Прогноз на 5 дней
ясно+19°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 20% влажность
  • Ю-ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41455
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 11:13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22 апреля в Костанае провели общегородской субботник по очистке города. Понятно, что дата его проведения случайно совпала с датой рождения Ленина. Однако у старшего поколения это вызвало приятные воспоминания. Приятные потому, что они уверены: в Советском Союзе им жилось лучше и было все честнее.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7860
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 11:13
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Когда сейчас в том или ином случае говорят о нехватке денег, я часто вспоминаю СССР, который тратил огромные средства на Варшавский договор, на Совет экономической взаимопомощи и т. д., но в то же время хватало на культуру, науку, пионерские лагеря и тому подобное. 

Ну вот и ответ на вопрос почему союз развалился
Пока страна тратила деньги на помощь Алжирам да Анголам в самой стране люди стояли в очередях чтобы купить сапоги которых на всех не хватало
Пока страна запускала людей в космос,люди в стране пытались достать заграничный ширпотреб потомучто отечественный совсем был плох
Пока страна проводила помпезные олимпиады и мероприятия в самой стране люди копили деньги на телевизор
Пока страна поставляла тысячи танков в страны сателлиты (табаки привет) в свой стране люди боялись что-то сказать против высокого начальства или политики партии,потомучто уволят и квартиру (бесплатную) придется отдать
Ведь квартиры были бесплатные но государственные
И да выбор между "есть деньги но нет товаров"
И "полки ломятся но нет денег" логически разрешается в пользу второго варианта
Деньги всегда можно заработать,работы валом на вкус и цвет а вот как нужные товары достать когда их нет в магазинах? Но люди умудрялись через связи и знакомых и это в стране победившего социализма!
И нет я не антсоветчик
Советский союз великий проект который разбился об чудовищную реализацию
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
959
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 11:35
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну вот и ответ на вопрос почему союз развалился

А почему распалась Монгольская империя, Казахское ханство?
Ответь на вопрос!
Не торопись, погугли хорошенько, собери в пучок остатки своих мозгов и сформулируй...внятно, не как обычно.
Цитата:
abaika95:
люди стояли в очередях чтобы купить сапоги которых на всех не хватало Пока страна запускала людей в космос,люди в стране пытались достать заграничный ширпотреб потомучто отечественный совсем был плох

Ты сам ответил. Отечественный, т.е. советский был неплох. Но людям хотелось импортного, почему-то...
:lol:
А так, да дефицит обуви был настолько, что простой народ ходил в ватниках на босу ногу...
Одежды тоже не было, ходили голыми...
Еды не было, ходили голодными...
Как выжили?
;-) :lol:
Цитата:
abaika95:
Пока страна проводила помпезные олимпиады и мероприятия в самой стране люди копили деньги на телевизор

Сейчас проще!
После Экспы, можно пойти в банк и взять кредит, на телевизор, свадьбу, той, день рождения ну или на айфон!
Ты уже Погремуха, свой кредит за айфон уже погасил?
;-)
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
959
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 11:42
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И да выбор между "есть деньги но нет товаров" И "полки ломятся но нет денег" логически разрешается в пользу второго варианта

Какбэ они равнозначны...
Потому что ты не можешь ни в 1 ни во 2 варианте купить нужные тебе товары.
Вукампране!?
:lol:
Цитата:
abaika95:
в свой стране люди боялись что-то сказать против высокого начальства или политики партии,потомучто

Ну сейчас, то все совсем -по другому!
Ты же считаешь руководство Казахстана преступниками?
Ну и скажи, не бойся!
Честно и открыто.
Н...такой-то-вор!
Или боишься?
;-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7860
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 12:26
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Погремуху смотрю врачи раньше времени разбудили))
Ну ниче ниче
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21734
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 14:06
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Вы хотите назад в СССР?»,

Да, хотим... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 01.05.2021 - 14:07]
Профайл
MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
131
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 14:56
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и ответ на вопрос почему союз развалился
Какой то простенький ответ. Лишенный знания той ситуации и наверно личного опыта.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4621
Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 15:27
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что бы там не клеветали, я жил при союзе лучше всех, квартира, работа, поездки на курорт, продукты питания и всё остальное , ни в чем я не нуждался. Впрочем и сейчас тоже, однако наглость чиновников, участковых переходят в беспредел, чего при советах не было
Профайл Посетить вебсайт
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7860
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 18:14
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да, хотим.

Пишет человек из Германии
Который в СССР.... кхм
Мягко говоря был антисоциальным элементом
Иронично Цитата:
MAN:
Лишенный знания той ситуации и наверно личного опыта.

Ну да ответ что союз развалили вредные американцы, конечно логичнее
Цитата:
Coopidon:
Ответь на вопрос!

Так 1 майский стейк с грузинским вином поел
Теперь и на тебя время есть
Че там у тебя?Цитата:
Coopidon:
А почему распалась Монгольская империя, Казахское ханство?

Элементарно
Польской гарнитур не могли достать
И финские стенки
Вот и развалились
Дальше Цитата:
Coopidon:
Ты сам ответил. Отечественный, т.е. советский был неплох. Но людям хотелось импортного, почему-то

Так погремуха ещё и слепенькая
Не различает плох и не плох
Цитата:
Coopidon:
А так, да дефицит обуви был настолько, что простой народ ходил в ватниках на босу ногу... Одежды тоже не было, ходили голыми... Еды не было, ходили голодными...

Да детство у тебе было ужас
Цитата:
Coopidon:
После Экспы, можно пойти в банк и взять кредит, на телевизор, свадьбу, той, день рождения ну или на айфон! Ты уже Погремуха, свой кредит за айфон уже погасил

Кредиты не беру
Зачем?
А тебе не советую кредиты на телик брать
Утонешь)
Цитата:
Coopidon:
Потому что ты не можешь ни в 1 ни во 2 варианте купить нужные тебе товары.

Ну если к примеру ты бомжа и пропила всю свою зарплату то ты не можешь и так потмоучто денег нет
А если ты миллионер и некуда миллионы девать то ещё обиднее
Ты заработала деньги но ты бомжа всеровно)Цитата:
Coopidon:
Ты же считаешь руководство Казахстана преступниками? Ну и скажи, не бойся! Честно и открыто. Н...такой-то-вор! Или боишься?

Я вроде не собачка Павлова как ты
На голос команды не выполняю
Мнение ты мое знаешь
Я знаю твое
Мое честное а твое лицемерное)
Голос!
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7860
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 18:16
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Что бы там не клеветали, я жил при союзе лучше всех, квартира, работа, поездки на курорт, продукты питания и всё остальное , ни в чем я не нуждался. Впрочем и сейчас тоже, однако наглость чиновников, участковых переходят в беспредел, чего при советах не было

Сайлау это конечно иронично
Но ты сейчас как коммерсант имеешь тоже самое что при союзе имел но с поправкой что не надо скрываться
вот раньше бы тебя посадили за бутлегерство
Особенно при Горбаче
А сейчас не сажают
Да однозначно союз был лучше,соглашусь.....
Профайл
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2344
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 20:02
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
в свой стране люди боялись что-то сказать против высокого начальства или политики партии,потомучто уволят и квартиру (бесплатную) придется отдать


Что за бред?
Даже за заключёнными в тюрьму сохранялись квартиры!
Да, квартира не была в собственности, продать нельзя было, но и отобрать НИКТО не мог! В том числе и власть.
Квартира давалась навечно,а ремонты домов делались государством. При появлении детей люди имели право на расширение площади.
На счёт дефицита: перекос в планировании - основное внимание было обращено на тяжёлую, а не лёгкую промышленность
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS