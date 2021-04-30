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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21731
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.04.21 - 13:18
#5491
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Да, Алекс, жизнь, у меня - прекрасна... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21731
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.04.21 - 22:51
#5492
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Аэропорт Алма-Аты, туркам - продали... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11783
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.04.21 - 23:00
#5493
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Цитата:
drakon:
Аэропорт Алма-Аты, туркам - продали...

очнулся, гипс. называется. потеря памяти.
это было год назад, 8мая.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21731
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.04.21 - 23:27
#5494
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Цитата:
alex_60:
это было год назад, 8мая.

Вот целый год и шла - продажа.
Теперь - завершилась... :lol: ;-)
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