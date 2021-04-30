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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
956
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 22:18
#2401
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Цитата:
abaika95:
Макс опять завидует Про Иманбека и Ургант и Токаев и все все все

Думаю, но моё мнение может не совпадать с точкой зрения редакции...
Даже если бы казах получил признание и премию какой нибудь Анусгреми в номинации порногейпарад, то и в этом случае, у Погремухи, нашёлся бы повод похвастаться.
Читал в новостях, как группа недорослей-блоггеров с казахстанским гражданством, решили ,,пошутить,,
Будучи по неотложным делам в Мескеу, вызвали вип-такси марки Мерседес и угнали её.
Ну и комментарии:
Ай молодцы!
Ай, жигиты!
Знай наших!
Мы вам не тут!
Мы ого-го!
В общем, был ажиотаж, среди кумыснопоклоноколенопреклоненных казахстанских патриотов...
;-)

[Исправлено: Coopidon, 30.04.2021 - 22:21]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11783
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 22:22
#2402
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Цитата:
Coopidon:
Пусть сам 07litra мне об этом скажет. Или вы у него, адвокат?


как бы. он за дальними рубежами.
видно зарегистрироваться по телефону
не имеет возможности.но входит на сайт как пользователь, можете проверить, и говорят в личку пишет. максаф как то говорил. вам этого мало?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11783
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 22:23
#2403
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Цитата:
Coopidon:


кстати как понимаю у вас три регистрации
на форуме?
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1305
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 22:23
#2404
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Цитата:
Тимур Гафуров:

У меня тоже двойник есть.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10228
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 22:24
#2405
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Цитата:
alex_60:
видно зарегистрироваться по телефону не имеет возможности

А остальные их дальнего - смогли как-то))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11783
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 22:28
#2406
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Цитата:
maxsaf:
А остальные их дальнего - смогли как-то))

Дракон написал, зарегистрируйте меня ОГ
и все
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
956
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 22:30
#2407
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Цитата:
alex_60:
как бы. он за дальними рубежами. видно зарегистрироваться по телефону

По достоверным сведениям, как-бы не хочет. По принципиальным соображениям...
:-o
Цитата:
alex_60:
в личку пишет.

Пишет, да.
И в чем вопрос?
Цитата:
alex_60:
, и говорят в личку пишет. максаф как то говорил. вам этого мало?

Чего мне мало?
Опять же, в чем вопрос?
Цитата:
alex_60:
кстати как понимаю у вас три регистрации на форуме?

Это как? У вас, если есть какие-то подозрения, излагайте их внятно...
:-x
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11783
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 22:32
#2408
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Цитата:
Coopidon:
По достоверным сведениям, как-бы не хочет. По принципиальным соображениям...


вольная натура, да.
остальное....
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11783
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 22:53
#2409
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сегодня небо звездное.
можно проверить свои познания
в этом деле. детям показать.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3308
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 00:22
#2410
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Цитата:
alex_60:
да, и аватара "А" как у меня ,есть еще у некоторых.

----ЭТО не аватар . Поставь какую - нибудь картинку - или не умеешь ?? :-P
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3308
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 00:29
#2411
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Цитата:
alex_60:
друг серого и земляка

----Спасибо , что помнишь .А тебя ни одного друга нема . Байбак - одиночка .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3308
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 00:32
#2412
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Цитата:
alex_60:
постоянно в бане сидел.

----Ты бы лучше про себя подсчитал .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7852
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 00:34
#2413
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Цитата:
maxsaf:
Ну так вы себя еще не называли если конечно обо мне говорите, а не о другом каком то Максе))))

Да про вас конечно,про кого же ещё) и про ваших канадских бобров)
Звонят давече
Отчитались о том что задание выполнено
Говорят Максу перегрызли все че надо
И смеются
Страшные профи
Цитата:
maxsaf:
Конечно злоба - такой хит, президент хвалит, а в школах и детсадах не крутят)) бардак же

И тут подумал подумал Цитата:
maxsaf:
У Моргена в сторис есть видос, где строевая подготовка проходит под "сотни сук хотят ко мне". По идее в КЗ строевая должна проходить под "без резинки" теперь, чтобы не завидовать )))

И дополнил опять неспешно
Ну макс
Ну мелко мелко
Обиделся на Иманбека что он железнодорожник могет а ты айтишник нет)) ну видно же) аж как-то неловко за тебя)
Цитата:
Coopidon:
Я лично, не буду, связывать вашу писанину, с писаниной другого пользователя с такой же авой!

Погремушка не знает уже на кого по гавкать
Цитата:
Coopidon:
Стесняясь узнать, а ...шашллычники-это флора или фауна? Или ты имел ввиду шашлыки из косули, лисы, и т.д. и т.п.? А также имел ввиду шашлыки из шашлычников?

Тебе за каждую букву платят?) Просто я по другому не могу объяснить весь этот бред котрый прочёл сейчас от тебя)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7852
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 00:37
#2414
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Цитата:
alex_60:
кстати как понимаю у вас три регистрации на форуме?

Что позволено бобру не дозволено косуле
Пивоваров и его канал тащит
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3308
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 00:39
#2415
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Цитата:
alex_60:
как понимаю у вас три регистрации на форуме?

---А у вас сколько ??
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