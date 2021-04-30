Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+10°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 40% влажность
  • С-СЗ, 4.35 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 160 из 160«1...158159160
Ответить Новый топик
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1326
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 10:47
#2386
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сверху у нас нас крыша находится

Прохудилась видать, крыша-то.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10227
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 10:48
#2387
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
новости из Канады:

Не забываете) Приятно)

Цитата:
abaika95:
единственную радость бобры перегрызли)

А у вас из диких животных почти ничего не осталось) Сьели :lol: :lol: :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11777
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 11:56
#2388
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нравы капиталистического общества
//В больнице под Берлином убиты четыре человека
В одной из больниц Потсдама полиция обнаружила
четыре трупа со следами насильственной смерти.
Задержана 51-летняя сотрудница больницы.//
Жизнь прекрасна, сказал при этом переселенец из Казахстана Дракон.

[Исправлено: alex_60, 30.04.2021 - 12:00]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7849
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 13:20
#2389
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Прохудилась видать, крыша-то.

Ну видать
Раз вы сверху подслушиваете и ещё ремарки вставляете)
Цитата:
maxsaf:
А у вас из диких животных почти ничего не осталось) Сьели

Ну не надо не надо)
От города на 10 км отъезжаешь и вся степь в живности
Косули,лисы,байбаки,орлы-могильники,беркуты,шашлычники кого только нет
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10227
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 18:46
#2390
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанская культурная волна уверенно пробивает себе путь на региональном и глобальном уровнях - Токаев.

Также Токаев высказался об успехе первого обладателя Grammy из Казахстана Иманбека Зейкенова.

Это про ремикс на трек про "без резинки" :-x

Другому представителю культурной волны, который поет "танцуй как тупая сука" и "сосать это талант" запретили во вьезде на Украину как угрозу нац безопасности. :-o
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10227
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 18:48
#2391
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раз такое дело - трек "без резинки" наверное теперь будет и на официальных мероприятиях и в школах :lol: культурная волна она такая))
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11777
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 20:54
#2392
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
электрон, а что, на майорке нет интернета?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7849
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 21:05
#2393
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Также Токаев высказался об успехе первого обладателя Grammy из Казахстана Иманбека Зейкенова. Это про ремикс на трек про "без резинки"

Макс опять завидует
Про Иманбека и Ургант и Токаев и все все все
А про Макса только бобры....
Цитата:
maxsaf:
Раз такое дело - трек "без резинки" наверное теперь будет и на официальных мероприятиях и в школах культурная волна она такая

Зависть дело такое
Она некоторые мыслительные функции отключает,особенно отвечающие за юмор
В итоге только злоба наружу лезет)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11777
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 21:10
#2394
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати про аватары.
был такой забавный с аватарой попугай на палочке. друг серого и земляка.
постоянно в бане сидел.
как земляка того, так и попугай пропал.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10227
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 21:32
#2395
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Макс опять завидует Про Иманбека и Ургант и Токаев и все все все А про Макса только бобры....

Ну так вы себя еще не называли :lol: если конечно обо мне говорите, а не о другом каком то Максе))))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10227
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 21:34
#2396
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В итоге только злоба

Конечно злоба - такой хит, президент хвалит, а в школах и детсадах не крутят)) бардак же :lol:
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
954
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 21:41
#2397
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Друзья! Сообщаю,что на форуме зарегился(лась) пользователь с ником "Tsks" с такой же аватаркой, как у меня! Поскольку лично я, например, в первую очередь в посте смотрю на авы, а читаю ники,только когда ава не знакома, то прошу не связывать писанину Tsks со мной.

Спасибо вам за сообщение!
Я лично, не буду, связывать вашу писанину, с писаниной другого пользователя с такой же авой!
;-)
Цитата:
Victor Yang:
Он прямо не запрещает повторы аватарок, но я думаю может подойти. Да и изменения можно внести по поводу повторов аватарок.

Здесь не прямо, ни криво нет запрета. Но если хорошенько постараться, можно, конечно, и натянуть сову на глобус...
:lol:
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
954
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 21:48
#2398
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Вы правы. Пользователю, который стал использовать этот аватар позже, сегодня направлено уведомление от редакции. Мы просим Tsks сменить аватар в течение трех дней. В противном случае аккаунт будет удален.

То есть, Дорогая Редакция, признаёт, что сама провоцирует своих читателей и форумчан на нарушения.
Выкладывая в галерее доступных предустановленные авы и не предупреждая что их нельзя использовать.
Нюню!
;-)
Цитата:
alex_60:
надо тогда для честности пройтись еще. аватара форумчанина 07Litra c 2014 года существует. вчера он заходил на форум. такая аватара более поздняя есть еще на форуме.

Жаль что поменял, до этого инцидента.
Пусть сам 07litra мне об этом скажет.
Или вы у него, адвокат?
:lol:
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
954
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 21:53
#2399
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну не надо не надо) От города на 10 км отъезжаешь и вся степь в живности Косули,лисы,байбаки,орлы-могильники,беркуты,шашлычники кого только нет

Стесняясь узнать, а ...шашллычники-это флора или фауна?
Или ты имел ввиду шашлыки из косули, лисы, и т.д. и т.п.? А также имел ввиду шашлыки из шашлычников?
:-o
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10227
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 21:54
#2400
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Зависть дело такое

У Моргена в сторис есть видос, где строевая подготовка проходит под "сотни сук хотят ко мне". По идее в КЗ строевая должна проходить под "без резинки" теперь, чтобы не завидовать )))
Профайл
Страница 160 из 160«1...158159160
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 3, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 3
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS