Отправлено: - 09:47

Гога: -Польская спортсменка в знак солидарности тоже убрала свой флаг .

Маркс: Господи (с)! Этот тролль считает свою пустую и никому не нужную писанину на форуме великой трудовой деятельностью. Наверное, когда обсуждает международные дела, чувствует себя, как минимум, министром иностранных дел

Victor Yang:

Гений демагогии!

Цитата:Ну хоть так Польшу немного обелила Цитата:Ой ой ой задело зедело смотрите,пустобреха))) Понял всю ущербность своего спора который ниочем))Цитата:Это насколько ему должно быть скучно и грустноЧто его заинтересовала тема про его же аватарку и ник)Что он второй день тут спорит об этом