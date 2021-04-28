Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41445
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 28.04.21 - 15:37
В 2019 году доля высококвалифицированных специалистов в общей статистике эмигрантов составляла 50,6 процента. В 2020 году, несмотря на пандемию и ограничения передвижения, этот показатель достиг 54,3 процента.
Читать новость
Читать новость
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 19:25
Цитата:
Алекс, жизнь - прекрасна.
И без шашлыков...
alex_60:
шикуешь.
шикуешь.
Алекс, жизнь - прекрасна.
И без шашлыков...
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 19:45
Цитата:
да, жить хорошо , а жить в Кустанае еще лучше. Пушкин вроде сказал так. А.С.
памятник поэтому ему стоит в Кустанае.
[Исправлено: alex_60, 29.04.2021 - 19:48]
drakon:
жизнь - прекрасна.
жизнь - прекрасна.
да, жить хорошо , а жить в Кустанае еще лучше. Пушкин вроде сказал так. А.С.
памятник поэтому ему стоит в Кустанае.
[Исправлено: alex_60, 29.04.2021 - 19:48]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 10218
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 19:49
Цитата:
А с шашлыками - еще лучше))
drakon:
Алекс, жизнь - прекрасна. И без шашлыков...
Алекс, жизнь - прекрасна. И без шашлыков...
А с шашлыками - еще лучше))
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 19:52
Цитата:
Дракону уже нельзя шашлыки.
так он сказал.
его по женскому полу интерес больше..
maxsaf:
А с шашлыками - еще лучше))
А с шашлыками - еще лучше))
Дракону уже нельзя шашлыки.
так он сказал.
его по женскому полу интерес больше..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3301
Re: Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат...
Отправлено: 29.04.21 - 19:57
Цитата:
----Гараж готов к традиционному первомайскому шашлыку ?
alex_60:
шашлыки.
шашлыки.
----Гараж готов к традиционному первомайскому шашлыку ?
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 19:59
Цитата:
И долго ещё будет стоять?...
alex_60:
памятник поэтому ему стоит в Кустанае.
памятник поэтому ему стоит в Кустанае.
И долго ещё будет стоять?...
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 20:20
Цитата:
вечно. на улице Пушкина.
drakon:
И долго ещё будет стоять?
И долго ещё будет стоять?
вечно. на улице Пушкина.
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 20:45
Цитата:
Но вечна ли? Улица Пушкина...
alex_60:
вечно. на улице Пушкина.
вечно. на улице Пушкина.
Но вечна ли? Улица Пушкина...
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 21:09
Цитата:
да, на все времена.
drakon:
Но вечна ли? Улица Пушкина...
Но вечна ли? Улица Пушкина...
да, на все времена.
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 21:24
Цитата:
Я сильно - сомневаюсь...
alex_60:
да, на все времена.
да, на все времена.
Я сильно - сомневаюсь...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 291
Re: Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат...
Отправлено: 29.04.21 - 22:16
Цитата:
И правильно делаешь! КАНЕТ В РЕКУ ЗАБВЕНИЯ бесследно исчезнет!
drakon:
Я сильно - сомневаюсь...
Я сильно - сомневаюсь...
И правильно делаешь! КАНЕТ В РЕКУ ЗАБВЕНИЯ бесследно исчезнет!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7832
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 22:46
Цитата:
Ну дык ты хуже)
Цитата:
Методичку с 90ых годов видно не меняли)
Залежался аргумент то)
Цитата:
Сюда это куда? В Казахстан или уже про Россию как "тут" говорим?)
Цитата:
У людей у которых все отлично нет навязчивой мысли делится радостью)
Запомните те кто упорно хочет поделиться с вами радостью, тот не очень уверен в этой радости и радость ли она?)
