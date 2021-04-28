Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 11:54
Цитата:
Открою секрет
В Вики может писать кто угодно и редактировать также
Источники для статей могут быть политически ангажированными
Но это не отменяет того факта что статья про русский мир может быть правдива
Просто она не раскрывает всего социально-политического однообразия что сейчас собой подразумевает термин "русский мир"
Цитата:
Потмоучто фашизм зиждется на низменных политических конструкциях
Национальность, землячество,религия
Цитата:
Как культурное явление наверно нет
Как явление в общем понимании тюрского мира наверно да
И да за казахский или тюрский мир не убивают людей
Вот в чем огромная разница между культурными и политическими сообществами
Русский мир как культурное языковое сообщество да пожалуйста
Но оно в 2014 году переросло в протофашистское политическое образование которое теперь финансируется государством
Теперь любой пропандон в России может с истерикой доказывать населению что,РФ надо вторгнуться в соседнюю страну для защиты "Русского мира"
Последний раз такое было с нацисткой Германией
[Исправлено: abaika95, 28.04.2021 - 11:57]
таноми52:
Эк его занесло!Скачет по верхам, даже не понимая о чём пишет!Примитив! Хотябы Вики читай:
Эк его занесло!Скачет по верхам, даже не понимая о чём пишет!Примитив! Хотябы Вики читай:
Открою секрет
В Вики может писать кто угодно и редактировать также
Источники для статей могут быть политически ангажированными
Но это не отменяет того факта что статья про русский мир может быть правдива
Просто она не раскрывает всего социально-политического однообразия что сейчас собой подразумевает термин "русский мир"
Цитата:
таноми52:
Почему это фашисткое понятие?
Почему это фашисткое понятие?
Потмоучто фашизм зиждется на низменных политических конструкциях
Национальность, землячество,религия
Цитата:
таноми52:
А казахский мир существует? Или казахи в зарубежье напрочь ассимилируются, забывают корни, язык,самоосознание?
А казахский мир существует? Или казахи в зарубежье напрочь ассимилируются, забывают корни, язык,самоосознание?
Как культурное явление наверно нет
Как явление в общем понимании тюрского мира наверно да
И да за казахский или тюрский мир не убивают людей
Вот в чем огромная разница между культурными и политическими сообществами
Русский мир как культурное языковое сообщество да пожалуйста
Но оно в 2014 году переросло в протофашистское политическое образование которое теперь финансируется государством
Теперь любой пропандон в России может с истерикой доказывать населению что,РФ надо вторгнуться в соседнюю страну для защиты "Русского мира"
Последний раз такое было с нацисткой Германией
[Исправлено: abaika95, 28.04.2021 - 11:57]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 12:08
В этот же день 28 апреля 1945 года
части Красной Армии начали штурм Рейхстага.
[Исправлено: alex_60, 28.04.2021 - 12:26]
части Красной Армии начали штурм Рейхстага.
[Исправлено: alex_60, 28.04.2021 - 12:26]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 12:29
Цитата:
Исправил
Но отвечу на первое до редакционное сообщение
Зачем мне углубляться в изучении? Того уровня что сейчас вполне хватает чтобы ты меня понимал)
И да сегодня же 28 апреля был казнён Бенито Мусолини
Сейчас вечерний соловей должен грустить об этом
alex_60:
В этот же день 28 апреля 1945 года части Красной Армии начали штурм Рейхстага. [Исправлено: alex_60, 28.04.2021 - 12:26]
В этот же день 28 апреля 1945 года части Красной Армии начали штурм Рейхстага. [Исправлено: alex_60, 28.04.2021 - 12:26]
Исправил
Но отвечу на первое до редакционное сообщение
Зачем мне углубляться в изучении? Того уровня что сейчас вполне хватает чтобы ты меня понимал)
И да сегодня же 28 апреля был казнён Бенито Мусолини
Сейчас вечерний соловей должен грустить об этом
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 12:33
Цитата:
Бенито Муссолини.
история не терпит неточностей.
abaika95:
Бенито Мусолини
Бенито Мусолини
Бенито Муссолини.
история не терпит неточностей.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 14:30
Цитата:
Вам, видимо, самому нужнее. Чтобы мотивировать собственное погружение в пучину безумия на более глубокие горизонты.
Цитата:
Не без одобрения за не без уважение.
abaika95:
Странно что я вам при этом деньги не плачу)
Странно что я вам при этом деньги не плачу)
Вам, видимо, самому нужнее. Чтобы мотивировать собственное погружение в пучину безумия на более глубокие горизонты.
Цитата:
abaika95:
Не без уважения)
Не без уважения)
Не без одобрения за не без уважение.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 16:42
Цитата:
Нет могу поделиться, если вы выйдете из своего узкомыслящего состояния)
Цитата:
В чем безумие и в чем погружение?
От того что мое мнение не совпадает с вашим от этого мое мнение безумное?) Это риторика радикально-тоталитарная за это советский союз и не любили и развалили) вы опять хотите ввергнуть общество в такое состояние? Есть только одно правильное мнение и то оно ваше?))
