Отправлено: - 12:12

abaika95:

От нас уезжают в большей степени люди специализацию и опыт которых быстро можно восполнить рынком А оттуда уезжают уже спецы по круче

[Исправлено: Gljuk, 29.04.2021 - 12:59]

Цитата:Вилами по воде. Уезжают глупцы, поверившие в сказочную американскую мечту. А потом моют посуду в забегаловках и живут в нищете