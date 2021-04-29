Отправлено: - 10:32

Маркс:

Исключительно по вашим антагонистическим неадекватным высказываниям. Ведь не может существовать света без тьмы

Маркс:

Миром правит закон нормального распределения, поэтому сорнякам не место на окультуренных землях

Маркс:

Да что там говорить про старину. Ещё совсем недавно некоторые слова были приличными, но сегодня они уже табу. Поэтому с такими словами нужно обращаться с осторожностью, чтобы современники не приняли вас за идиота - человека, живущего в отрыве от общества.

Victor Yang:

Сам навальный - те же яйца, только в профиль. У меня вот вопрос - неужели в России можно проверить из открытых источников любого налогоплательщика? Что-то я очень сомневаюсь.

таноми52:

Что, "слава" Серого покоя не даёт? И здесь уже "отметился"?

Цитата:Эх как у нас так получается всёЧто на стороне тьмы у нас люди выступающие за плюрализм и объективность а на стороне света-узкомыслящие типы с явными наклонностями к нетерпимости всего непонятного и чужого)Цитата:А чем расследования Навального не нормальные? Судьи кто? Вы с басманным судьей?)Там кстати новый ролик вышел про дворец Путина на Валдае от которого точно уже не отбояритсяЦитата:Пишет человек с ником МарксИронично)Цитата:Ну я не думаю что РТ скрывало бы ведомости о своих блогерах и журналистах,оно им зачем?Цитата:А какая у Серого слава? Кто его помнит ещё?)А за Навального просто интересноНе должен же форум превращаться в клоаку под названием "Пехотинцы Путина"Тут и другая сторона должна быть