Нет милок
Плюрализм на дворе
Маркс:
Вам, видимо, самому нужнее.
Вам, видимо, самому нужнее.
Нет могу поделиться, если вы выйдете из своего узкомыслящего состояния)
Цитата:
Маркс:
Чтобы мотивировать собственное погружение в пучину безумия на более глубокие горизонты.
Чтобы мотивировать собственное погружение в пучину безумия на более глубокие горизонты.
В чем безумие и в чем погружение?
От того что мое мнение не совпадает с вашим от этого мое мнение безумное?) Это риторика радикально-тоталитарная за это советский союз и не любили и развалили) вы опять хотите ввергнуть общество в такое состояние? Есть только одно правильное мнение и то оно ваше?))
Нет милок
Плюрализм на дворе
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 16:43
Цитата:
Да Хейндрих с этим Мусолином)
alex_60:
Бенито Муссолини. история не терпит неточностей.
Бенито Муссолини. история не терпит неточностей.
Да Хейндрих с этим Мусолином)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 19:11
два дня, и наступит 1мая
в Казахстане это праздник единства народов Казахстана.
в России - День труда.
в Германии - Tag der Arbeit (День труда)»
в СССР был - День великого праздника рабочих всего мира, день международной солидарности трудящихся.
С наступающим праздником, с Днем шашлыка!
в Казахстане это праздник единства народов Казахстана.
в России - День труда.
в Германии - Tag der Arbeit (День труда)»
в СССР был - День великого праздника рабочих всего мира, день международной солидарности трудящихся.
С наступающим праздником, с Днем шашлыка!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 21:30
Цитата:
Странная логика. Любое безумное мнение не совпадает с мнением адекватного человека. И это отнюдь не тоталитаризм, а основанное на здравомыслии отрицание посылов, ведущих социум к саморазрушению. А вот крики безумцев о нетолерантном к ним отношении как раз и ведут общество к открытым настежь окнам Овертона, через которые в светлую комнату благоразумия пытается заглянуть грязная харя распада и разложения.
Цитата:
Эти обращения оставьте лучше для своего круга общения. Не следует открыто демонстрировать свою приверженность к нетрадиционно ориентированным слоям общества, на каком-бы либерально - толерантном уровне загрязнения сознания вы не находились.
abaika95:
От того что мое мнение не совпадает с вашим от этого мое мнение безумное?
От того что мое мнение не совпадает с вашим от этого мое мнение безумное?
Странная логика. Любое безумное мнение не совпадает с мнением адекватного человека. И это отнюдь не тоталитаризм, а основанное на здравомыслии отрицание посылов, ведущих социум к саморазрушению. А вот крики безумцев о нетолерантном к ним отношении как раз и ведут общество к открытым настежь окнам Овертона, через которые в светлую комнату благоразумия пытается заглянуть грязная харя распада и разложения.
Цитата:
abaika95:
Нет милок
Нет милок
Эти обращения оставьте лучше для своего круга общения. Не следует открыто демонстрировать свою приверженность к нетрадиционно ориентированным слоям общества, на каком-бы либерально - толерантном уровне загрязнения сознания вы не находились.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 21:41
Цитата:
У многих это день картошко-сажания Цитата:
Как вы определили что вы адекватный? Когда последний раз были на приеме у психотерапевта? А психолог проводил с вами консультации? Может у вас расстройства или невидимые комплексы?
Цитата:
Что-то вы упорно на окне овертона зациклены
В чем проблема?
Вам не нравится что в обществе будируються различные мнения и идеи которые не сходятся с вашими комплексами либо системой координат?
Так это сугубо ваши проблемы разве нет?)
Цитата:
Открою секрет хотя вы прекрасно его знаете,а сейчас просто лукавите
Что обращение милок в старину было сугубо приличное и олицетворяло собой обращение вежливого,умного человека в отношении к младшему по духу или недолекому собеседнику
Я не виноват что вы данное обращение слышали в свой адрес постояно только от представителей нетрадиционно ориентированных слоев
Кто в каких слоях крутился так сказать
alex_60:
С наступающим праздником, с Днем шашлыка!
С наступающим праздником, с Днем шашлыка!
У многих это день картошко-сажания Цитата:
Маркс:
Странная логика. Любое безумное мнение не совпадает с мнением адекватного человека
Странная логика. Любое безумное мнение не совпадает с мнением адекватного человека
Как вы определили что вы адекватный? Когда последний раз были на приеме у психотерапевта? А психолог проводил с вами консультации? Может у вас расстройства или невидимые комплексы?
Цитата:
Маркс:
А вот крики безумцев о нетолерантном к ним отношении как раз и ведут общество к открытым настежь окнам Овертона, через которые в светлую комнату благоразумия пытается заглянуть грязная харя распада и разложения.
А вот крики безумцев о нетолерантном к ним отношении как раз и ведут общество к открытым настежь окнам Овертона, через которые в светлую комнату благоразумия пытается заглянуть грязная харя распада и разложения.
Что-то вы упорно на окне овертона зациклены
В чем проблема?
