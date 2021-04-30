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≡ Цой: Паспорт вакцинации будет интегрирован с приложением Ashyq с 1 июля
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41447
Цой: Паспорт вакцинации будет интегрирован с приложением Ashyq с 1 июля
Отправлено: 30.04.21 - 11:48
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Паспорт вакцинации содержит данные о том, какие препараты получил человек, в каких дозах и в какие даты. По словам министра здравоохранения РК, он будет интегрирован с приложением Ashyq.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11773
Цой: Паспорт вакцинации будет интегрирован с приложением Ashyq с 1 июля
Отправлено: 30.04.21 - 11:48
#1
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кроме как дурдом это и не назовешь.
а переболевшие с антителами в какой палате будут жить?

[Исправлено: alex_60, 30.04.2021 - 11:53]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7390
Re: Цой: Паспорт вакцинации будет интегрирован с приложением...
Отправлено: 30.04.21 - 12:39
#2
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Вот он перпетум мобиле ! Вечный двигатель по освоению бабла! Не важно как это и для чего будет работать, главное изобразить процесс.
Зная наш менталитет, всеобщий халам-балам и продажность всего и вся, работать это будет только на хабарную показуху.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2089
Цой: Паспорт вакцинации будет интегрирован с приложением Ashyq с 1 июля
Отправлено: 30.04.21 - 12:52
#3
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месяц назад рейтинг этого приложения в гугловском Play маркете был 1,9. Сейчас уже 1,7. Вот вам и ответ казахстанцев на сию "инновацию" и сегрегацию.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7843
Re: Цой: Паспорт вакцинации будет интегрирован с приложением...
Отправлено: 30.04.21 - 13:13
#4
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Если бизнес хочет работать без ограничений придется приспособится к изменившимся обстоятельствам)
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X
§ Xacatel
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.12
Сообщений:
214
Re: Цой: Паспорт вакцинации будет интегрирован с приложением...
Отправлено: 30.04.21 - 13:31
#5
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С каких это пор в аэропорту ПЦР тест - обязательный?
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X
§ Xacatel
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.12
Сообщений:
214
Re: Цой: Паспорт вакцинации будет интегрирован с приложением...
Отправлено: 30.04.21 - 13:33
#6
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Мобильные приложения ломаются как семечки, так как код открытый. Кому не лень будет, сделает кряк, и все будут со статусом зеленый. :lol:
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С
* Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
274
Цой: Паспорт вакцинации будет интегрирован с приложением Ashyq с 1 июля
Отправлено: 30.04.21 - 15:13
#7
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Ну тогда паспорта,что не болен чумой,оспой,сибирской язвой,холерой,туберкулезом,пневмонией,малярией,вирусом зика и еще чем нибудь.
Цитата:
открытия доступа с помощью QR-кода
Источник:

Да что уж там паспорт-штрих код на руку.В сороковых проходили.Да здравствует концлагерь,под названием Дистрик KZ.

[Исправлено: Сергей kst, 30.04.2021 - 15:24]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7843
Цой: Паспорт вакцинации будет интегрирован с приложением Ashyq с 1 июля
Отправлено: 30.04.21 - 15:19
#8
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Цитата:
Сергей kst:
Ну тогда паспорта,что не болен чумой,оспой,сибирской язвой,холерой,туберкулезом,пневмонией,малярией,вирусом зика и еще чем нибудь

А что сейчас повально люди тубиком болеют? Или малярией? А можно интересно болеть сибирской язвой,чумой,оспой без симптомов и ходить заражать людей?
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