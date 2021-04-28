Отправлено: - 22:46

гражданин СССР:

Ну я же не абайка

гражданин СССР:

Вилами по воде. Уезжают глупцы, поверившие в сказочную американскую мечту. А потом моют посуду в забегаловках и живут в нищете

Маркс:

Внимание! Сведения от Навального! Миграция повальная! Только те, кто громче всех кричит об этом, почему-то не собираются отсюда отчаливать. Наоборот, рвутся сюда из благополучных стран, чтобы сидеть и никуда не дёргаться.

maxsaf:

А че мне ныть то? У меня все отлично

maxsaf:

. Это вы ноете, что я у вас на сайте радостью делюсь, а не у себя)))

drakon:

И у меня, всё - отлично.

Цитата:Ну дык ты хуже)Цитата:Методичку с 90ых годов видно не меняли)Залежался аргумент то)Цитата:Сюда это куда? В Казахстан или уже про Россию как "тут" говорим?)Цитата:У людей у которых все отлично нет навязчивой мысли делится радостью)Запомните те кто упорно хочет поделиться с вами радостью, тот не очень уверен в этой радости и радость ли она?)Цитата:Не ною а конструктивно замечаю)А вы при этом пытаетесь не ловко выкрутится что-то про родственников аргументируя)Цитата:С просрочки наверно по другому не бывает)Спроси бомжа на улице и он скажет что у него все отлично)