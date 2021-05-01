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Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
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Я робот(Пользователи)
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- 41453
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 11:13
22 апреля в Костанае провели общегородской субботник по очистке города. Понятно, что дата его проведения случайно совпала с датой рождения Ленина. Однако у старшего поколения это вызвало приятные воспоминания. Приятные потому, что они уверены: в Советском Союзе им жилось лучше и было все честнее.
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Re: Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 11:13
Цитата:
Ну вот и ответ на вопрос почему союз развалился
Пока страна тратила деньги на помощь Алжирам да Анголам в самой стране люди стояли в очередях чтобы купить сапоги которых на всех не хватало
Пока страна запускала людей в космос,люди в стране пытались достать заграничный ширпотреб потомучто отечественный совсем был плох
Пока страна проводила помпезные олимпиады и мероприятия в самой стране люди копили деньги на телевизор
Пока страна поставляла тысячи танков в страны сателлиты (табаки привет) в свой стране люди боялись что-то сказать против высокого начальства или политики партии,потомучто уволят и квартиру (бесплатную) придется отдать
Ведь квартиры были бесплатные но государственные
И да выбор между "есть деньги но нет товаров"
И "полки ломятся но нет денег" логически разрешается в пользу второго варианта
Деньги всегда можно заработать,работы валом на вкус и цвет а вот как нужные товары достать когда их нет в магазинах? Но люди умудрялись через связи и знакомых и это в стране победившего социализма!
И нет я не антсоветчик
Советский союз великий проект который разбился об чудовищную реализацию
Когда сейчас в том или ином случае говорят о нехватке денег, я часто вспоминаю СССР, который тратил огромные средства на Варшавский договор, на Совет экономической взаимопомощи и т. д., но в то же время хватало на культуру, науку, пионерские лагеря и тому подобное.
Ну вот и ответ на вопрос почему союз развалился
Пока страна тратила деньги на помощь Алжирам да Анголам в самой стране люди стояли в очередях чтобы купить сапоги которых на всех не хватало
Пока страна запускала людей в космос,люди в стране пытались достать заграничный ширпотреб потомучто отечественный совсем был плох
Пока страна проводила помпезные олимпиады и мероприятия в самой стране люди копили деньги на телевизор
Пока страна поставляла тысячи танков в страны сателлиты (табаки привет) в свой стране люди боялись что-то сказать против высокого начальства или политики партии,потомучто уволят и квартиру (бесплатную) придется отдать
Ведь квартиры были бесплатные но государственные
И да выбор между "есть деньги но нет товаров"
И "полки ломятся но нет денег" логически разрешается в пользу второго варианта
Деньги всегда можно заработать,работы валом на вкус и цвет а вот как нужные товары достать когда их нет в магазинах? Но люди умудрялись через связи и знакомых и это в стране победившего социализма!
И нет я не антсоветчик
Советский союз великий проект который разбился об чудовищную реализацию
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 11:35
Цитата:
А почему распалась Монгольская империя, Казахское ханство?
Ответь на вопрос!
Не торопись, погугли хорошенько, собери в пучок остатки своих мозгов и сформулируй...внятно, не как обычно.
Цитата:
Ты сам ответил. Отечественный, т.е. советский был неплох. Но людям хотелось импортного, почему-то...
А так, да дефицит обуви был настолько, что простой народ ходил в ватниках на босу ногу...
Одежды тоже не было, ходили голыми...
Еды не было, ходили голодными...
Как выжили?
Цитата:
Сейчас проще!
После Экспы, можно пойти в банк и взять кредит, на телевизор, свадьбу, той, день рождения ну или на айфон!
Ты уже Погремуха, свой кредит за айфон уже погасил?
abaika95:
Ну вот и ответ на вопрос почему союз развалился
Ну вот и ответ на вопрос почему союз развалился
А почему распалась Монгольская империя, Казахское ханство?
Ответь на вопрос!
Не торопись, погугли хорошенько, собери в пучок остатки своих мозгов и сформулируй...внятно, не как обычно.
Цитата:
abaika95:
люди стояли в очередях чтобы купить сапоги которых на всех не хватало Пока страна запускала людей в космос,люди в стране пытались достать заграничный ширпотреб потомучто отечественный совсем был плох
люди стояли в очередях чтобы купить сапоги которых на всех не хватало Пока страна запускала людей в космос,люди в стране пытались достать заграничный ширпотреб потомучто отечественный совсем был плох
Ты сам ответил. Отечественный, т.е. советский был неплох. Но людям хотелось импортного, почему-то...
А так, да дефицит обуви был настолько, что простой народ ходил в ватниках на босу ногу...
Одежды тоже не было, ходили голыми...
Еды не было, ходили голодными...
Как выжили?
Цитата:
abaika95:
Пока страна проводила помпезные олимпиады и мероприятия в самой стране люди копили деньги на телевизор
Пока страна проводила помпезные олимпиады и мероприятия в самой стране люди копили деньги на телевизор
Сейчас проще!
После Экспы, можно пойти в банк и взять кредит, на телевизор, свадьбу, той, день рождения ну или на айфон!
Ты уже Погремуха, свой кредит за айфон уже погасил?
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 11:42
Цитата:
Какбэ они равнозначны...
Потому что ты не можешь ни в 1 ни во 2 варианте купить нужные тебе товары.
Вукампране!?
Цитата:
Ну сейчас, то все совсем -по другому!
Ты же считаешь руководство Казахстана преступниками?
Ну и скажи, не бойся!
Честно и открыто.
Н...такой-то-вор!
Или боишься?
abaika95:
И да выбор между "есть деньги но нет товаров" И "полки ломятся но нет денег" логически разрешается в пользу второго варианта
И да выбор между "есть деньги но нет товаров" И "полки ломятся но нет денег" логически разрешается в пользу второго варианта
Какбэ они равнозначны...
Потому что ты не можешь ни в 1 ни во 2 варианте купить нужные тебе товары.
Вукампране!?
Цитата:
abaika95:
в свой стране люди боялись что-то сказать против высокого начальства или политики партии,потомучто
в свой стране люди боялись что-то сказать против высокого начальства или политики партии,потомучто
Ну сейчас, то все совсем -по другому!
Ты же считаешь руководство Казахстана преступниками?
Ну и скажи, не бойся!
Честно и открыто.
Н...такой-то-вор!
Или боишься?
Николай ВОРОНИН: Приятное воспоминание
Отправлено: 01.05.21 - 12:26
Погремуху смотрю врачи раньше времени разбудили))
Ну ниче ниче
Ну ниче ниче
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