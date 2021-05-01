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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 00:39
Электрону на Майорку
Чтобы родные народные песни не забывал
Чтобы родные народные песни не забывал
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3308
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 00:44
Цитата:
У меня ,учти , еще только 10 вечера - а то опять начнешь петь про полуночников .
alex_60:
У меня ,учти , еще только 10 вечера - а то опять начнешь петь про полуночников .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 01:11
Цитата:
Не сомневаюсь на все их звонки ответили или есть пропущенные? А кто еще вам звонит кроме бобров?) Белочки не звонят?
abaika95:
Звонят давече Отчитались о том что задание выполнено
Звонят давече Отчитались о том что задание выполнено
Не сомневаюсь на все их звонки ответили или есть пропущенные? А кто еще вам звонит кроме бобров?) Белочки не звонят?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 01:18
Цитата:
Знакомый звукарь сказал, что тот трек который в чартах это не изначальный трек Иманбека, его пересводили и мастерили профи
опровергайте))
abaika95:
Обиделся на Иманбека что он железнодорожник могет
Обиделся на Иманбека что он железнодорожник могет
Знакомый звукарь сказал, что тот трек который в чартах это не изначальный трек Иманбека, его пересводили и мастерили профи
опровергайте))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 07:13
Поздравляю с 1 мая, господа, товарищи, граждане!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11784
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 09:21
Мир! Труд! Май!
Слава человеку труда!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Водрузим над землёю Красное знамя труда! Наша Родина — СССР!
Даёшь национализацию стратегических отраслей экономики!
Заветам Ленина верны! Да здравствует Первомай — День международной солидарности трудящихся!
Капитализм — это война!
Нет капитализма — нет кризиса!
Либерал в правительстве — бардак в экономике!
Нет — новым поборам!
Платите сами за свой кризис!
Вороватых чиновников — на лесоповал! Нет — коммунальному рабству!
Власть и собственность — народу!
Знамя мира — знамя социализма!
Требуем ввести прогрессивную шкалу налогообложения!
За социальную справедливость!
За достойную жизнь!
Повысить зарплату и пенсии!
Доступное образование и здравоохранение для всех!
Отечественная промышленность — залог безопасности страны!
Слава человеку труда!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Водрузим над землёю Красное знамя труда! Наша Родина — СССР!
Даёшь национализацию стратегических отраслей экономики!
Заветам Ленина верны! Да здравствует Первомай — День международной солидарности трудящихся!
Капитализм — это война!
Нет капитализма — нет кризиса!
Либерал в правительстве — бардак в экономике!
Нет — новым поборам!
Платите сами за свой кризис!
Вороватых чиновников — на лесоповал! Нет — коммунальному рабству!
Власть и собственность — народу!
Знамя мира — знамя социализма!
Требуем ввести прогрессивную шкалу налогообложения!
За социальную справедливость!
За достойную жизнь!
Повысить зарплату и пенсии!
Доступное образование и здравоохранение для всех!
Отечественная промышленность — залог безопасности страны!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2346
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 10:55
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 11:23
Всех поздравляю с днем единства народа Казахстана!
Народ у кого алкоголь объединяйтесь с народом у кого мясо и езжайте на шашлыки)
Народ у кого алкоголь объединяйтесь с народом у кого мясо и езжайте на шашлыки)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 11:30
Цитата:
Нет белочек наших в Канаде нет) только бобры-диверсанты
Цитата:
Зачем? При всех завидущих,Грэмми всеровно у Иманбека а не у вашего звукаря))
maxsaf:
Не сомневаюсь на все их звонки ответили или есть пропущенные? А кто еще вам звонит кроме бобров?) Белочки не звонят?
Не сомневаюсь на все их звонки ответили или есть пропущенные? А кто еще вам звонит кроме бобров?) Белочки не звонят?
Нет белочек наших в Канаде нет) только бобры-диверсанты
Цитата:
maxsaf:
опровергайте)
опровергайте)
Зачем? При всех завидущих,Грэмми всеровно у Иманбека а не у вашего звукаря))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 959
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 11:56
Цитата:
У тебя, похоже, ни того, ни другого!?
Раз до сих пор на форуме?
Цитата:
[Исправлено: Coopidon, 01.05.2021 - 12:04]
abaika95:
Народ у кого алкоголь объединяйтесь с народом у кого мясо и езжайте на шашлыки)
Народ у кого алкоголь объединяйтесь с народом у кого мясо и езжайте на шашлыки)
У тебя, похоже, ни того, ни другого!?
Раз до сих пор на форуме?
Цитата:
abaika95: не знает уже на кого по гавкатьНо ты то всегда знаешь!
[Исправлено: Coopidon, 01.05.2021 - 12:04]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 12:40
Цитата:
А шо за праздник?)
Victor Yang:
Поздравляю с 1 мая, господа, товарищи, граждане!
Поздравляю с 1 мая, господа, товарищи, граждане!
А шо за праздник?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 12:41
Цитата:
Цитата:
Абайку дразните?)) Нельзя палкой - укусит))
alex_60:
Цитата:
Козлов я:
Абайку дразните?)) Нельзя палкой - укусит))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 17:24
Цитата:
Ну тут у всех разный - у меня, немцев и тех кто жил в СССР - праздник Труда, у тех кто жил только в Казахстане - день единства народов Казахстана.
maxsaf:
шо за праздник?)
шо за праздник?)
Ну тут у всех разный - у меня, немцев и тех кто жил в СССР - праздник Труда, у тех кто жил только в Казахстане - день единства народов Казахстана.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 18:06
Цитата:
Как всегда пальцем в небо погремуха
За городом стейки жарю
Связь плохая так что цени каждый мой комент
Можешь даже выписывать
И перечитывать Цитата:
Хорошо что остальных можно палкой
Они сразу покладистые да ?)
Ну-ка дружок... служи,служи))
Coopidon:
У тебя, похоже, ни того, ни другого!? Раз до сих пор на форуме?
У тебя, похоже, ни того, ни другого!? Раз до сих пор на форуме?
Как всегда пальцем в небо погремуха
За городом стейки жарю
Связь плохая так что цени каждый мой комент
Можешь даже выписывать
И перечитывать Цитата:
maxsaf:
Абайку дразните?)) Нельзя палкой - укусит))
Абайку дразните?)) Нельзя палкой - укусит))
Хорошо что остальных можно палкой
Они сразу покладистые да ?)
Ну-ка дружок... служи,служи))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 20:20
Цитата:
У Куата надеюсь в этот день - выходной?
abaika95:
Всех поздравляю с днем единства народа Казахстана!
Всех поздравляю с днем единства народа Казахстана!
У Куата надеюсь в этот день - выходной?
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