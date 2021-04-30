Отправлено: - 10:40

urmas:



Цитата:что вы!!! Специалисты же занимались! Как можете так выражаться о них?!У нас нормально (собственно почти так везде): пироги печет сапожник, а сапоги тачает пирожник! Прям как с нас Крылов И.С. писал (сумел в будущее заглянуть):ЩУКА И КОТБеда, коль пироги начнет печи сапожник,А сапоги тачать пирожник,И дело не пойдет на лад.Да и примечено стократ,Что кто за ремесло чужое браться любит,Тот завсегда других упрямей и вздорней:Он лучше дело всё погубит,И рад скорейПосмешищем стать света,Чем у честных и знающих людейСпросить иль выслушать разумного совета.Впервые напечатана в «Чтении в Беседе любителей русского слова», 1813 г.Столько лет прошло, а вот 100% - в точку!!!