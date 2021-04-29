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Ударить субсидиями по нелегалам
Ударить субсидиями по нелегалам
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41445
Ударить субсидиями по нелегалам
Отправлено: 29.04.21 - 12:39
Каждое совещание с участием междугородних перевозчиков в Костанае напоминает фильм «День сурка». Проблемы прежние: ковидные ограничения на поездки в Россию, конкуренция нелегалов и отсутствие помощи от властей. С одной лишь маленькой поправкой - в 2021 году для них были предусмотрены субсидии в размере 1,2 млрд тенге. Но пока деньги не пришли к адресатам. И есть сомнения, что в скором времени дойдут.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 19.11.09
- Сообщений:
- 950
Ударить субсидиями по нелегалам
Отправлено: 29.04.21 - 16:32
Цитата:
Нет, думаю это взаимные требования в данном случае. РФ например не даёт добро на увеличение количества рейсов для Ската и ФлайАрыстана, даже при том что увеличилось бы количество рейсов Аэрофлота. Скат например зимой уже билеты начал продавать, но не дали добро на рейсы именно со стороны РФ, в итоге был полный возврат средств по купленным билетам.
В одностороннем порядке РФ и рада бы наверное увеличить количество рейсов, но Казахстан вправе отстаивать паритет, почему нет? РФ ведь тоже это делает, и жёстко. Вспомните конфликт с Таджикистаном, когда Жуковский запускали. Дошло до полного закрытия авиасообщения.
Думаю, сейчас речь в этом вопросе всё-таки не о авиационных властях Казахстана, а о решениях "антипандемийного" штаба РФ.
Нурбанчик:
Казахстан настаивает только на паритете
Казахстан настаивает только на паритете
Нет, думаю это взаимные требования в данном случае. РФ например не даёт добро на увеличение количества рейсов для Ската и ФлайАрыстана, даже при том что увеличилось бы количество рейсов Аэрофлота. Скат например зимой уже билеты начал продавать, но не дали добро на рейсы именно со стороны РФ, в итоге был полный возврат средств по купленным билетам.
В одностороннем порядке РФ и рада бы наверное увеличить количество рейсов, но Казахстан вправе отстаивать паритет, почему нет? РФ ведь тоже это делает, и жёстко. Вспомните конфликт с Таджикистаном, когда Жуковский запускали. Дошло до полного закрытия авиасообщения.
Думаю, сейчас речь в этом вопросе всё-таки не о авиационных властях Казахстана, а о решениях "антипандемийного" штаба РФ.
Ударить субсидиями по нелегалам
Отправлено: 29.04.21 - 16:55
Цитата:
Мне тогда не понятна ситуация с Киргизией, с которой авиасообщение больше развито по той же частоте и количеству рейсов с Москвы в Бишкек и Ош.
Цитата:
Таджикистан тогда посчитал, что нарушен паритет по рейсам в Москву, хотя Жуковский это областной аэропорт, а область и Москва это разные субъекты. Сейчас с Душанбе в Москву летает только Ютейр 1 раз в неделю, а Сомон Эйр пять раз в неделю на май, после 1 июня Сомон Эйр пока не определился с рейсами - информации о рейсах нет.
С тем же Ереваном, ежедневно по 5 рейсов, в том числе 4 российские авиакомпании и 1 армянская.
Цитата:
А вот здесь действительно РФ придерживалось паритета, так как пока что из-за сложной экономической ситуации в авиации, российские авиакомпании не могут сразу в паритет к Скату начать осуществление рейсов в Казахстан, чтобы выделить воздушное судно, нужно перекраивать существующий маршрутный график, а выводить из стоянки отдельный борт только для 1 полета 1-2 раза в неделю, по паритету к Скату, в Казахстан экономически не целесообразно.
Позвоню коллегам в Росавиацию, узнаю что не так с казахстанскими маршрутами и в Роспотребнадзоре ли дело с его ковидными мероприятиями. Ведь до ковида так всё хорошо начиналось, когда казахстанский лоукостер начинал летать в Москву с Астаны, в планах была и Алма-Ата.
[Исправлено: Нурбанчик, 29.04.2021 - 16:59]
Yorik:
Думаю, сейчас речь в этом вопросе всё-таки не о авиационных властях Казахстана, а о решениях "антипандемийного" штаба РФ.
