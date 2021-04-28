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≡ Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41445
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 28.04.21 - 15:37
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В 2019 году доля высококвалифицированных специалистов в общей статистике эмигрантов составляла 50,6 процента. В 2020 году, несмотря на пандемию и ограничения передвижения, этот показатель достиг 54,3 процента.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
948
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 23:52
#45
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Цитата:
abaika95:
Не ною а конструктивно замечаю) А вы при этом пытаетесь не ловко выкрутится что-то про родственников аргументируя)

Любопытно бы было получить версию Промокашки, о том почему он сам присутствует на этом форуме.
Это он тут делится радостями?
Или он тут конструктивно ноет?
Или есть еще вариант его тут присутствия?
;-) :lol: :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10219
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 23:59
#46
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Цитата:
abaika95:
У людей у которых все отлично нет навязчивой мысли делится радостью)

Откуда вы знаете? Из книжек? :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2342
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 30.04.21 - 00:13
#47
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Цитата:
abaika95:
Не ною а конструктивно замечаю)



Забавно, когда этот тип приписывает себе такие качества, как конструктивизм, объективность и т.п.
:lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
948
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 30.04.21 - 01:02
#48
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Цитата:
Coopidon:
Когда все думали, что Погремушка, это дно! И падать уже ниже, некуда... Снизу постучалась старушка с синей косточкой и белой шапочкой!

Прошу прощения у старушки!
Снизу опять постучали!
:-o
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