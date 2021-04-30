Отправлено: - 13:20

Маркс:

Прохудилась видать, крыша-то.

maxsaf:

А у вас из диких животных почти ничего не осталось) Сьели

Цитата:Ну видатьРаз вы сверху подслушиваете и ещё ремарки вставляете)Цитата:Ну не надо не надо)От города на 10 км отъезжаешь и вся степь в живностиКосули,лисы,байбаки,орлы-могильники,беркуты,шашлычники кого только нет