Отправлено: - 16:55

Yorik:

Думаю, сейчас речь в этом вопросе всё-таки не о авиационных властях Казахстана, а о решениях "антипандемийного" штаба РФ.

Yorik:

Вспомните конфликт с Таджикистаном, когда Жуковский запускали. Дошло до полного закрытия авиасообщения.

Yorik:

Скат например зимой уже билеты начал продавать, но не дали добро на рейсы именно со стороны РФ, в итоге был полный возврат средств по купленным билетам.

[Исправлено: Нурбанчик, 29.04.2021 - 16:59]

Цитата:Мне тогда не понятна ситуация с Киргизией, с которой авиасообщение больше развито по той же частоте и количеству рейсов с Москвы в Бишкек и Ош.Цитата:Таджикистан тогда посчитал, что нарушен паритет по рейсам в Москву, хотя Жуковский это областной аэропорт, а область и Москва это разные субъекты. Сейчас с Душанбе в Москву летает только Ютейр 1 раз в неделю, а Сомон Эйр пять раз в неделю на май, после 1 июня Сомон Эйр пока не определился с рейсами - информации о рейсах нет.С тем же Ереваном, ежедневно по 5 рейсов, в том числе 4 российские авиакомпании и 1 армянская.Цитата:А вот здесь действительно РФ придерживалось паритета, так как пока что из-за сложной экономической ситуации в авиации, российские авиакомпании не могут сразу в паритет к Скату начать осуществление рейсов в Казахстан, чтобы выделить воздушное судно, нужно перекраивать существующий маршрутный график, а выводить из стоянки отдельный борт только для 1 полета 1-2 раза в неделю, по паритету к Скату, в Казахстан экономически не целесообразно.Позвоню коллегам в Росавиацию, узнаю что не так с казахстанскими маршрутами и в Роспотребнадзоре ли дело с его ковидными мероприятиями. Ведь до ковида так всё хорошо начиналось, когда казахстанский лоукостер начинал летать в Москву с Астаны, в планах была и Алма-Ата.