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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 22:18
Цитата:
Думаю, но моё мнение может не совпадать с точкой зрения редакции...
Даже если бы казах получил признание и премию какой нибудь Анусгреми в номинации порногейпарад, то и в этом случае, у Погремухи, нашёлся бы повод похвастаться.
Читал в новостях, как группа недорослей-блоггеров с казахстанским гражданством, решили ,,пошутить,,
Будучи по неотложным делам в Мескеу, вызвали вип-такси марки Мерседес и угнали её.
Ну и комментарии:
Ай молодцы!
Ай, жигиты!
Знай наших!
Мы вам не тут!
Мы ого-го!
В общем, был ажиотаж, среди кумыснопоклоноколенопреклоненных казахстанских патриотов...
[Исправлено: Coopidon, 30.04.2021 - 22:21]
abaika95:
Макс опять завидует Про Иманбека и Ургант и Токаев и все все все
Макс опять завидует Про Иманбека и Ургант и Токаев и все все все
Думаю, но моё мнение может не совпадать с точкой зрения редакции...
Даже если бы казах получил признание и премию какой нибудь Анусгреми в номинации порногейпарад, то и в этом случае, у Погремухи, нашёлся бы повод похвастаться.
Читал в новостях, как группа недорослей-блоггеров с казахстанским гражданством, решили ,,пошутить,,
Будучи по неотложным делам в Мескеу, вызвали вип-такси марки Мерседес и угнали её.
Ну и комментарии:
Ай молодцы!
Ай, жигиты!
Знай наших!
Мы вам не тут!
Мы ого-го!
В общем, был ажиотаж, среди кумыснопоклоноколенопреклоненных казахстанских патриотов...
[Исправлено: Coopidon, 30.04.2021 - 22:21]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 22:22
Цитата:
как бы. он за дальними рубежами.
видно зарегистрироваться по телефону
не имеет возможности.но входит на сайт как пользователь, можете проверить, и говорят в личку пишет. максаф как то говорил. вам этого мало?
Coopidon:
Пусть сам 07litra мне об этом скажет. Или вы у него, адвокат?
Пусть сам 07litra мне об этом скажет. Или вы у него, адвокат?
как бы. он за дальними рубежами.
видно зарегистрироваться по телефону
не имеет возможности.но входит на сайт как пользователь, можете проверить, и говорят в личку пишет. максаф как то говорил. вам этого мало?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 22:23
Цитата:
кстати как понимаю у вас три регистрации
на форуме?
Coopidon:
кстати как понимаю у вас три регистрации
на форуме?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1305
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 22:23
Цитата:
У меня тоже двойник есть.
Тимур Гафуров:
У меня тоже двойник есть.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 10228
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 22:24
Цитата:
А остальные их дальнего - смогли как-то))
alex_60:
видно зарегистрироваться по телефону не имеет возможности
видно зарегистрироваться по телефону не имеет возможности
А остальные их дальнего - смогли как-то))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 22:28
Цитата:
Дракон написал, зарегистрируйте меня ОГ
и все
maxsaf:
А остальные их дальнего - смогли как-то))
А остальные их дальнего - смогли как-то))
Дракон написал, зарегистрируйте меня ОГ
и все
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 22:30
Цитата:
По достоверным сведениям, как-бы не хочет. По принципиальным соображениям...
Цитата:
Пишет, да.
И в чем вопрос?
Цитата:
Чего мне мало?
Опять же, в чем вопрос?
Цитата:
Это как? У вас, если есть какие-то подозрения, излагайте их внятно...
alex_60:
как бы. он за дальними рубежами. видно зарегистрироваться по телефону
как бы. он за дальними рубежами. видно зарегистрироваться по телефону
По достоверным сведениям, как-бы не хочет. По принципиальным соображениям...
Цитата:
alex_60:
в личку пишет.
в личку пишет.
Пишет, да.
И в чем вопрос?
Цитата:
alex_60:
, и говорят в личку пишет. максаф как то говорил. вам этого мало?
, и говорят в личку пишет. максаф как то говорил. вам этого мало?
Чего мне мало?
Опять же, в чем вопрос?
Цитата:
alex_60:
кстати как понимаю у вас три регистрации на форуме?
кстати как понимаю у вас три регистрации на форуме?
Это как? У вас, если есть какие-то подозрения, излагайте их внятно...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 22:32
Цитата:
вольная натура, да.
остальное....
Coopidon:
По достоверным сведениям, как-бы не хочет. По принципиальным соображениям...
