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≡ Больше миллиарда тенге планируют потратить на ремонт дорог в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41453
Больше миллиарда тенге планируют потратить на ремонт дорог в Костанае
Отправлено: 30.04.21 - 18:02
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Ремонтом дорог будут заниматься три подрядные организации: ТОО "Ван", ТОО "Арвис" и ТОО АБЗ плюс". В этом году власти обещают заняться и грунтовыми дорогами. Таких в планах у акимата - около 50. Некоторые из них сегодня показали журналистам.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3895
Re: Больше миллиарда тенге планируют потратить на ремонт дорог в...
Отправлено: 30.04.21 - 18:02
#1
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Цитата:
Больше миллиарда тенге планируют потратить на ремонт дорог в Костанае

Ключевое слово потратить ))
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21733
Re: Больше миллиарда тенге планируют потратить на ремонт дорог в...
Отправлено: 30.04.21 - 18:24
#2
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Цитата:
peshexod:
но эту сумму мы будим просить увеличить примерно до 2 млрд тенге, - сказал Есергепов.

Нет, мильярда - мало. Может 2 мильярда - дадут?... :lol: ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4620
Re: Больше миллиарда тенге планируют потратить на ремонт дорог в...
Отправлено: 30.04.21 - 19:22
#3
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Ничего с собой не могу поделать, автоматом от десяти до тридцати процентов вывожу в голове сумму, которая должна уйти за победу в тендере, видимо уже в крови
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
900
Re: Больше миллиарда тенге планируют потратить на ремонт дорог в...
Отправлено: 01.05.21 - 10:45
#4
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На первом фото знакомая улица... сегодня там продолжает работать техника. Интересно спуск к мостику через лог сделают? (Там просто сейчас земли нагребли). Параллельно этой улице, что на фото, через лог есть кусок улицы Шипина (от Касымканова до Абая), которую как начали в октябре 2019 года ковырять - замена канализации, так и непонятно будут чем-то посыпать или нет. На этом участке копали, потом засыпали, опять копали - засыпали, в итоге непонятно так оставят или нет. Замена центральной канализации по улице Шипина вот ссылка на статью. Кстати там на первом фото вдалеке Дом, левей красные ворота - как раз та улица, что в этой теме на первом фото. На втором фото по указанной ссылке как раз участок Шипина про который я спрашиваю.
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