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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 158 из 158«1...156157158
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13912
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.04.21 - 15:44
#2356
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Цитата:
Маркс:
У меня дежа вю или у вас с памятью что-то стало?

Ну я помню тот диалог. Или вы будете отрицать, что у вас на аватарке Карл Маркс?
Цитата:
Маркс:
Если вы имеете ввиду объект русского языка

Да, именно это я и имею ввиду.
Цитата:
Маркс:
Собственное имя может быть совсем другим.

Может быть. Но если оно совпадает, то собственное имя, используемое в жизни - это имя, а используемое на форуме - это всё равно ник.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1318
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.04.21 - 16:06
#2357
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Цитата:
Victor Yang:
Или вы будете отрицать, что у вас на аватарке Карл Маркс?

Я буду утверждать, что там человек, похожий на Карла Маркса. Если Белухи могут быть похожи на русалок, то почему бородатый и лохматый человек, сфотографированный при определенном ракурсе, с обработанной фотошопом фотографией не может походить на изображение автора Капитала?
Цитата:
Victor Yang:
Но если оно совпадает, то собственное имя, используемое в жизни - это имя, а используемое на форуме - это всё равно ник.

То есть, если я подписался как Тимур Гафуров, то это ник?
"Никнейм (ник; англ. nickname /nɪkneɪm/ — первоначально «кличка, прозвище», от древнеанглийского an eke name — «другое имя», перешедшее в одинаково звучащее «a nick name»)[1], также сетевое имя[2] — псевдоним, используемый пользователем в Интернете."
Не смущает, что это «другое имя»?
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13912
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.04.21 - 16:13
#2358
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Цитата:
Маркс:
о почему бородатый и лохматый человек, сфотографированный при определенном ракурсе, с обработанной фотошопом фотографией не может походить на изображение автора Капитала?

На изображении точками этого не видно. Возможно, на более детальной фотографии это было бы видно.
Цитата:
Маркс:
То есть, если я подписался как Тимур Гафуров, то это ник?

Да, в рамках этого форума - это ник. Так же, как и Victor Yang. В первом случае в качестве ника используется настоящие имя и фамилия, во втором случае - вымышленные.
Я, например, на профессиональных форумах также беру в качестве ника настоящее имя.

[Исправлено: Victor Yang, 29.04.2021 - 16:17]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1318
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.04.21 - 17:21
#2359
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Цитата:
Victor Yang:
В первом случае в качестве ника используется настоящие имя и фамилия, во втором случае - вымышленные.

Не согласен. Вы считаете, что в сети могут быть только ники, но это не так. Если я подписываюсь собственным именем, то это не ник, потому что ник - другое имя.

Точно так же как и автор книги может подписаться собственным именем и псевдонимом. В последнем случае указывают, что настоящее имя автора такое-то.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13912
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.04.21 - 18:51
#2360
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Цитата:
Маркс:
Если я подписываюсь собственным именем, то это не ник, потому что ник - другое имя.

Ни один пользователь этого не знает наверняка. Да и точно так же аккаунт может быть передан другому лицу и тогда имя перестает совпадать с ником.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3303
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.04.21 - 20:09
#2361
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Цитата:
alex_60:
С наступающим праздником, с Днем шашлыка!

----Как всегда будешь в гараже жарить ? :-x
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11768
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.04.21 - 20:27
#2362
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Цитата:
Victor Yang:


а Victor Yang это что?
раньше у тебя был ник
-палка перевод был.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11768
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.04.21 - 20:34
#2363
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новости из Канады:
Бобры отключили интернет в Канаде.
Когда сотрудники ремонтной службы провайдера прибыли на место, они обнаружили, что бобры повредили и похитили куски кабелепровода и оптоволокна в нескольких местах. Позже выяснилось, что животные использовали добытые материалы для строительства своего домика недалеко от места происшествия..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7832
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.04.21 - 22:49
#2364
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Цитата:
Маркс:
Не согласен. Вы считаете, что в сети могут быть только ники, но это не так. Если я подписываюсь собственным именем, то это не ник, потому что ник - другое имя.

Это насколько нечего делать вам что вы вели тут весь день диалог про ники и Аватарки)
Хоть бы что масштабней выбрали для обсуждения) Цитата:
alex_60:
новости из Канады: Бобры отключили интернет в Канаде.

Ну то-то думаю Макс редко заходить стал единственную радость бобры перегрызли)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7832
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.04.21 - 22:54
#2365
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В Польше опять скандал
Ну как скандал
Для России скандал
Во время мачта по шашкам между российской и польской спортсменкой случился конфуз
Польским властям позвонили из обкома и сказали что флаг на столике у россиян надо убрать
Все таки есть международный байкот а вы тут нарушаете
В итоге по среди матча судья подошёл к шашочному полю и просто убрал флаг у российской спортсменки
Как-то не очень это выглядело
Не спортивно

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3303
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.04.21 - 23:58
#2366
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Цитата:
abaika95:

----Польская спортсменка в знак солидарности тоже убрала свой флаг .

[Исправлено: Гога, 29.04.2021 - 21:01]
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