По достоверным сведениям, как-бы не хочет. По принципиальным соображениям...
вольная натура, да.
остальное....
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 22:53
сегодня небо звездное.
можно проверить свои познания
в этом деле. детям показать.
можно проверить свои познания
в этом деле. детям показать.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 00:22
Цитата:
----ЭТО не аватар . Поставь какую - нибудь картинку - или не умеешь ??
alex_60:
да, и аватара "А" как у меня ,есть еще у некоторых.
да, и аватара "А" как у меня ,есть еще у некоторых.
----ЭТО не аватар . Поставь какую - нибудь картинку - или не умеешь ??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 00:29
Цитата:
----Спасибо , что помнишь .А тебя ни одного друга нема . Байбак - одиночка .
alex_60:
друг серого и земляка
друг серого и земляка
----Спасибо , что помнишь .А тебя ни одного друга нема . Байбак - одиночка .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 00:32
Цитата:
----Ты бы лучше про себя подсчитал .
alex_60:
постоянно в бане сидел.
постоянно в бане сидел.
----Ты бы лучше про себя подсчитал .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 00:34
Цитата:
Да про вас конечно,про кого же ещё) и про ваших канадских бобров)
Звонят давече
Отчитались о том что задание выполнено
Говорят Максу перегрызли все че надо
И смеются
Страшные профи
Цитата:
И тут подумал подумал Цитата:
И дополнил опять неспешно
Ну макс
Ну мелко мелко
Обиделся на Иманбека что он железнодорожник могет а ты айтишник нет)) ну видно же) аж как-то неловко за тебя)
Цитата:
Погремушка не знает уже на кого по гавкать
Цитата:
Тебе за каждую букву платят?) Просто я по другому не могу объяснить весь этот бред котрый прочёл сейчас от тебя)
maxsaf:
Ну так вы себя еще не называли если конечно обо мне говорите, а не о другом каком то Максе))))
Ну так вы себя еще не называли если конечно обо мне говорите, а не о другом каком то Максе))))
Да про вас конечно,про кого же ещё) и про ваших канадских бобров)
Звонят давече
Отчитались о том что задание выполнено
Говорят Максу перегрызли все че надо
И смеются
Страшные профи
Цитата:
maxsaf:
Конечно злоба - такой хит, президент хвалит, а в школах и детсадах не крутят)) бардак же
Конечно злоба - такой хит, президент хвалит, а в школах и детсадах не крутят)) бардак же
И тут подумал подумал Цитата:
maxsaf:
У Моргена в сторис есть видос, где строевая подготовка проходит под "сотни сук хотят ко мне". По идее в КЗ строевая должна проходить под "без резинки" теперь, чтобы не завидовать )))
У Моргена в сторис есть видос, где строевая подготовка проходит под "сотни сук хотят ко мне". По идее в КЗ строевая должна проходить под "без резинки" теперь, чтобы не завидовать )))
И дополнил опять неспешно
Ну макс
Ну мелко мелко
Обиделся на Иманбека что он железнодорожник могет а ты айтишник нет)) ну видно же) аж как-то неловко за тебя)
Цитата:
Coopidon:
Я лично, не буду, связывать вашу писанину, с писаниной другого пользователя с такой же авой!
Я лично, не буду, связывать вашу писанину, с писаниной другого пользователя с такой же авой!
Погремушка не знает уже на кого по гавкать
Цитата:
Coopidon:
Стесняясь узнать, а ...шашллычники-это флора или фауна? Или ты имел ввиду шашлыки из косули, лисы, и т.д. и т.п.? А также имел ввиду шашлыки из шашлычников?
Стесняясь узнать, а ...шашллычники-это флора или фауна? Или ты имел ввиду шашлыки из косули, лисы, и т.д. и т.п.? А также имел ввиду шашлыки из шашлычников?
Тебе за каждую букву платят?) Просто я по другому не могу объяснить весь этот бред котрый прочёл сейчас от тебя)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 00:37
Цитата:
Что позволено бобру не дозволено косуле
Пивоваров и его канал тащит
alex_60:
кстати как понимаю у вас три регистрации на форуме?
кстати как понимаю у вас три регистрации на форуме?
Что позволено бобру не дозволено косуле
Пивоваров и его канал тащит
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.05.21 - 00:39
Цитата:
---А у вас сколько ??
alex_60:
как понимаю у вас три регистрации на форуме?
как понимаю у вас три регистрации на форуме?
---А у вас сколько ??
-
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