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≡ Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
 
 
Страница 4 из 4«1234
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41451
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 28.04.21 - 15:37
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В 2019 году доля высококвалифицированных специалистов в общей статистике эмигрантов составляла 50,6 процента. В 2020 году, несмотря на пандемию и ограничения передвижения, этот показатель достиг 54,3 процента.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
954
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 23:52
#45
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Цитата:
abaika95:
Не ною а конструктивно замечаю) А вы при этом пытаетесь не ловко выкрутится что-то про родственников аргументируя)

Любопытно бы было получить версию Промокашки, о том почему он сам присутствует на этом форуме.
Это он тут делится радостями?
Или он тут конструктивно ноет?
Или есть еще вариант его тут присутствия?
;-) :lol: :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10227
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 23:59
#46
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Цитата:
abaika95:
У людей у которых все отлично нет навязчивой мысли делится радостью)

Откуда вы знаете? Из книжек? :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2343
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 30.04.21 - 00:13
#47
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Цитата:
abaika95:
Не ною а конструктивно замечаю)



Забавно, когда этот тип приписывает себе такие качества, как конструктивизм, объективность и т.п.
:lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
954
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 30.04.21 - 01:02
#48
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Цитата:
Coopidon:
Когда все думали, что Погремушка, это дно! И падать уже ниже, некуда... Снизу постучалась старушка с синей косточкой и белой шапочкой!

Прошу прощения у старушки!
Снизу опять постучали!
:-o
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7390
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 30.04.21 - 09:19
#49
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Цитата:
Coopidon:
Как может столько ненависти может умещаться в одной маленькой голове!?

навеяло

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7849
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 30.04.21 - 09:54
#50
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7849
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 30.04.21 - 09:58
#51
Комментарий удален модератором.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1326
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 30.04.21 - 10:18
#52
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7849
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 30.04.21 - 10:33
#53
Комментарий удален модератором.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
954
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 30.04.21 - 21:06
#54
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Однако, по основной теме, с утра, хорошие новости!
Зря депутат переживал насчёт оттока высокоКвалифицированных кадров.
Цитата:
В Атырау коммунальному предприятию, ответственному за чистоту на улицах города, пришлось организовывать чартер из Узбекистана, чтобы решить проблему нехватки кадров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

:-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7849
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 30.04.21 - 21:08
#55
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Цитата:
Coopidon:
Однако, по основной теме, с утра, хорошие новости! Зря депутат переживал насчёт оттока высокоКвалифицированных кадров.

Ну кто раньше улицы убирал в Россию уехали видно
Отток же идёт квалифицированных кадров
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
954
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 30.04.21 - 21:21
#56
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Цитата:
abaika95:
Ну кто раньше улицы убирал в Россию уехали видно

Атырау-это Казахстан!
Детка...
:lol: :lol:
В Казахстан привезли рабочих из Узбекистана. А Узбекистан, это другая страна. Это не Казахстан.
Ну какой же ты...непонятливый!
;-) Цитата:
abaika95:
Отток же идёт квалифицированных кадров

Ты прям жираф какой-то, по моему мнению, которое может или не может совпадать с мнением редакции.
Долго до тебя доходит.
Идёт!
Идёт отток.
Идёт отток высококвалифицированных кадров...
Понял!?
:lol:
Рс ты кстати почему до сих пор не простой пользователь?
3 удаления и в бан!
Или редакция на тебя как сквозь пальцы на асфальт?

:lol:

[Исправлено: Coopidon, 30.04.2021 - 21:27]
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21729
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 30.04.21 - 21:34
#57
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Цитата:
Coopidon:
3 удаления и в бан!

И это не первый раз... :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10227
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 30.04.21 - 22:03
#58
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Цитата:
abaika95:
Ну кто раньше улицы убирал в Россию уехали видно Отток же идёт квалифицированных кадров

Это остатки :lol:
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