Отправлено: - 11:30

maxsaf:

Не сомневаюсь на все их звонки ответили или есть пропущенные? А кто еще вам звонит кроме бобров?) Белочки не звонят?

maxsaf:

опровергайте)

Цитата:Нет белочек наших в Канаде нет) только бобры-диверсантыЦитата:Зачем? При всех завидущих,Грэмми всеровно у Иманбека а не у вашего звукаря))