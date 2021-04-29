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≡ Ограничение на выезд за рубеж: в МВД ответили на рассылку
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41445
Ограничение на выезд за рубеж: в МВД ответили на рассылку
Отправлено: 29.04.21 - 17:44
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Казахстанцы распространяют сообщение о том, что гражданам запретят выезжать за границу чаще раза в год. В МВД информацию об ограничении количества выездов за границу опровергли.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7829
Re: Ограничение на выезд за рубеж: в МВД ответили на рассылку
Отправлено: 29.04.21 - 17:44
#1
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Цитата:
со ссылкой на StopFake.kz.

Переходишь по ссылке и как пример дезы первыми выходят наши костанайские идиоты... других слов подобрать уже не могу))
Надо полиции для острастки штрафануть пару пабликов чтобы другим не повадно было
А то развели базар-вокзал
Каждый паблик это полноценное СМИ но только не подпадающие под законы о СМИ
Пишут че хотят,не следят за тем что публикуют и как с гуся вода
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azlk
§ azlk
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
08.08.12
Сообщений:
1447
Re: Ограничение на выезд за рубеж: в МВД ответили на рассылку
Отправлено: 29.04.21 - 17:48
#2
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НУ, НУ как говориться "поживем, увидим", самое интересно о том, что такой законопроект рассматривается или нет , так и не ответили!!!! В сообщение же сказано что расматриваеться законопроект, а они нам про какуе-то Конституцию, она у нас как та девушка легкого поведения, как захотят так ее и танцуют, главное чтоб власть имущим хорошо было, и пальцев рук не хватает сколько поправок в нее внесли за 30 лет.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
178
Re: Ограничение на выезд за рубеж: в МВД ответили на рассылку
Отправлено: 29.04.21 - 18:02
#3
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Цитата:
abaika95:
первыми выходят наши костанайские идиоты... других слов подобрать уже не могу)) Надо полиции для острастки штрафануть пару пабликов чтобы другим не повадно было

Правильно, а то бездоказательно людей ворами называют и как с гуся вода ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13912
Ограничение на выезд за рубеж: в МВД ответили на рассылку
Отправлено: 29.04.21 - 18:44
#4
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Цитата:
azlk:
В сообщение же сказано что расматриваеться законопроект, а они нам про какуе-то Конституцию,

Тебе же ясно сказали - такой законопроект будет противоречить Конституции и рассматриваться он не может. Ты юрист или где?
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