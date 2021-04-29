Victor Yang: Или вы будете отрицать, что у вас на аватарке Карл Маркс?
Я буду утверждать, что там человек, похожий на Карла Маркса. Если Белухи могут быть похожи на русалок, то почему бородатый и лохматый человек, сфотографированный при определенном ракурсе, с обработанной фотошопом фотографией не может походить на изображение автора Капитала? Цитата:
Victor Yang: Но если оно совпадает, то собственное имя, используемое в жизни - это имя, а используемое на форуме - это всё равно ник.
То есть, если я подписался как Тимур Гафуров, то это ник? "Никнейм (ник; англ. nickname /nɪkneɪm/ — первоначально «кличка, прозвище», от древнеанглийского an eke name — «другое имя», перешедшее в одинаково звучащее «a nick name»)[1], также сетевое имя[2] — псевдоним, используемый пользователем в Интернете." Не смущает, что это «другое имя»?
Маркс: о почему бородатый и лохматый человек, сфотографированный при определенном ракурсе, с обработанной фотошопом фотографией не может походить на изображение автора Капитала?
На изображении точками этого не видно. Возможно, на более детальной фотографии это было бы видно. Цитата:
Маркс: То есть, если я подписался как Тимур Гафуров, то это ник?
Да, в рамках этого форума - это ник. Так же, как и Victor Yang. В первом случае в качестве ника используется настоящие имя и фамилия, во втором случае - вымышленные. Я, например, на профессиональных форумах также беру в качестве ника настоящее имя.
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