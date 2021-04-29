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≡ Ищущий обрящет за 350 тенге - Куда звонить, если десяток яиц продают дороже этой цены?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41445
Ищущий обрящет за 350 тенге - Куда звонить, если десяток яиц продают дороже этой цены?
Отправлено: 29.04.21 - 12:15
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Корреспондент «НГ» пару последних дней сканировал в магазинах Костаная цены - предельные и обычные. В небольших магазинах яиц обозначенной категории за 350 тенге не нашел. Как правило, они там дороже.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4615
Re: Ищущий обрящет за 350 тенге - Куда звонить, если десяток яиц...
Отправлено: 29.04.21 - 12:15
#1
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Метод кнута и пряника. Почему наши чиновники постоянно создают проблемы на ровном месте? От неумения или низкой квалификации? Возможно, выглядеть перед населением таким заботящим оком. Ну что ни делают, всё равно получается кособоко
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X
§ Xacatel
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.12
Сообщений:
212
Re: Ищущий обрящет за 350 тенге - Куда звонить, если десяток яиц...
Отправлено: 29.04.21 - 13:31
#2
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Пусть автор на складскую едет, там есть за 350 тг
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1375
Ищущий обрящет за 350 тенге - Куда звонить, если десяток яиц продают дороже этой цены?
Отправлено: 29.04.21 - 13:38
#3
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Новость, которую мы заслуживаем))) Сейчас, особо нуждающиеся в Фаберже люди, будут обрывать телефон))) Взяли привычку- цены диктовать. Цены диктует рынок.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7890
Ищущий обрящет за 350 тенге - Куда звонить, если десяток яиц продают дороже этой цены?
Отправлено: 29.04.21 - 18:13
#4
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Зачем так издеваться над людьми?
Бедные пенсионеры они же поверили,приходят в магазин,а где яйца по 350?
По телевизору же сказали....
Хорошо конечно,что большинство уже не верит в сказки от акимата.
Но есть и неадекваты,скандалить начинают,фотографируют яйца на смартфоны,я таких прямо в акимат и отправляю,они же пообещали, вот пусть и продают по 350,а нам по 410 привозят так что извините.

[Исправлено: Добринцофф, 29.04.2021 - 18:15]
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