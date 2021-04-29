Отправлено: - 15:44

Маркс:

У меня дежа вю или у вас с памятью что-то стало?

Маркс:

Если вы имеете ввиду объект русского языка

Маркс:

Собственное имя может быть совсем другим.

Цитата:Ну я помню тот диалог. Или вы будете отрицать, что у вас на аватарке Карл Маркс?Цитата:Да, именно это я и имею ввиду.Цитата:Может быть. Но если оно совпадает, то собственное имя, используемое в жизни - это имя, а используемое на форуме - это всё равно ник.