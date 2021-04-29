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Ограничение на выезд за рубеж: в МВД ответили на рассылку
Ограничение на выезд за рубеж: в МВД ответили на рассылку
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41450
Ограничение на выезд за рубеж: в МВД ответили на рассылку
Отправлено: 29.04.21 - 17:44
Казахстанцы распространяют сообщение о том, что гражданам запретят выезжать за границу чаще раза в год. В МВД информацию об ограничении количества выездов за границу опровергли.
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Re: Ограничение на выезд за рубеж: в МВД ответили на рассылку
Отправлено: 29.04.21 - 17:44
Цитата:
Переходишь по ссылке и как пример дезы первыми выходят наши костанайские идиоты... других слов подобрать уже не могу))
Надо полиции для острастки штрафануть пару пабликов чтобы другим не повадно было
А то развели базар-вокзал
Каждый паблик это полноценное СМИ но только не подпадающие под законы о СМИ
Пишут че хотят,не следят за тем что публикуют и как с гуся вода
со ссылкой на StopFake.kz.
Переходишь по ссылке и как пример дезы первыми выходят наши костанайские идиоты... других слов подобрать уже не могу))
Надо полиции для острастки штрафануть пару пабликов чтобы другим не повадно было
А то развели базар-вокзал
Каждый паблик это полноценное СМИ но только не подпадающие под законы о СМИ
Пишут че хотят,не следят за тем что публикуют и как с гуся вода
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 08.08.12
- Сообщений:
- 1447
Re: Ограничение на выезд за рубеж: в МВД ответили на рассылку
Отправлено: 29.04.21 - 17:48
НУ, НУ как говориться "поживем, увидим", самое интересно о том, что такой законопроект рассматривается или нет , так и не ответили!!!! В сообщение же сказано что расматриваеться законопроект, а они нам про какуе-то Конституцию, она у нас как та девушка легкого поведения, как захотят так ее и танцуют, главное чтоб власть имущим хорошо было, и пальцев рук не хватает сколько поправок в нее внесли за 30 лет.
Re: Ограничение на выезд за рубеж: в МВД ответили на рассылку
Отправлено: 29.04.21 - 18:02
Цитата:
Правильно, а то бездоказательно людей ворами называют и как с гуся вода
abaika95:
первыми выходят наши костанайские идиоты... других слов подобрать уже не могу)) Надо полиции для острастки штрафануть пару пабликов чтобы другим не повадно было
первыми выходят наши костанайские идиоты... других слов подобрать уже не могу)) Надо полиции для острастки штрафануть пару пабликов чтобы другим не повадно было
Правильно, а то бездоказательно людей ворами называют и как с гуся вода
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13915
Ограничение на выезд за рубеж: в МВД ответили на рассылку
Отправлено: 29.04.21 - 18:44
Цитата:
Тебе же ясно сказали - такой законопроект будет противоречить Конституции и рассматриваться он не может. Ты юрист или где?
azlk:
В сообщение же сказано что расматриваеться законопроект, а они нам про какуе-то Конституцию,
В сообщение же сказано что расматриваеться законопроект, а они нам про какуе-то Конституцию,
Тебе же ясно сказали - такой законопроект будет противоречить Конституции и рассматриваться он не может. Ты юрист или где?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1304
Re: Ограничение на выезд за рубеж: в МВД ответили на рассылку
Отправлено: 29.04.21 - 19:58
А сейчас п.2 ст.21 Конституции разве соблюдается?
Re: Ограничение на выезд за рубеж: в МВД ответили на рассылку
Отправлено: 30.04.21 - 09:49
Цитата:
Путин-вор(это мое мнение,мнение десятка тысяч россиян и оно может не совпадать с мнением редакции)
гражданин СССР:
Правильно, а то бездоказательно людей ворами называют и как с гуся вода
Правильно, а то бездоказательно людей ворами называют и как с гуся вода
Путин-вор(это мое мнение,мнение десятка тысяч россиян и оно может не совпадать с мнением редакции)
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 277
Re: Ограничение на выезд за рубеж: в МВД ответили на рассылку
Отправлено: 30.04.21 - 16:46
Цитата:
А какого мнения,позвольте спросить,вы о нашем луналиком ельбасы?
abaika95:
Путин-вор(это мое мнение
Путин-вор(это мое мнение
А какого мнения,позвольте спросить,вы о нашем луналиком ельбасы?
Ограничение на выезд за рубеж: в МВД ответили на рассылку
Отправлено: 30.04.21 - 16:55
Цитата:
Абсолютно такого же с одной единственной ремаркой
Он и его пропаганда не лицемерит при этом и не подает инфу что живёт он чуть ли не как аскет в монастыре
[Исправлено: abaika95, 30.04.2021 - 16:55]
Сергей kst:
А какого мнения,позвольте спросить,вы о нашем луналиком ельбасы?
А какого мнения,позвольте спросить,вы о нашем луналиком ельбасы?
Абсолютно такого же с одной единственной ремаркой
Он и его пропаганда не лицемерит при этом и не подает инфу что живёт он чуть ли не как аскет в монастыре
[Исправлено: abaika95, 30.04.2021 - 16:55]
Re: Ограничение на выезд за рубеж: в МВД ответили на рассылку
Отправлено: 30.04.21 - 18:00
Цитата:
Это обычная клевета, за которую нужно привлекать к ответственности, что бы другим не повадно было
abaika95:
Путин-вор(это мое мнение
Путин-вор(это мое мнение
Это обычная клевета, за которую нужно привлекать к ответственности, что бы другим не повадно было
Re: Ограничение на выезд за рубеж: в МВД ответили на рассылку
Отправлено: 30.04.21 - 18:01
Цитата:
Это их мнение За что же их штрафовать? Ты уж определись
abaika95:
Пишут че хотят,не следят за тем что публикуют и как с гуся вода
Пишут че хотят,не следят за тем что публикуют и как с гуся вода
Это их мнение За что же их штрафовать? Ты уж определись
Ограничение на выезд за рубеж: в МВД ответили на рассылку
Отправлено: 30.04.21 - 18:42
Цитата:
Нет не абсолютная
Есть доказательство
Полная корзина доказательств
Цитата:
Ну дык НГ тут просит свое мнение подчёркивать отдельно
Так пусть и паблики тогда выставляя материал подчёркивают что это их мнение а не мнение МВД правильно?)
Завтра я напишу тут что Путин-вор и это озвучил МВД РК и меня справедливо превлекут за клевету
Потомучто доказательств у меня нет что это именно МВД РК озвучил
Понятно на данном этапе? Или еще разжевать?)
гражданин СССР:
Это обычная клевета, за которую нужно привлекать к ответственности, что бы другим не повадно было
Это обычная клевета, за которую нужно привлекать к ответственности, что бы другим не повадно было
Нет не абсолютная
Есть доказательство
Полная корзина доказательств
Цитата:
гражданин СССР:
Это их мнение За что же их штрафовать? Ты уж определись
Это их мнение За что же их штрафовать? Ты уж определись
Ну дык НГ тут просит свое мнение подчёркивать отдельно
Так пусть и паблики тогда выставляя материал подчёркивают что это их мнение а не мнение МВД правильно?)
Завтра я напишу тут что Путин-вор и это озвучил МВД РК и меня справедливо превлекут за клевету
Потомучто доказательств у меня нет что это именно МВД РК озвучил
Понятно на данном этапе? Или еще разжевать?)
-
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