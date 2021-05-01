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≡ Юные певцы из Костаная заняли первые места на конкурсе-фестивале в Санкт-Петербурге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41454
Юные певцы из Костаная заняли первые места на конкурсе-фестивале в Санкт-Петербурге
Отправлено: 01.05.21 - 13:00
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Артур Гаан и Игорь Фоменко приняли участие в XXXII международном конкурсе-фестивале музыкального творчества «Праздник детства». Костанайские вокалисты стали лауреатами лауреатами в номинации «Эстрадный вокал»
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
66
Re: Юные певцы из Костаная заняли первые места на...
Отправлено: 01.05.21 - 13:00
#1
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"Костанайские вокалисты стали лауреатами лауреатами в номинации «Эстрадный вокал»" - чтобы до всех скорее дошло)))
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
300
Юные певцы из Костаная заняли первые места на конкурсе-фестивале в Санкт-Петербурге
Отправлено: 01.05.21 - 14:09
#2
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Цитата:
ladas:
"Костанайские вокалисты стали лауреатами лауреатами в номинации «Эстрадный вокал»" - чтобы до всех скорее дошло)))

Исправили, спасибо
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