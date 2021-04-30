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≡ Больше миллиарда тенге планируют потратить на ремонт дорог в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41450
Больше миллиарда тенге планируют потратить на ремонт дорог в Костанае
Отправлено: 30.04.21 - 18:02
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Ремонтом дорог будут заниматься три подрядные организации: ТОО "Ван", ТОО "Арвис" и ТОО АБЗ плюс". В этом году власти обещают заняться и грунтовыми дорогами. Таких в планах у акимата - около 50. Некоторые из них сегодня показали журналистам.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3895
Re: Больше миллиарда тенге планируют потратить на ремонт дорог в...
Отправлено: 30.04.21 - 18:02
#1
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Цитата:
Больше миллиарда тенге планируют потратить на ремонт дорог в Костанае

Ключевое слово потратить ))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21728
Re: Больше миллиарда тенге планируют потратить на ремонт дорог в...
Отправлено: 30.04.21 - 18:24
#2
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Цитата:
peshexod:
но эту сумму мы будим просить увеличить примерно до 2 млрд тенге, - сказал Есергепов.

Нет, мильярда - мало. Может 2 мильярда - дадут?... :lol: ;-)
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