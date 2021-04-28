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Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41451
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 28.04.21 - 15:37
В 2019 году доля высококвалифицированных специалистов в общей статистике эмигрантов составляла 50,6 процента. В 2020 году, несмотря на пандемию и ограничения передвижения, этот показатель достиг 54,3 процента.
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Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 23:52
Цитата:
Любопытно бы было получить версию Промокашки, о том почему он сам присутствует на этом форуме.
Это он тут делится радостями?
Или он тут конструктивно ноет?
Или есть еще вариант его тут присутствия?
abaika95:
Не ною а конструктивно замечаю) А вы при этом пытаетесь не ловко выкрутится что-то про родственников аргументируя)
Не ною а конструктивно замечаю) А вы при этом пытаетесь не ловко выкрутится что-то про родственников аргументируя)
Любопытно бы было получить версию Промокашки, о том почему он сам присутствует на этом форуме.
Это он тут делится радостями?
Или он тут конструктивно ноет?
Или есть еще вариант его тут присутствия?
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 23:59
Цитата:
Откуда вы знаете? Из книжек?
abaika95:
У людей у которых все отлично нет навязчивой мысли делится радостью)
У людей у которых все отлично нет навязчивой мысли делится радостью)
Откуда вы знаете? Из книжек?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2343
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 30.04.21 - 00:13
Цитата:
Забавно, когда этот тип приписывает себе такие качества, как конструктивизм, объективность и т.п.
abaika95:
Не ною а конструктивно замечаю)
Не ною а конструктивно замечаю)
Забавно, когда этот тип приписывает себе такие качества, как конструктивизм, объективность и т.п.
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 30.04.21 - 01:02
Цитата:
Прошу прощения у старушки!
Снизу опять постучали!
Coopidon:
Когда все думали, что Погремушка, это дно! И падать уже ниже, некуда... Снизу постучалась старушка с синей косточкой и белой шапочкой!
Когда все думали, что Погремушка, это дно! И падать уже ниже, некуда... Снизу постучалась старушка с синей косточкой и белой шапочкой!
Прошу прощения у старушки!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7390
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 30.04.21 - 09:19
Цитата:
навеяло
Coopidon:
Как может столько ненависти может умещаться в одной маленькой голове!?
Как может столько ненависти может умещаться в одной маленькой голове!?
навеяло
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 30.04.21 - 09:54
Комментарий удален модератором.
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 30.04.21 - 09:58
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1326
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 30.04.21 - 10:18
Комментарий удален модератором.
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 30.04.21 - 10:33
Комментарий удален модератором.
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 30.04.21 - 21:06
Однако, по основной теме, с утра, хорошие новости!
Зря депутат переживал насчёт оттока высокоКвалифицированных кадров.
Цитата:
Зря депутат переживал насчёт оттока высокоКвалифицированных кадров.
Цитата:
В Атырау коммунальному предприятию, ответственному за чистоту на улицах города, пришлось организовывать чартер из Узбекистана, чтобы решить проблему нехватки кадров, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 30.04.21 - 21:08
Цитата:
Ну кто раньше улицы убирал в Россию уехали видно
Отток же идёт квалифицированных кадров
Coopidon:
Однако, по основной теме, с утра, хорошие новости! Зря депутат переживал насчёт оттока высокоКвалифицированных кадров.
Однако, по основной теме, с утра, хорошие новости! Зря депутат переживал насчёт оттока высокоКвалифицированных кадров.
Ну кто раньше улицы убирал в Россию уехали видно
Отток же идёт квалифицированных кадров
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 30.04.21 - 21:21
Цитата:
Атырау-это Казахстан!
Детка...
В Казахстан привезли рабочих из Узбекистана. А Узбекистан, это другая страна. Это не Казахстан.
Ну какой же ты...непонятливый!
Цитата:
Ты прям жираф какой-то, по моему мнению, которое может или не может совпадать с мнением редакции.
Долго до тебя доходит.
Идёт!
Идёт отток.
Идёт отток высококвалифицированных кадров...
Понял!?
Рс ты кстати почему до сих пор не простой пользователь?
3 удаления и в бан!
Или редакция на тебя как сквозь пальцы на асфальт?
[Исправлено: Coopidon, 30.04.2021 - 21:27]
abaika95:
Ну кто раньше улицы убирал в Россию уехали видно
Ну кто раньше улицы убирал в Россию уехали видно
Атырау-это Казахстан!
Детка...
В Казахстан привезли рабочих из Узбекистана. А Узбекистан, это другая страна. Это не Казахстан.
Ну какой же ты...непонятливый!
Цитата:
abaika95:
Отток же идёт квалифицированных кадров
Отток же идёт квалифицированных кадров
Ты прям жираф какой-то, по моему мнению, которое может или не может совпадать с мнением редакции.
Долго до тебя доходит.
Идёт!
Идёт отток.
Идёт отток высококвалифицированных кадров...
Понял!?
Рс ты кстати почему до сих пор не простой пользователь?
3 удаления и в бан!
Или редакция на тебя как сквозь пальцы на асфальт?
[Исправлено: Coopidon, 30.04.2021 - 21:27]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21729
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 30.04.21 - 21:34
Цитата:
И это не первый раз...
Coopidon:
3 удаления и в бан!
3 удаления и в бан!
И это не первый раз...
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 30.04.21 - 22:03
Цитата:
Это остатки
abaika95:
Ну кто раньше улицы убирал в Россию уехали видно Отток же идёт квалифицированных кадров
Ну кто раньше улицы убирал в Россию уехали видно Отток же идёт квалифицированных кадров
Это остатки
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