Отправлено: - 11:13

Когда сейчас в том или ином случае говорят о нехватке денег, я часто вспоминаю СССР, который тратил огромные средства на Варшавский договор, на Совет экономической взаимопомощи и т. д., но в то же время хватало на культуру, науку, пионерские лагеря и тому подобное.

Цитата:Ну вот и ответ на вопрос почему союз развалилсяПока страна тратила деньги на помощь Алжирам да Анголам в самой стране люди стояли в очередях чтобы купить сапоги которых на всех не хваталоПока страна запускала людей в космос,люди в стране пытались достать заграничный ширпотреб потомучто отечественный совсем был плохПока страна проводила помпезные олимпиады и мероприятия в самой стране люди копили деньги на телевизорПока страна поставляла тысячи танков в страны сателлиты (табаки привет) в свой стране люди боялись что-то сказать против высокого начальства или политики партии,потомучто уволят и квартиру (бесплатную) придется отдатьВедь квартиры были бесплатные но государственныеИ да выбор между "есть деньги но нет товаров"И "полки ломятся но нет денег" логически разрешается в пользу второго вариантаДеньги всегда можно заработать,работы валом на вкус и цвет а вот как нужные товары достать когда их нет в магазинах? Но люди умудрялись через связи и знакомых и это в стране победившего социализма!И нет я не антсоветчикСоветский союз великий проект который разбился об чудовищную реализацию