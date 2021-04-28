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≡ Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
 
 
Страница 2 из 3«123»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41445
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 28.04.21 - 15:37
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В 2019 году доля высококвалифицированных специалистов в общей статистике эмигрантов составляла 50,6 процента. В 2020 году, несмотря на пандемию и ограничения передвижения, этот показатель достиг 54,3 процента.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10217
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 00:18
#15
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Цитата:
abaika95:
Не боись они не ты)

А в чем разница? ))
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
178
Re: Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат...
Отправлено: 29.04.21 - 05:29
#16
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Цитата:
maxsaf:
Это только предатели сваливают, да, Абайка?

России специалисты нужны, а не абайки)) Абайки там без надобности
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
178
Re: Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат...
Отправлено: 29.04.21 - 05:36
#17
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Цитата:
abaika95:
Ну молодые то умные россияне уезжают В Европу да в США

Да что там в США! На Марс сразу улетают!)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7829
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 10:39
#18
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Цитата:
maxsaf:
А в чем разница?

Уезжают люди учится и познавать
А вы уехали ныть)
Цитата:
гражданин СССР:
России специалисты нужны, а не абайки)) Абайки там без надобности

Ну ты же как-то пригодился там землячок
Россия уже все схавает)
Цитата:
гражданин СССР:
Да что там в США! На Марс сразу улетают

Нет не улетают и ещё не скоро полетят
А вот открытые данные
Россия занимает 4 место в мире по числу принятых мигрантов
И 3 по поставке россиян в другие страны
По состоянию на 2020 год за пределами РФ проживает 10,8 млн граждан это 7% от всего населения страны
За последнее 5 лет число российских эмигрантов выросло на 600 тысяч
Чаще всего из России уезжают профессионалы.Россия вошла в топ-8 стран из которой уезжают образованные люди
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13912
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 11:10
#19
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Цитата:
abaika95:
И 3 по поставке россиян в другие страны

Очень интересно - а какие ещё страны поставляют россиян в другие страны?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7829
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 11:16
#20
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Цитата:
Victor Yang:
Очень интересно - а какие ещё страны поставляют россиян в другие страны?

Журналист по всей видимости таким словестным приемом хотела обозначить масштаб эмиграции из России)
Кто как видит
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1318
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 11:49
#21
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Цитата:
abaika95:
Журналист по всей видимости таким словестным приемом хотела обозначить масштаб эмиграции из России

Словестный прием от костноязычного журналиста это чудестно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7829
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 11:57
#22
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Цитата:
Маркс:
Словестный прием от костноязычного журналиста это чудестно.

Ну не всем же быть как вы)
Это я опять про то что вы не считаете себя самым умным)
А по факту миграция из России повальная
И причем по качеству выше
От нас уезжают в большей степени люди специализацию и опыт которых быстро можно восполнить рынком
А оттуда уезжают уже спецы по круче
Таких нашими мигрантами уже не заменишь
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
178
Re: Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат...
Отправлено: 29.04.21 - 12:10
#23
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Цитата:
abaika95:
Ну ты же как-то пригодился там землячок

Ну я же не абайка :lol:
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
178
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 12:12
#24
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Цитата:
abaika95:
От нас уезжают в большей степени люди специализацию и опыт которых быстро можно восполнить рынком А оттуда уезжают уже спецы по круче

Вилами по воде. Уезжают глупцы, поверившие в сказочную американскую мечту. А потом моют посуду в забегаловках и живут в нищете

[Исправлено: Gljuk, 29.04.2021 - 12:59]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1318
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 12:33
#25
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Цитата:
abaika95:
А по факту миграция из России повальная

Внимание! Сведения от Навального! Миграция повальная!

Только те, кто громче всех кричит об этом, почему-то не собираются отсюда отчаливать. Наоборот, рвутся сюда из благополучных стран, чтобы сидеть и никуда не дёргаться.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10217
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 18:41
#26
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Цитата:
abaika95:
А вы уехали ныть)

А че мне ныть то? У меня все отлично)) наоборот радостью тут делюсь. Это вы ноете, что я у вас на сайте радостью делюсь, а не у себя)))
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21722
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 18:52
#27
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Цитата:
maxsaf:
А че мне ныть то? У меня все отлично))

И у меня, всё - отлично... :lol: ;-)
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11762
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 19:07
#28
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Цитата:
drakon:
И у меня, всё - отлично...


что, завезли новые бич-пакеты?
с запахом шашлыка?
шикуешь.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2345
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 19:15
#29
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Цитата:
alex_60:
что, завезли новые бич-пакеты? с запахом шашлыка?


Профайл
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