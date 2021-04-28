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≡ Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41445
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 28.04.21 - 15:37
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В 2019 году доля высококвалифицированных специалистов в общей статистике эмигрантов составляла 50,6 процента. В 2020 году, несмотря на пандемию и ограничения передвижения, этот показатель достиг 54,3 процента.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21725
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 19:25
#30
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Цитата:
alex_60:
шикуешь.

Алекс, жизнь - прекрасна.
И без шашлыков... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11768
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 19:45
#31
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Цитата:
drakon:
жизнь - прекрасна.


да, жить хорошо , а жить в Кустанае еще лучше. Пушкин вроде сказал так. А.С.
памятник поэтому ему стоит в Кустанае.

[Исправлено: alex_60, 29.04.2021 - 19:48]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10218
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 19:49
#32
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Цитата:
drakon:
Алекс, жизнь - прекрасна. И без шашлыков...

А с шашлыками - еще лучше))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11768
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 19:52
#33
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Цитата:
maxsaf:
А с шашлыками - еще лучше))


Дракону уже нельзя шашлыки.
так он сказал.
его по женскому полу интерес больше..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3301
Re: Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат...
Отправлено: 29.04.21 - 19:57
#34
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Цитата:
alex_60:
шашлыки.

----Гараж готов к традиционному первомайскому шашлыку ? ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21725
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 19:59
#35
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Цитата:
alex_60:
памятник поэтому ему стоит в Кустанае.

И долго ещё будет стоять?... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11768
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 20:20
#36
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Цитата:
drakon:
И долго ещё будет стоять?


вечно. на улице Пушкина.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21725
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 20:45
#37
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Цитата:
alex_60:
вечно. на улице Пушкина.

Но вечна ли? Улица Пушкина... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11768
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 21:09
#38
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Цитата:
drakon:
Но вечна ли? Улица Пушкина...


да, на все времена.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21725
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 21:24
#39
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Цитата:
alex_60:
да, на все времена.

Я сильно - сомневаюсь... ;-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
291
Re: Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат...
Отправлено: 29.04.21 - 22:16
#40
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Цитата:
drakon:
Я сильно - сомневаюсь...


И правильно делаешь! КАНЕТ В РЕКУ ЗАБВЕНИЯ бесследно исчезнет!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7832
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 22:46
#41
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Цитата:
гражданин СССР:
Ну я же не абайка

Ну дык ты хуже)
Цитата:
гражданин СССР:
Вилами по воде. Уезжают глупцы, поверившие в сказочную американскую мечту. А потом моют посуду в забегаловках и живут в нищете

Методичку с 90ых годов видно не меняли)
Залежался аргумент то)
Цитата:
Маркс:
Внимание! Сведения от Навального! Миграция повальная! Только те, кто громче всех кричит об этом, почему-то не собираются отсюда отчаливать. Наоборот, рвутся сюда из благополучных стран, чтобы сидеть и никуда не дёргаться.

Сюда это куда? В Казахстан или уже про Россию как "тут" говорим?)
Цитата:
maxsaf:
А че мне ныть то? У меня все отлично

У людей у которых все отлично нет навязчивой мысли делится радостью)
Запомните те кто упорно хочет поделиться с вами радостью, тот не очень уверен в этой радости и радость ли она?)
Цитата:
maxsaf:
. Это вы ноете, что я у вас на сайте радостью делюсь, а не у себя)))

Не ною а конструктивно замечаю)
А вы при этом пытаетесь не ловко выкрутится что-то про родственников аргументируя)
Цитата:
drakon:
И у меня, всё - отлично.

С просрочки наверно по другому не бывает)
Спроси бомжа на улице и он скажет что у него все отлично)
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
946
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 23:34
#42
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Цитата:
abaika95:
Ну дык ты хуже)

Когда все думали, что Погремушка, это дно! И падать уже ниже, некуда...
Снизу постучалась старушка с синей косточкой и белой шапочкой!
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
КАНЕТ В РЕКУ ЗАБВЕНИЯ бесследно исчезнет!

Как может столько ненависти может умещаться в одной маленькой голове!?
:-o
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
946
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 23:42
#43
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Цитата:
abaika95:
Запомните те кто упорно хочет поделиться с вами радостью, тот не очень уверен в этой радости и радость ли она?)

Цитата:
abaika95:
Не ною а конструктивно замечаю

Прямо фонтан мудрости!
Фейерверк красноречия.
Перлы!
Помедленнее пожалуйста, я записываю...
:lol: :lol: :lol:
Рс редакции надо сии откровения издавать отдельным сборником. Для медучреждений. Когда пациентам надо срочно промыть желудок...
;-)
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
946
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 23:47
#44
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А по теме статьи, то ентот депутат, хочет хайпнуть на популярной теме. А по сути и ему, и остальным депутатам, да и руководству страны, глубоко безразлично на эти проблемы демографии.
Нет, даже не так!
Либо ты скачешь, изучая латиницу, прижимая правую ладошку к левой перси! Либо ЧВР!
;-)
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