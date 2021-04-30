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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1326
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 10:47
Цитата:
Прохудилась видать, крыша-то.
abaika95:
Сверху у нас нас крыша находится
Сверху у нас нас крыша находится
Прохудилась видать, крыша-то.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 10:48
Цитата:
Не забываете) Приятно)
Цитата:
А у вас из диких животных почти ничего не осталось) Сьели
alex_60:
новости из Канады:
новости из Канады:
Не забываете) Приятно)
Цитата:
abaika95:
единственную радость бобры перегрызли)
единственную радость бобры перегрызли)
А у вас из диких животных почти ничего не осталось) Сьели
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 11:56
нравы капиталистического общества
//В больнице под Берлином убиты четыре человека
В одной из больниц Потсдама полиция обнаружила
четыре трупа со следами насильственной смерти.
Задержана 51-летняя сотрудница больницы.//
Жизнь прекрасна, сказал при этом переселенец из Казахстана Дракон.
[Исправлено: alex_60, 30.04.2021 - 12:00]
//В больнице под Берлином убиты четыре человека
В одной из больниц Потсдама полиция обнаружила
четыре трупа со следами насильственной смерти.
Задержана 51-летняя сотрудница больницы.//
Жизнь прекрасна, сказал при этом переселенец из Казахстана Дракон.
[Исправлено: alex_60, 30.04.2021 - 12:00]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 13:20
Цитата:
Ну видать
Раз вы сверху подслушиваете и ещё ремарки вставляете)
Цитата:
Ну не надо не надо)
От города на 10 км отъезжаешь и вся степь в живности
Косули,лисы,байбаки,орлы-могильники,беркуты,шашлычники кого только нет
Маркс:
Прохудилась видать, крыша-то.
Прохудилась видать, крыша-то.
Ну видать
Раз вы сверху подслушиваете и ещё ремарки вставляете)
Цитата:
maxsaf:
А у вас из диких животных почти ничего не осталось) Сьели
А у вас из диких животных почти ничего не осталось) Сьели
Ну не надо не надо)
От города на 10 км отъезжаешь и вся степь в живности
Косули,лисы,байбаки,орлы-могильники,беркуты,шашлычники кого только нет
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 18:46
Казахстанская культурная волна уверенно пробивает себе путь на региональном и глобальном уровнях - Токаев.
Также Токаев высказался об успехе первого обладателя Grammy из Казахстана Иманбека Зейкенова.
Это про ремикс на трек про "без резинки"
Другому представителю культурной волны, который поет "танцуй как тупая сука" и "сосать это талант" запретили во вьезде на Украину как угрозу нац безопасности.
Также Токаев высказался об успехе первого обладателя Grammy из Казахстана Иманбека Зейкенова.
Это про ремикс на трек про "без резинки"
Другому представителю культурной волны, который поет "танцуй как тупая сука" и "сосать это талант" запретили во вьезде на Украину как угрозу нац безопасности.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 18:48
Раз такое дело - трек "без резинки" наверное теперь будет и на официальных мероприятиях и в школах культурная волна она такая))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 20:54
электрон, а что, на майорке нет интернета?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 21:05
Цитата:
Макс опять завидует
Про Иманбека и Ургант и Токаев и все все все
А про Макса только бобры....
Цитата:
Зависть дело такое
Она некоторые мыслительные функции отключает,особенно отвечающие за юмор
В итоге только злоба наружу лезет)
maxsaf:
Также Токаев высказался об успехе первого обладателя Grammy из Казахстана Иманбека Зейкенова. Это про ремикс на трек про "без резинки"
Также Токаев высказался об успехе первого обладателя Grammy из Казахстана Иманбека Зейкенова. Это про ремикс на трек про "без резинки"
Макс опять завидует
Про Иманбека и Ургант и Токаев и все все все
А про Макса только бобры....
Цитата:
maxsaf:
Раз такое дело - трек "без резинки" наверное теперь будет и на официальных мероприятиях и в школах культурная волна она такая
Раз такое дело - трек "без резинки" наверное теперь будет и на официальных мероприятиях и в школах культурная волна она такая
Зависть дело такое
Она некоторые мыслительные функции отключает,особенно отвечающие за юмор
В итоге только злоба наружу лезет)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 21:10
кстати про аватары.
был такой забавный с аватарой попугай на палочке. друг серого и земляка.
постоянно в бане сидел.
как земляка того, так и попугай пропал.
был такой забавный с аватарой попугай на палочке. друг серого и земляка.
постоянно в бане сидел.
как земляка того, так и попугай пропал.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 21:32
Цитата:
Ну так вы себя еще не называли если конечно обо мне говорите, а не о другом каком то Максе))))
abaika95:
Макс опять завидует Про Иманбека и Ургант и Токаев и все все все А про Макса только бобры....
