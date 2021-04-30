Отправлено: - 00:34

maxsaf:

Ну так вы себя еще не называли если конечно обо мне говорите, а не о другом каком то Максе))))

maxsaf:

Конечно злоба - такой хит, президент хвалит, а в школах и детсадах не крутят)) бардак же

maxsaf:

У Моргена в сторис есть видос, где строевая подготовка проходит под "сотни сук хотят ко мне". По идее в КЗ строевая должна проходить под "без резинки" теперь, чтобы не завидовать )))

Coopidon:

Я лично, не буду, связывать вашу писанину, с писаниной другого пользователя с такой же авой!

Coopidon:

Стесняясь узнать, а ...шашллычники-это флора или фауна? Или ты имел ввиду шашлыки из косули, лисы, и т.д. и т.п.? А также имел ввиду шашлыки из шашлычников?

Цитата:Да про вас конечно,про кого же ещё) и про ваших канадских бобров)Звонят давечеОтчитались о том что задание выполненоГоворят Максу перегрызли все че надоИ смеютсяСтрашные профиЦитата:И тут подумал подумал Цитата:И дополнил опять неспешноНу максНу мелко мелкоОбиделся на Иманбека что он железнодорожник могет а ты айтишник нет)) ну видно же) аж как-то неловко за тебя)Цитата:Погремушка не знает уже на кого по гавкатьЦитата:Тебе за каждую букву платят?) Просто я по другому не могу объяснить весь этот бред котрый прочёл сейчас от тебя)