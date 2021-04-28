Отправлено: - 23:52

abaika95:

Не ною а конструктивно замечаю) А вы при этом пытаетесь не ловко выкрутится что-то про родственников аргументируя)

Цитата:Любопытно бы было получить версию Промокашки, о том почему он сам присутствует на этом форуме.Это он тут делится радостями?Или он тут конструктивно ноет?Или есть еще вариант его тут присутствия?