Макс опять завидует Про Иманбека и Ургант и Токаев и все все все А про Макса только бобры....
Ну так вы себя еще не называли если конечно обо мне говорите, а не о другом каком то Максе))))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 21:34
Цитата:
Конечно злоба - такой хит, президент хвалит, а в школах и детсадах не крутят)) бардак же
abaika95:
В итоге только злоба
В итоге только злоба
Конечно злоба - такой хит, президент хвалит, а в школах и детсадах не крутят)) бардак же
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 21:41
Цитата:
Спасибо вам за сообщение!
Я лично, не буду, связывать вашу писанину, с писаниной другого пользователя с такой же авой!
Цитата:
Здесь не прямо, ни криво нет запрета. Но если хорошенько постараться, можно, конечно, и натянуть сову на глобус...
таноми52:
Друзья! Сообщаю,что на форуме зарегился(лась) пользователь с ником "Tsks" с такой же аватаркой, как у меня! Поскольку лично я, например, в первую очередь в посте смотрю на авы, а читаю ники,только когда ава не знакома, то прошу не связывать писанину Tsks со мной.
Друзья! Сообщаю,что на форуме зарегился(лась) пользователь с ником "Tsks" с такой же аватаркой, как у меня! Поскольку лично я, например, в первую очередь в посте смотрю на авы, а читаю ники,только когда ава не знакома, то прошу не связывать писанину Tsks со мной.
Спасибо вам за сообщение!
Я лично, не буду, связывать вашу писанину, с писаниной другого пользователя с такой же авой!
Цитата:
Victor Yang:
Он прямо не запрещает повторы аватарок, но я думаю может подойти. Да и изменения можно внести по поводу повторов аватарок.
Он прямо не запрещает повторы аватарок, но я думаю может подойти. Да и изменения можно внести по поводу повторов аватарок.
Здесь не прямо, ни криво нет запрета. Но если хорошенько постараться, можно, конечно, и натянуть сову на глобус...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 21:48
Цитата:
То есть, Дорогая Редакция, признаёт, что сама провоцирует своих читателей и форумчан на нарушения.
Выкладывая в галерее доступных предустановленные авы и не предупреждая что их нельзя использовать.
Нюню!
Цитата:
Жаль что поменял, до этого инцидента.
Пусть сам 07litra мне об этом скажет.
Или вы у него, адвокат?
Тимур Гафуров:
Вы правы. Пользователю, который стал использовать этот аватар позже, сегодня направлено уведомление от редакции. Мы просим Tsks сменить аватар в течение трех дней. В противном случае аккаунт будет удален.
Вы правы. Пользователю, который стал использовать этот аватар позже, сегодня направлено уведомление от редакции. Мы просим Tsks сменить аватар в течение трех дней. В противном случае аккаунт будет удален.
То есть, Дорогая Редакция, признаёт, что сама провоцирует своих читателей и форумчан на нарушения.
Выкладывая в галерее доступных предустановленные авы и не предупреждая что их нельзя использовать.
Нюню!
Цитата:
alex_60:
надо тогда для честности пройтись еще. аватара форумчанина 07Litra c 2014 года существует. вчера он заходил на форум. такая аватара более поздняя есть еще на форуме.
надо тогда для честности пройтись еще. аватара форумчанина 07Litra c 2014 года существует. вчера он заходил на форум. такая аватара более поздняя есть еще на форуме.
Жаль что поменял, до этого инцидента.
Пусть сам 07litra мне об этом скажет.
Или вы у него, адвокат?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 21:53
Цитата:
Стесняясь узнать, а ...шашллычники-это флора или фауна?
Или ты имел ввиду шашлыки из косули, лисы, и т.д. и т.п.? А также имел ввиду шашлыки из шашлычников?
abaika95:
Ну не надо не надо) От города на 10 км отъезжаешь и вся степь в живности Косули,лисы,байбаки,орлы-могильники,беркуты,шашлычники кого только нет
Ну не надо не надо) От города на 10 км отъезжаешь и вся степь в живности Косули,лисы,байбаки,орлы-могильники,беркуты,шашлычники кого только нет
Стесняясь узнать, а ...шашллычники-это флора или фауна?
Или ты имел ввиду шашлыки из косули, лисы, и т.д. и т.п.? А также имел ввиду шашлыки из шашлычников?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 21:54
Цитата:
У Моргена в сторис есть видос, где строевая подготовка проходит под "сотни сук хотят ко мне". По идее в КЗ строевая должна проходить под "без резинки" теперь, чтобы не завидовать )))
abaika95: Зависть дело такое
У Моргена в сторис есть видос, где строевая подготовка проходит под "сотни сук хотят ко мне". По идее в КЗ строевая должна проходить под "без резинки" теперь, чтобы не завидовать )))
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