Думаю, сейчас речь в этом вопросе всё-таки не о авиационных властях Казахстана, а о решениях "антипандемийного" штаба РФ.
Мне тогда не понятна ситуация с Киргизией, с которой авиасообщение больше развито по той же частоте и количеству рейсов с Москвы в Бишкек и Ош.
Цитата:
Yorik:
Вспомните конфликт с Таджикистаном, когда Жуковский запускали. Дошло до полного закрытия авиасообщения.
Вспомните конфликт с Таджикистаном, когда Жуковский запускали. Дошло до полного закрытия авиасообщения.
Таджикистан тогда посчитал, что нарушен паритет по рейсам в Москву, хотя Жуковский это областной аэропорт, а область и Москва это разные субъекты. Сейчас с Душанбе в Москву летает только Ютейр 1 раз в неделю, а Сомон Эйр пять раз в неделю на май, после 1 июня Сомон Эйр пока не определился с рейсами - информации о рейсах нет.
С тем же Ереваном, ежедневно по 5 рейсов, в том числе 4 российские авиакомпании и 1 армянская.
Цитата:
Yorik:
Скат например зимой уже билеты начал продавать, но не дали добро на рейсы именно со стороны РФ, в итоге был полный возврат средств по купленным билетам.
Скат например зимой уже билеты начал продавать, но не дали добро на рейсы именно со стороны РФ, в итоге был полный возврат средств по купленным билетам.
А вот здесь действительно РФ придерживалось паритета, так как пока что из-за сложной экономической ситуации в авиации, российские авиакомпании не могут сразу в паритет к Скату начать осуществление рейсов в Казахстан, чтобы выделить воздушное судно, нужно перекраивать существующий маршрутный график, а выводить из стоянки отдельный борт только для 1 полета 1-2 раза в неделю, по паритету к Скату, в Казахстан экономически не целесообразно.
Позвоню коллегам в Росавиацию, узнаю что не так с казахстанскими маршрутами и в Роспотребнадзоре ли дело с его ковидными мероприятиями. Ведь до ковида так всё хорошо начиналось, когда казахстанский лоукостер начинал летать в Москву с Астаны, в планах была и Алма-Ата.
[Исправлено: Нурбанчик, 29.04.2021 - 16:59]
Re: Ударить субсидиями по нелегалам
Отправлено: 29.04.21 - 17:34
Цитата:
если внесли в список гос услуг РФ, учебные заведения не хотят заморачиваться, выход один только авиарейсом. или академ
Yorik:
если внесли в список гос услуг РФ, учебные заведения не хотят заморачиваться, выход один только авиарейсом. или академ
Re: Ударить субсидиями по нелегалам
Отправлено: 29.04.21 - 17:40
Цитата:
да пусть там хоть между нурградом и мосвасити голыми летают, хоть на воздушном шаре. Почему не открывают сухопутные границы??? вот в чем вопрос, а некоторые начинают срач кто виноват в дороговизне авиабилетов
Yorik:
да пусть там хоть между нурградом и мосвасити голыми летают, хоть на воздушном шаре. Почему не открывают сухопутные границы??? вот в чем вопрос, а некоторые начинают срач кто виноват в дороговизне авиабилетов
Ударить субсидиями по нелегалам
Отправлено: 29.04.21 - 17:57
Цитата:
Потому что боятся всплеска ковида, авиация не всем по карману, соответственно казахстанцы за границу и обратно мигрируют мало. Сочувствую. Вот интересно что с ковидом в Беларуси? Раз с РФ в Беларусь можно добраться на любом виде транспорта, границы открыты. Чем отличается тогда Беларусь от Казахстана?
azlk:
Почему не открывают сухопутные границы???
Почему не открывают сухопутные границы???
Потому что боятся всплеска ковида, авиация не всем по карману, соответственно казахстанцы за границу и обратно мигрируют мало. Сочувствую. Вот интересно что с ковидом в Беларуси? Раз с РФ в Беларусь можно добраться на любом виде транспорта, границы открыты. Чем отличается тогда Беларусь от Казахстана?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3303
Re: Ударить субсидиями по нелегалам
Отправлено: 30.04.21 - 00:43
'Код:
'----- -Это то , раньше по 10 человек за рейс перевозили , а сейчас по 6-7 за рейс ?? Что - то не верится .
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