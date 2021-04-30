Отправлено: - 10:45

На первом фото знакомая улица... сегодня там продолжает работать техника. Интересно спуск к мостику через лог сделают? (Там просто сейчас земли нагребли). Параллельно этой улице, что на фото, через лог есть кусок улицы Шипина (от Касымканова до Абая), которую как начали в октябре 2019 года ковырять - замена канализации, так и непонятно будут чем-то посыпать или нет. На этом участке копали, потом засыпали, опять копали - засыпали, в итоге непонятно так оставят или нет.вот ссылка на статью. Кстати там на первом фото вдалеке Дом, левей красные ворота - как раз та улица, что в этой теме на первом фото. На втором фото по указанной ссылке как раз участок Шипина про который я спрашиваю.