 17:35]
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
160
Re: Срок вакцинации вторым компонентом "Спутника V"...
Отправлено: 01.05.21 - 20:59
#2
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только пару дней назад читал.что в России увеличилось число людей не соблюдавших срок вакцинации второй прививкой.короче приходили позже.на это врачи сказали.что тянуть со второй прививкой нельзя.и подробно дали разъяснения.а тут 90 дней.три месяца?????если мне 3 мая не сделают вторую прививку объявлю голодовку :-x
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10235
Срок вакцинации вторым компонентом "Спутника V" увеличили до 90 дней
Отправлено: 01.05.21 - 22:44
#3
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Цитата:
андрей 117:
не сделают вторую прививку объявлю голодовку

Ну если есть - то конечно сделают :lol:
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