Цитата:
Не ною а конструктивно замечаю)
А вы при этом пытаетесь не ловко выкрутится что-то про родственников аргументируя)
Цитата:
С просрочки наверно по другому не бывает)
Спроси бомжа на улице и он скажет что у него все отлично)
гражданин СССР:
Ну я же не абайка
Ну я же не абайка
Ну дык ты хуже)
Цитата:
гражданин СССР:
Вилами по воде. Уезжают глупцы, поверившие в сказочную американскую мечту. А потом моют посуду в забегаловках и живут в нищете
Вилами по воде. Уезжают глупцы, поверившие в сказочную американскую мечту. А потом моют посуду в забегаловках и живут в нищете
Методичку с 90ых годов видно не меняли)
Залежался аргумент то)
Цитата:
Маркс:
Внимание! Сведения от Навального! Миграция повальная! Только те, кто громче всех кричит об этом, почему-то не собираются отсюда отчаливать. Наоборот, рвутся сюда из благополучных стран, чтобы сидеть и никуда не дёргаться.
Внимание! Сведения от Навального! Миграция повальная! Только те, кто громче всех кричит об этом, почему-то не собираются отсюда отчаливать. Наоборот, рвутся сюда из благополучных стран, чтобы сидеть и никуда не дёргаться.
Сюда это куда? В Казахстан или уже про Россию как "тут" говорим?)
Цитата:
maxsaf:
А че мне ныть то? У меня все отлично
А че мне ныть то? У меня все отлично
У людей у которых все отлично нет навязчивой мысли делится радостью)
Запомните те кто упорно хочет поделиться с вами радостью, тот не очень уверен в этой радости и радость ли она?)
Цитата:
maxsaf:
. Это вы ноете, что я у вас на сайте радостью делюсь, а не у себя)))
. Это вы ноете, что я у вас на сайте радостью делюсь, а не у себя)))
Не ною а конструктивно замечаю)
А вы при этом пытаетесь не ловко выкрутится что-то про родственников аргументируя)
Цитата:
drakon:
И у меня, всё - отлично.
И у меня, всё - отлично.
С просрочки наверно по другому не бывает)
Спроси бомжа на улице и он скажет что у него все отлично)
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 23:34
Цитата:
Когда все думали, что Погремушка, это дно! И падать уже ниже, некуда...
Снизу постучалась старушка с синей косточкой и белой шапочкой!
Цитата:
Как может столько ненависти может умещаться в одной маленькой голове!?
abaika95:
Ну дык ты хуже)
Ну дык ты хуже)
Когда все думали, что Погремушка, это дно! И падать уже ниже, некуда...
Снизу постучалась старушка с синей косточкой и белой шапочкой!
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
КАНЕТ В РЕКУ ЗАБВЕНИЯ бесследно исчезнет!
КАНЕТ В РЕКУ ЗАБВЕНИЯ бесследно исчезнет!
Как может столько ненависти может умещаться в одной маленькой голове!?
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 23:42
Цитата:
Цитата:
Прямо фонтан мудрости!
Фейерверк красноречия.
Перлы!
Помедленнее пожалуйста, я записываю...
Рс редакции надо сии откровения издавать отдельным сборником. Для медучреждений. Когда пациентам надо срочно промыть желудок...
abaika95:
Запомните те кто упорно хочет поделиться с вами радостью, тот не очень уверен в этой радости и радость ли она?)
Запомните те кто упорно хочет поделиться с вами радостью, тот не очень уверен в этой радости и радость ли она?)
Цитата:
abaika95:
Не ною а конструктивно замечаю
Не ною а конструктивно замечаю
Прямо фонтан мудрости!
Фейерверк красноречия.
Перлы!
Помедленнее пожалуйста, я записываю...
Рс редакции надо сии откровения издавать отдельным сборником. Для медучреждений. Когда пациентам надо срочно промыть желудок...
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 23:47
А по теме статьи, то ентот депутат, хочет хайпнуть на популярной теме. А по сути и ему, и остальным депутатам, да и руководству страны, глубоко безразлично на эти проблемы демографии.
Нет, даже не так!
Либо ты скачешь, изучая латиницу, прижимая правую ладошку к левой перси! Либо ЧВР!
Нет, даже не так!
Либо ты скачешь, изучая латиницу, прижимая правую ладошку к левой перси! Либо ЧВР!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 34
|Зарегистрированные пользователи: Iney, drakon, Coopidon
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать