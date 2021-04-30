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≡ Осенью сажаем, весной выкапываем - Короткая история о 22 елях
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41446
Осенью сажаем, весной выкапываем - Короткая история о 22 елях
Отправлено: 30.04.21 - 10:28
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Видео в редакцию "НГ" прислал читатель. По его словам, на участке пр. Абая прошлой осенью высадили. Вот только прожили они недолго.
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
55
Re: Осенью сажаем, весной выкапываем - Короткая история о 22...
Отправлено: 30.04.21 - 10:28
#1
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Всё правильно.Были размещены на перезимовку.
Зима кончилась...
А в общем-только клинический идиот высаживает ели вдоль оживленных транспортных артерий.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4599
Re: Осенью сажаем, весной выкапываем - Короткая история о 22...
Отправлено: 30.04.21 - 10:40
#2
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Цитата:
urmas:

что вы!!! Специалисты же занимались! Как можете так выражаться о них?!
У нас нормально (собственно почти так везде): пироги печет сапожник, а сапоги тачает пирожник! Прям как с нас Крылов И.С. писал (сумел в будущее заглянуть):
ЩУКА И КОТ
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.

Впервые напечатана в «Чтении в Беседе любителей русского слова», 1813 г.
Столько лет прошло, а вот 100% - в точку!!!
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