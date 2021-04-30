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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
712
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 09:35
#2371
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Цитата:
Victor Yang:
Он прямо не запрещает повторы аватарок, но я думаю может подойти.

Вы правы. Пользователю, который стал использовать этот аватар позже, сегодня направлено уведомление от редакции. Мы просим Tsks сменить аватар в течение трех дней. В противном случае аккаунт будет удален.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13915
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 09:38
#2372
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Цитата:
Маркс:
Ник может также объединять и несколько пользователей, поэтому к имени собственному никакого отношения не имеет.

Гений демагогии!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7840
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 09:47
#2373
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Цитата:
Гога: -Польская спортсменка в знак солидарности тоже убрала свой флаг .
Ну хоть так Польшу немного обелила Цитата:
Маркс: Господи (с)! Этот тролль считает свою пустую и никому не нужную писанину на форуме великой трудовой деятельностью. Наверное, когда обсуждает международные дела, чувствует себя, как минимум, министром иностранных дел
Ой ой ой задело зедело смотрите,пустобреха))) Понял всю ущербность своего спора который ниочем))
Цитата:
Victor Yang:
Гений демагогии!

Это насколько ему должно быть скучно и грустно
Что его заинтересовала тема про его же аватарку и ник)
Что он второй день тут спорит об этом
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11771
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 09:47
#2374
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надо тогда для честности пройтись еще.
аватара форумчанина 07Litra c 2014 года существует.
вчера он заходил на форум.
такая аватара более поздняя есть еще на форуме.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11771
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 09:48
#2375
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да, и аватара "А" как у меня ,есть еще у некоторых.
более молодых пользователей.
прошу их тоже удалить.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1326
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 09:49
#2376
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Цитата:
Victor Yang:
Гений демагогии!

Демагогия основывается на логических ошибках, но они имеют место скорее в ваших сообщениях, чем в моих.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1326
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 09:51
#2377
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Цитата:
abaika95:
Ой ой ой задело зедело смотрите,пустобреха)

Извините, если так сильно задел.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11771
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 09:55
#2378
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абайка95 сегодня рано что-то начал ругань.
в увольнении что-ли, или задача поставлена
испортить людям предпраздничное настроение.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13915
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 09:58
#2379
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Цитата:
Маркс:
Демагогия основывается на логических ошибках, но они имеют место скорее в ваших сообщениях, чем в моих.

Ну да, конечно.

[Исправлено: Victor Yang, 30.04.2021 - 10:46]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7840
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 10:03
#2380
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Цитата:
Маркс:
Извините, если так сильно задел.

Маркс пытался в юмор
Но как и демагогия у Маркса,юмор тоже хромает) причем на обе ноги
Цитата:
alex_60:
абайка95 сегодня рано что-то начал ругань. в увольнении что-ли, или задача поставлена испортить людям предпраздничное настроение

Да пришел седня на планерку
А мне сразу задачу
Тут Алекс больно весёлый к 1 мая
Надо ему настрой подпортить
А как спрашиваю я?
А давайте Маркса обсмеем говорят мне
А как это на Алекса подействует возразил я?
А никак ответили мне,просто ему тоже скучно и он что-нибудь ответит
Так и было
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1326
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 10:30
#2381
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Цитата:
abaika95:
А давайте Маркса обсмеем говорят мне

"А у вас ничего не треснет?" - прогромыхало откуда-то сверху.
И тут всем срочно захотелось закончить планерку. А абайка95 заплакал и ушел, размазывая кулачками по лицу горькие слезы бессильной злобы.
Вот как было.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7840
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 10:37
#2382
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Цитата:
Маркс:
А у вас ничего не треснет?" - прогромыхало откуда-то сверху.

Сверху у нас нас крыша находится
Видно бомжи залезли и трескаются
Цитата:
Маркс:
Вот как было.

Ну вам виднее) сверху то
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7840
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 10:41
#2383
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Парада не будет
Полка не будет
Хоть бы додумались с оркестром к ветеранам съездить как в России делают
А то как эти, пытаются миллионами отделаться
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1326
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 10:45
#2384
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Цитата:
Victor Yang:
Ну-ну.

Кстати, в соглашении запрещены сообщения, состоящие из одного слова.
2.2.13. Состоящие из всего одного слова или знака. Наподобие "+1", "+100500", "согласен", "плюсую" и прочих таких фраз.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4599
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.04.21 - 10:46
#2385
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Цитата:
abaika95:

Опасно же: вирус нападет на них - весь оркестр заболеет :-o :oops:
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