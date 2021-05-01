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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7856
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 00:39
#2416
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Электрону на Майорку
Чтобы родные народные песни не забывал

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3308
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 00:44
#2417
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Цитата:
alex_60:

У меня ,учти , еще только 10 вечера - а то опять начнешь петь про полуночников .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10232
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 01:11
#2418
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Цитата:
abaika95:
Звонят давече Отчитались о том что задание выполнено

Не сомневаюсь :lol: на все их звонки ответили или есть пропущенные? А кто еще вам звонит кроме бобров?) Белочки не звонят? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10232
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 01:18
#2419
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Цитата:
abaika95:
Обиделся на Иманбека что он железнодорожник могет

Знакомый звукарь сказал, что тот трек который в чартах это не изначальный трек Иманбека, его пересводили и мастерили профи :lol:

опровергайте))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13917
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 07:13
#2420
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Поздравляю с 1 мая, господа, товарищи, граждане!
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11784
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 09:21
#2421
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Мир! Труд! Май!
Слава человеку труда!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Водрузим над землёю Красное знамя труда! Наша Родина — СССР!
Даёшь национализацию стратегических отраслей экономики!
Заветам Ленина верны! Да здравствует Первомай — День международной солидарности трудящихся!
Капитализм — это война!
Нет капитализма — нет кризиса!
Либерал в правительстве — бардак в экономике!
Нет — новым поборам!
Платите сами за свой кризис!
Вороватых чиновников — на лесоповал! Нет — коммунальному рабству!
Власть и собственность — народу!
Знамя мира — знамя социализма!
Требуем ввести прогрессивную шкалу налогообложения!
За социальную справедливость!
За достойную жизнь!
Повысить зарплату и пенсии!
Доступное образование и здравоохранение для всех!
Отечественная промышленность — залог безопасности страны!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2346
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 10:55
#2422
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7856
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 11:23
#2423
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Всех поздравляю с днем единства народа Казахстана!
Народ у кого алкоголь объединяйтесь с народом у кого мясо и езжайте на шашлыки)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7856
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 11:30
#2424
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Цитата:
maxsaf:
Не сомневаюсь на все их звонки ответили или есть пропущенные? А кто еще вам звонит кроме бобров?) Белочки не звонят?

Нет белочек наших в Канаде нет) только бобры-диверсанты
Цитата:
maxsaf:
опровергайте)

Зачем? При всех завидущих,Грэмми всеровно у Иманбека а не у вашего звукаря))
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
959
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 11:56
#2425
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Цитата:
abaika95:
Народ у кого алкоголь объединяйтесь с народом у кого мясо и езжайте на шашлыки)

У тебя, похоже, ни того, ни другого!?
Раз до сих пор на форуме?
;-) :lol:
Цитата:
abaika95: не знает уже на кого по гавкать
Но ты то :-) всегда знаешь! :lol:

[Исправлено: Coopidon, 01.05.2021 - 12:04]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10232
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 12:40
#2426
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Цитата:
Victor Yang:
Поздравляю с 1 мая, господа, товарищи, граждане!

А шо за праздник?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10232
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 12:41
#2427
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Цитата:
alex_60:

Цитата:
Козлов я:

Абайку дразните?)) Нельзя палкой - укусит))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13917
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 17:24
#2428
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Цитата:
maxsaf:
шо за праздник?)

Ну тут у всех разный - у меня, немцев и тех кто жил в СССР - праздник Труда, у тех кто жил только в Казахстане - день единства народов Казахстана.
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