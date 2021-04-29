Исключительно по вашим антагонистическим неадекватным высказываниям. Ведь не может существовать света без тьмы. Цитата:
abaika95: Так это сугубо ваши проблемы разве нет?
Миром правит закон нормального распределения, поэтому сорнякам не место на окультуренных землях. Цитата:
abaika95: Что обращение милок в старину было сугубо приличное
Да что там говорить про старину. Ещё совсем недавно некоторые слова были приличными, но сегодня они уже табу. Поэтому с такими словами нужно обращаться с осторожностью, чтобы современники не приняли вас за идиота - человека, живущего в отрыве от общества.
Маркс: Исключительно по вашим антагонистическим неадекватным высказываниям. Ведь не может существовать света без тьмы
Эх как у нас так получается всё Что на стороне тьмы у нас люди выступающие за плюрализм и объективность а на стороне света-узкомыслящие типы с явными наклонностями к нетерпимости всего непонятного и чужого) Цитата:
Маркс: Миром правит закон нормального распределения, поэтому сорнякам не место на окультуренных землях
А чем расследования Навального не нормальные? Судьи кто? Вы с басманным судьей?)Там кстати новый ролик вышел про дворец Путина на Валдае от которого точно уже не отбоярится Цитата:
Маркс: Да что там говорить про старину. Ещё совсем недавно некоторые слова были приличными, но сегодня они уже табу. Поэтому с такими словами нужно обращаться с осторожностью, чтобы современники не приняли вас за идиота - человека, живущего в отрыве от общества.
Пишет человек с ником Маркс Иронично) Цитата:
Victor Yang: Сам навальный - те же яйца, только в профиль. У меня вот вопрос - неужели в России можно проверить из открытых источников любого налогоплательщика? Что-то я очень сомневаюсь.
Ну я не думаю что РТ скрывало бы ведомости о своих блогерах и журналистах,оно им зачем? Цитата:
таноми52: Что, "слава" Серого покоя не даёт? И здесь уже "отметился"?
А какая у Серого слава? Кто его помнит ещё?) А за Навального просто интересно Не должен же форум превращаться в клоаку под названием "Пехотинцы Путина" Тут и другая сторона должна быть
abaika95: Эх как у нас так получается всё Что на стороне тьмы у нас люди выступающие за плюрализм и объективность
Это совершенно не удивительно. Все дураки думают, что они самые умные, а все психи считают себя нормальными. Все сектанты полагают себя приверженцами объективности и плюрализма. На самом деле это совсем не так. Цитата:
abaika95: Судьи кто? Вы с басманным судьей?
Дайте отгадать. Навальный? Ну как же мы все раньше-то не догадались. Вот же он, ум, честь и совесть нашей эпохи. Только когда таким дали шанс порулить страной, они все дворцы про..али. Цитата:
abaika95: Пишет человек с ником Маркс
Это не ник, это имя собственное. Никто же не виноват, что у вас в голове кроме ассоциации с Карлом Марксом больше ничего нет.
Victor Yang: У меня вот вопрос - неужели в России можно проверить из открытых источников любого налогоплательщика?
Нет нельзя, свободного доступа нет. Банк может запросить информацию в электронном виде по налоговой, при этом нужно согласие гражданина посредством одобрения такого действия на сайте Госуслуг в личном кабинете гражданина. Смотря видео Навального, многое там пронизано откровенной ложью. В одном из многочисленных видео, он один раз даже упомянул мою организацию, но в таком виде, что это писец - голимая провокация состряпаннная на откровенной лжи
Нурбанчик: Смотря видео Навального, многое там пронизано откровенной ложью. В одном из многочисленных видео, он один раз даже упомянул мою организацию, но в таком виде, что это писец - голимая провокация состряпаннная на откровенной лжи
Ты про РТ сейчас? Или про ту организацию которая под Питером работает? Можно конкретнее в чем откровенная ложь заключается?)
abaika95: Ты про РТ сейчас? Или про ту организацию которая под Питером работает? Можно конкретнее в чем откровенная ложь заключается?)
PT это что? Знаю RT, но там не работаю. Что под Питером, можно по конкретнее, без ребусов? У нас там нет подразделений. Я работаю в сфере авиа и ж/д перевозок, по большей части связан с ж/д перевозками. У нашей организации крупные логистические контракты по всему миру. В своих сказках навальный один раз упомянул мою организацию. Акционеры обратились в несколько зарубежных авторитетных рейтинговых агентств для предоставления оценки возможных потерь в деловой репутации компании. Агентства дали оценку, в какую копеечку нам может обойтись снижение деловой репутации от такой недостоверной информации от навального. Акционеры обратились в суд, через месяц этот фбк навального ликвидировался, вернее название осталось но уже с новым юрлицом, юрадресом, кпп и т.п. И так каждый раз ФБК меняет свое юр.лицо после многочисленных судебных дел по защите прав, чести, достоинства, деловой репутации тех лиц и организаций которых навальный в своих сказках упомянул.
Маркс: Глупо считать себя самым умным, как бы когнитивно это не звучало. Всегда найдется кто-то умнее. Но и дураков вокруг хватает.
Молодец что вы это понимаете Цитата:
Маркс: Так что ж вы тогда так беситесь со своим гуру? Значит жизнь-то налаживается?
Во первых он мне не гуру Он мне если честно своей риторикой и поведением-противен Но политически если его не было то его надо было бы придумать) Он делает нужное дело для России И да дворцов стало больше у российской верхушки а свободы стало меньше в России по сравнению с 90ымиЦитата:
Нурбанчик: PT это что? Знаю RT
Это на русском Раша тудой Цитата:
Нурбанчик: Акционеры обратились в суд, через месяц этот фбк навального ликвидировался, вернее название осталось но уже с новым юрлицом, юрадресом, кпп и т.п. И так каждый раз ФБК меняет свое юр.лицо после многочисленных судебных дел по защите прав, чести, достоинства, деловой репутации тех лиц и организаций которых навальный в своих сказках упомянул.
А может это происходит потомучто власть постоянно громит штабы фбк? И выносит все документы и компы? И им приходится заново регаться? И конкретно можно привести факт что он в своем ролике не верно сказал о вашей компании?) Цитата:
Victor Yang: А какие могут быть ассоциации, если на аватарке Карл Маркс?
Он просто забыл что у него Маркс на Аве) Цитата:
Victor Yang: А люди на видео вещают, что взяли информацию об уплаченных налогах физ.лиц из открытых источников.
Ну посмотрим на каких аргументажных позициях будет стоять РТ
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