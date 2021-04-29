Отправлено: - 18:02

abaika95:

первыми выходят наши костанайские идиоты... других слов подобрать уже не могу)) Надо полиции для острастки штрафануть пару пабликов чтобы другим не повадно было

Цитата:Правильно, а то бездоказательно людей ворами называют и как с гуся вода