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≡ СпецЦОНы Казахстана приостановили работу в связи с техническими неполадками
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41450
СпецЦОНы Казахстана приостановили работу в связи с техническими неполадками
Отправлено: 30.04.21 - 15:38
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Всех, кто забронировал на сегодня прием, примут в понедельник, 3 мая. Приостановить работу всех автоЦОНов Казахстана пришлось из-за технических проблем с серверами.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11774
Re: СпецЦОНы Казахстана приостановили работу в связи с...
Отправлено: 30.04.21 - 15:38
#1
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//Неполадки произошли из-за нагрузки на устаревшее оборудование.//

Советское еще наверное,на лампах.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7846
Re: СпецЦОНы Казахстана приостановили работу в связи с...
Отправлено: 30.04.21 - 16:59
#2
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Цитата:
alex_60:
Советское еще наверное,на лампах.

Да не, там ещё царское все стоит
При царе туго с серверами было,вот проблему до сих пор и не решили
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21728
СпецЦОНы Казахстана приостановили работу в связи с техническими неполадками
Отправлено: 30.04.21 - 18:16
#3
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Цитата:
abaika95:
При царе туго с серверами было,вот проблему до сих пор и не решили

А при Ханах, наверное лампы, были слабого накала.
Врт они и сгорели... :lol: ;-)
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