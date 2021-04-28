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Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41445
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 28.04.21 - 15:37
В 2019 году доля высококвалифицированных специалистов в общей статистике эмигрантов составляла 50,6 процента. В 2020 году, несмотря на пандемию и ограничения передвижения, этот показатель достиг 54,3 процента.
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Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 00:18
Цитата:
А в чем разница? ))
abaika95:
Не боись они не ты)
Не боись они не ты)
А в чем разница? ))
Re: Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат...
Отправлено: 29.04.21 - 05:29
Цитата:
России специалисты нужны, а не абайки)) Абайки там без надобности
maxsaf:
Это только предатели сваливают, да, Абайка?
Это только предатели сваливают, да, Абайка?
России специалисты нужны, а не абайки)) Абайки там без надобности
Re: Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат...
Отправлено: 29.04.21 - 05:36
Цитата:
Да что там в США! На Марс сразу улетают!)))
abaika95:
Ну молодые то умные россияне уезжают В Европу да в США
Ну молодые то умные россияне уезжают В Европу да в США
Да что там в США! На Марс сразу улетают!)))
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 10:39
Цитата:
Уезжают люди учится и познавать
А вы уехали ныть)
Цитата:
Ну ты же как-то пригодился там землячок
Россия уже все схавает)
Цитата:
Нет не улетают и ещё не скоро полетят
А вот открытые данные
Россия занимает 4 место в мире по числу принятых мигрантов
И 3 по поставке россиян в другие страны
По состоянию на 2020 год за пределами РФ проживает 10,8 млн граждан это 7% от всего населения страны
За последнее 5 лет число российских эмигрантов выросло на 600 тысяч
Чаще всего из России уезжают профессионалы.Россия вошла в топ-8 стран из которой уезжают образованные люди
maxsaf:
А в чем разница?
А в чем разница?
Уезжают люди учится и познавать
А вы уехали ныть)
Цитата:
гражданин СССР:
России специалисты нужны, а не абайки)) Абайки там без надобности
России специалисты нужны, а не абайки)) Абайки там без надобности
Ну ты же как-то пригодился там землячок
Россия уже все схавает)
Цитата:
гражданин СССР:
Да что там в США! На Марс сразу улетают
Да что там в США! На Марс сразу улетают
Нет не улетают и ещё не скоро полетят
А вот открытые данные
Россия занимает 4 место в мире по числу принятых мигрантов
И 3 по поставке россиян в другие страны
По состоянию на 2020 год за пределами РФ проживает 10,8 млн граждан это 7% от всего населения страны
За последнее 5 лет число российских эмигрантов выросло на 600 тысяч
Чаще всего из России уезжают профессионалы.Россия вошла в топ-8 стран из которой уезжают образованные люди
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13912
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 11:10
Цитата:
Очень интересно - а какие ещё страны поставляют россиян в другие страны?
abaika95:
И 3 по поставке россиян в другие страны
И 3 по поставке россиян в другие страны
Очень интересно - а какие ещё страны поставляют россиян в другие страны?
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 11:16
Цитата:
Журналист по всей видимости таким словестным приемом хотела обозначить масштаб эмиграции из России)
Кто как видит
Victor Yang:
Очень интересно - а какие ещё страны поставляют россиян в другие страны?
Очень интересно - а какие ещё страны поставляют россиян в другие страны?
Журналист по всей видимости таким словестным приемом хотела обозначить масштаб эмиграции из России)
Кто как видит
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 11:49
Цитата:
Словестный прием от костноязычного журналиста это чудестно.
abaika95:
Журналист по всей видимости таким словестным приемом хотела обозначить масштаб эмиграции из России
Журналист по всей видимости таким словестным приемом хотела обозначить масштаб эмиграции из России
Словестный прием от костноязычного журналиста это чудестно.
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 11:57
Цитата:
Ну не всем же быть как вы)
Это я опять про то что вы не считаете себя самым умным)
А по факту миграция из России повальная
И причем по качеству выше
От нас уезжают в большей степени люди специализацию и опыт которых быстро можно восполнить рынком
А оттуда уезжают уже спецы по круче
Таких нашими мигрантами уже не заменишь
Маркс:
Словестный прием от костноязычного журналиста это чудестно.
Словестный прием от костноязычного журналиста это чудестно.
Ну не всем же быть как вы)
Это я опять про то что вы не считаете себя самым умным)
А по факту миграция из России повальная
И причем по качеству выше
От нас уезжают в большей степени люди специализацию и опыт которых быстро можно восполнить рынком
А оттуда уезжают уже спецы по круче
Таких нашими мигрантами уже не заменишь
Re: Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат...
Отправлено: 29.04.21 - 12:10
Цитата:
Ну я же не абайка
abaika95:
Ну ты же как-то пригодился там землячок
Ну ты же как-то пригодился там землячок
Ну я же не абайка
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 12:12
Цитата:
Вилами по воде. Уезжают глупцы, поверившие в сказочную американскую мечту. А потом моют посуду в забегаловках и живут в нищете
[Исправлено: Gljuk, 29.04.2021 - 12:59]
abaika95:
От нас уезжают в большей степени люди специализацию и опыт которых быстро можно восполнить рынком А оттуда уезжают уже спецы по круче
От нас уезжают в большей степени люди специализацию и опыт которых быстро можно восполнить рынком А оттуда уезжают уже спецы по круче
Вилами по воде. Уезжают глупцы, поверившие в сказочную американскую мечту. А потом моют посуду в забегаловках и живут в нищете
[Исправлено: Gljuk, 29.04.2021 - 12:59]
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 12:33
Цитата:
Внимание! Сведения от Навального! Миграция повальная!
Только те, кто громче всех кричит об этом, почему-то не собираются отсюда отчаливать. Наоборот, рвутся сюда из благополучных стран, чтобы сидеть и никуда не дёргаться.
abaika95:
А по факту миграция из России повальная
А по факту миграция из России повальная
Внимание! Сведения от Навального! Миграция повальная!
Только те, кто громче всех кричит об этом, почему-то не собираются отсюда отчаливать. Наоборот, рвутся сюда из благополучных стран, чтобы сидеть и никуда не дёргаться.
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 18:41
Цитата:
А че мне ныть то? У меня все отлично)) наоборот радостью тут делюсь. Это вы ноете, что я у вас на сайте радостью делюсь, а не у себя)))
abaika95:
А вы уехали ныть)
А вы уехали ныть)
А че мне ныть то? У меня все отлично)) наоборот радостью тут делюсь. Это вы ноете, что я у вас на сайте радостью делюсь, а не у себя)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21722
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 18:52
Цитата:
И у меня, всё - отлично...
maxsaf:
А че мне ныть то? У меня все отлично))
А че мне ныть то? У меня все отлично))
И у меня, всё - отлично...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11762
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 19:07
Цитата:
что, завезли новые бич-пакеты?
с запахом шашлыка?
шикуешь.
drakon:
И у меня, всё - отлично...
И у меня, всё - отлично...
что, завезли новые бич-пакеты?
с запахом шашлыка?
шикуешь.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2345
Отток молодежи из Казахстана близок к критическому - депутат
Отправлено: 29.04.21 - 19:15
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