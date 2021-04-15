Порыв канализационного коллектора в логу Абильсай

Отправлено: - 23:32

Латку сделали и.... на следующий год опять будут латать рядом. Хотя три года назад комментировали, что знают опроблеме, и сделают заявку на средства для ремонта данного участка, толи заявку забывают сделать, толи средств не выделяют. Как всегда у нас, пока гром не грянет......