Вам не нравится что в обществе будируються различные мнения и идеи которые не сходятся с вашими комплексами либо системой координат?
Так это сугубо ваши проблемы разве нет?)
Цитата:
Маркс:
Эти обращения оставьте лучше для своего круга общения. Не следует открыто демонстрировать свою приверженность к нетрадиционно ориентированным слоям общества, на каком-бы либерально - толерантном уровне загрязнения сознания вы не находились.
Эти обращения оставьте лучше для своего круга общения. Не следует открыто демонстрировать свою приверженность к нетрадиционно ориентированным слоям общества, на каком-бы либерально - толерантном уровне загрязнения сознания вы не находились.
Открою секрет хотя вы прекрасно его знаете,а сейчас просто лукавите
Что обращение милок в старину было сугубо приличное и олицетворяло собой обращение вежливого,умного человека в отношении к младшему по духу или недолекому собеседнику
Я не виноват что вы данное обращение слышали в свой адрес постояно только от представителей нетрадиционно ориентированных слоев
Кто в каких слоях крутился так сказать
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 22:10
Цитата:
рано. на 1 мая никто не садит.
холодно еще.
земля не прогрелась.
abaika95:
многих это день картошко-сажания
многих это день картошко-сажания
рано. на 1 мая никто не садит.
холодно еще.
земля не прогрелась.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 10216
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 22:47
Цитата:
Да откуда ему знать, что на девятое мая сажают картошку в этих краях. Он же не местный ))
alex_60:
рано. на 1 мая никто не садит. холодно еще. земля не прогрелась.
рано. на 1 мая никто не садит. холодно еще. земля не прогрелась.
Да откуда ему знать, что на девятое мая сажают картошку в этих краях. Он же не местный ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 23:44
Цитата:
Цитата:
Так ведь кого только не убивали!
И комаров. И клопов. И змей, жаб всяческих. Коней даже!
Короче конкретные душегубы.
Или вам поименно?
Цитата:
У казахов Русского Мира нету. Они вообще-казахи.
У них этот- Казакели. Ну или Туран.
Они русский дух не принимают. Или принимают?
abaika95: Если вам после прочтения моих комментариев, под носом попахивает русофобией и антисоветчиной,то у меня для вас плохие новости)Будет пахнуть и дальше! И чем дальше, тем сильнее! При одобрении Дорогой Редакции!
Цитата:
abaika95:
Кого кого прибалтийцы убивали ну-ка по подробнее расскажите?))
Кого кого прибалтийцы убивали ну-ка по подробнее расскажите?))
Так ведь кого только не убивали!
И комаров. И клопов. И змей, жаб всяческих. Коней даже!
Короче конкретные душегубы.
Или вам поименно?
Цитата:
abaika95:
Термин "Русский мир" это прямое фашистское понятие основанное на сближении людей по национальному и языковому признаку)
Термин "Русский мир" это прямое фашистское понятие основанное на сближении людей по национальному и языковому признаку)
У казахов Русского Мира нету. Они вообще-казахи.
У них этот- Казакели. Ну или Туран.
Они русский дух не принимают. Или принимают?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.04.21 - 23:54
Цитата:
Опять прокололося засланец иностранный!
Он не знает банально, что картошку сеют. Потом после опороса, доют, а потом на силос косют.
Он же по вики изучает сельхозское хозяйство. А там брехня одна.
Цитата:
Это очень просто определяется. Если Погремуха тебе отвечает, то ты адекват. А если он отвечает бабусе в белых тапочках, значит он, Промокашка, неадекват.
abaika95:
У многих это день картошко-сажания Цитата:
У многих это день картошко-сажания Цитата:
Опять прокололося засланец иностранный!
Он не знает банально, что картошку сеют. Потом после опороса, доют, а потом на силос косют.
Он же по вики изучает сельхозское хозяйство. А там брехня одна.
Цитата:
abaika95:
Как вы определили что вы адекватный?
Как вы определили что вы адекватный?
Это очень просто определяется. Если Погремуха тебе отвечает, то ты адекват. А если он отвечает бабусе в белых тапочках, значит он, Промокашка, неадекват.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.04.21 - 00:17
Цитата:
Странно
Как не приеду до фазенды на шашлыки, по соседству обязательно кто-то картошку сажает
Наверно скороспелки
Цитата:
Ну я из Челябинска там также сажают к 1 мая хоть и холоднее
Это же начало шашлычно-картошкиного сезона
alex_60:
рано. на 1 мая никто не садит. холодно еще. земля не прогрелась.
рано. на 1 мая никто не садит. холодно еще. земля не прогрелась.
Странно
Как не приеду до фазенды на шашлыки, по соседству обязательно кто-то картошку сажает
Наверно скороспелки
Цитата:
maxsaf:
Да откуда ему знать, что на девятое мая сажают картошку в этих краях. Он же не местный
Да откуда ему знать, что на девятое мая сажают картошку в этих краях. Он же не местный
Ну я из Челябинска там также сажают к 1 мая хоть и холоднее
Это же начало шашлычно-картошкиного сезона
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать